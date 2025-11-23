2025里山生活市集 集結百攤創新高
〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」三生共榮、與自然和諧共生的新生活態度。
今年市集以「田裡有腳印」為主題，與社團法人慈心有機農業發展基金會攜手合作，共有100個單位參與，創下歷年新高，現場共規劃7大展區，除了來自林業保育署台中分署輔導的里山標章及友善石虎農作標章農友，更有40攤綠色保育標章農友共襄盛舉，攤位上琳瑯滿目的友善產品，從標章稻米、甜柿、葉菜類，到以綠保食材製作的熟食蔬食點心、生吐司、茶葉與多樣加工品，吸引民眾駐足選購，用「吃」的選擇實踐對土地的善意與健康永續的生活理念。
這次市集結合綠色保育標章及社區林業成果展，邀請荒野保護協會、台灣石虎保育協會、台中區農業改良場、生物多樣性研究所等NGO團體及機關參與，推廣野生動物保育、iNaturalist愛自然平台等環境教育理念。
市集更推出里山券加值兌換、滿額DIY與集章好禮，鼓勵以實際消費支持農友的友善耕作，守護石虎、穿山甲、食蛇龜等珍稀物種的棲地。現場人潮絡繹不絕，民眾紛紛自備購物袋與環保餐具，以行動響應綠色消費，體現對生態農業模式的支持。
林業保育署台中分署表示，里山生活市集自108年舉辦至今，已邁入第7年，並累積吸引超過2.7萬人次參與。這不只是一場市集，更是一座「里山共學教室」，透過每一次的交流與選購，民眾更能理解友善耕作的價值，同時給予農友更多的支持與肯定，使這份善意與關懷在土地上持續擴散。
