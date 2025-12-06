2025醫療科技展 馬偕、普健展出合作sPPT 生醫傳導平台

生活中心／台北報導

2025年的台灣醫療科技展在南港展覽館盛大舉行，今年的焦點放在「醫療創新與臨床轉譯」的成果展示。馬偕醫院的主題館特別展出與普健生技合作研發的sPPT生醫傳導平台，展現產學合作加速醫療研究成果應用的重要力量。

普健總經理黃維德表示，sPPT技術正與馬偕醫院合作第二階段的研究，主要聚焦在皮膚科學及健康照護研究。（圖／普健生技提供）sPPT技術結合了奈米化處理、親膚脂質層工程和分子量分層設計，目的在於讓中小分子的有效成分更容易穿透皮膚屏障，並能根據需要停留在皮膚的不同層次，如表皮、真皮或皮下組織。

目前，這項技術正與馬偕醫院生物科技醫學部合作進行第二階段的研究，主要聚焦在皮膚科學及健康照護相關的基礎研究與數據收集，並未涉及臨床療效或醫療宣稱。



普健生技總經理黃維德表示，透過精心設計的載體系統和安全性評估，能將有效成分安全包覆並精準送達需要吸收的部位。未來，這項技術有望應用於皮膚健康、局部調理甚至臨床前的試驗等多個領域。



目前已有多家合作夥伴採用此技術平台，進行各種研發與產品開發，展現出sPPT技術高度的靈活性和廣闊的產業應用潛力。黃維德強調，未來將持續加強與醫療機構及新藥開發團隊的合作，並擴展國際市場，讓台灣自主研發的技術能夠接軌全球。

2025醫療科技展賴清德總統親臨馬偕紀念醫院展區。（圖片提供／馬偕醫院）

而為改善藥師的工作品質，馬偕醫院也展示未來將導入智慧化藥錠AI辨識機。藥劑部主任陳智芳表示，將幫助藥劑師快速且準確地辨認藥錠，取代以前繁複的人工檢查流程。還有提醒功能，能在短時間內發現外觀差不多的藥錠並發出警告，避免把長得和名字都很相似的藥品弄錯。

