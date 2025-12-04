「2025醫療科技展」台灣醫療創新受關注 麥玉珍：新住民是南向交流最強橋樑

【警政時報 包克明／臺北報導】「2025醫療科技展」今（4）日在南港展覽館盛大登場，展現台灣醫療科技在智慧醫療、遠距照護、AI醫療設備及跨國合作上的全面進化。民眾黨立法委員麥玉珍受邀出席，她表示今年展會可看到台灣在國際醫療舞台上不斷突破，尤其是與東南亞國家之間日益密切的醫療交流，象徵新南向政策逐漸開花結果。

總統賴清德出席2025醫療科技展，民眾黨立法委員麥玉珍也受邀出席，期盼結合科技優勢走向國際。(圖／麥玉珍國會辦公室)

麥玉珍表示，展場中可見越南、泰國、印尼、菲律賓等國醫療團隊積極與台灣交流，對智慧醫療、遠距照護與醫療管理系統展現高度興趣，顯示台灣醫療技術已成亞洲重要合作夥伴。她強調，新南向醫療不只是輸出能力，更是建立互惠共好的合作關係。

民眾黨立委麥玉珍出席2025台灣醫療科技展，關注新南向醫療合作與國際醫療發展。（圖／麥玉珍國會辦公室）

身為新住民立委，麥玉珍指出，新住民擁有語言優勢與跨文化能力，是台灣與南向國家交流最自然的橋樑。她提出三大推動方向：包括1.強化新住民作為國際醫療交流的前線力量；2.建立多語醫療資訊與友善醫療流程；3.協助台灣醫療科技深化南向布局、提升國際能見度。麥玉珍強調，台灣若能善用新住民人才，將能在國際醫療市場搶占更具競爭力的位置。

麥玉珍表示，今年展會可看到台灣在國際醫療舞台上不斷突破，尤其是與東南亞國家之間日益密切的醫療交流，象徵新南向政策逐漸開花結果。(圖／麥玉珍國會辦公室)

麥玉珍也親自見證「台灣觀光醫療發展協會 × 諾貝爾醫療集團 × 遠東醫電 × 馬來西亞人才培育產學合作協會」共同簽署的合作記者會。她表示，這項跨國合作象徵台灣在醫療觀光、醫療科技與國際人才培育方面邁出重要一步。

麥玉珍出席見證「台灣觀光醫療發展協會 × 諾貝爾醫療集團 × 遠東醫電 × 馬來西亞人才培育產學合作協會」共同簽署的合作記者會。（圖／麥玉珍國會辦公室）

麥玉珍指出，台灣醫療技術早已享譽國際，但如今國際醫療市場競爭激烈，台灣更需要展現跨領域整合能力。未來台灣應從三方面布局：

以科技強化醫療精準與效率 以服務溫度縮短國際距離 以產業鏈合作打造國際醫療生態系

麥玉珍表示，她將在立法院持續推動更友善、更具效率的國際醫療政策，讓台灣醫療不只在國內強大，也能在亞洲乃至全球成為亮眼標竿。

