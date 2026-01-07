2025重罰黑名單曝光！誰被金管會罰最慘？5大苦主並列「罰鍰王」

財經中心／師瑞德報導

金管會公布2025年裁罰榜單，證期局與保險局罰鍰呈現「雙降」，唯獨證券商違規逆勢攀升！國泰、復華、元大等5大苦主，單筆遭罰120萬並列「年度罰鍰王」。保險局雖案量微增但金額下降，整體監理著重內控落實，提醒業者上緊發條。（AI製圖）

金管會日前公布114年度（2025年）轄下證期局與保險局的最新裁罰統計。受到市場違規態樣變化影響，兩大局處在114年的罰鍰總金額呈現「雙降」趨勢。其中，證期局對證券期貨業的裁罰金額降至2,885萬元，保險局則微幅降至5,402萬元。而在證期局的裁罰案件中，包括國泰投信、復華投信、元大證券等5家業者，單筆遭罰120萬元，並列年度罰鍰金額最高的案件。

證期局！證券商罰鍰逆勢增加 5大苦主遭罰120萬

廣告 廣告

根據證期局統計，114年針對「證券期貨業」（含證券、投信投顧、期貨）的裁罰件數為58件、罰鍰總金額為2,885萬元，較113年的62件、2,958萬元，金額小幅減少約2.5% 。

若進一步分析次產業別，證券業是唯一罰鍰金額與件數雙雙成長的業別，114年共開出40張罰單、罰鍰2,028萬元，高於前一年度的37件、1,762萬元 。反觀投信投顧業，違規情況明顯收斂，罰鍰金額從113年的1,004萬元大幅降至665萬元；期貨業則維持持平，罰鍰總額為192萬元 。

在重大裁罰案件部分，114年證券期貨業並沒有出現單一超大額罰單，而是由5家業者並列「年度罰鍰王」。包括國泰投信、復華投信、永豐金證券、京城證券以及元大證券，皆因違規事項各被處以120萬元罰鍰，並列年度前三大（實為並列第一）裁罰案件 。

此外，針對上市櫃公司的監理，114年合計裁罰186件、總金額4,934萬元，相較於113年的193件、5,064萬元，同樣呈現件數與金額雙降的局面 。

保險局！件數雖增、金額微降 未破113年高點

在保險業部分，保險局統計114年全年裁罰件數為36件，較113年的34件增加了5.88% 。不過，雖然罰單變多了，但總罰鍰金額卻呈現下降，全年共開罰5,402萬元，較前一年度的5,490萬元減少1.60% 。

回顧近三年（111年至113年）的歷史數據，保險局的裁罰高峰落在111年，當年度件數高達65件、罰鍰總額達7,770萬元。隨後112年降至5,245萬元，113年回升至5,490萬元。114年的裁罰金額5,402萬元，雖較112年略高，但仍低於111年與113年的水準，顯示保險業整體法遵狀況維持在相對穩定的區間 。

綜觀114年金管會裁罰狀況，證期局與保險局在罰鍰金額上皆較前一年度有所收斂。證期局方面，投信投顧業違規改善顯著，但證券商違規金額逆勢攀升，成為監理重點；保險局則呈現「案量微增、金額微減」的態勢。金管會強調，裁罰僅是監理手段，重點仍在於督促業者落實法遵與內控，以保障投資人與保戶權益。

114年金管會裁罰重點數據一覽

保險局：罰鍰5,402萬元（年減1.6%）、件數36件（年增5.88%）。

證期局（證券期貨業）：罰鍰2,885萬元、件數58件。

證券業：2,028萬元（增加）。

投信投顧業：665萬元（減少）。

期貨業：192萬元（持平）。

證期局（上市櫃公司）：罰鍰4,934萬元、件數186件。

年度單筆最高罰鍰（120萬元）：國泰投信、復華投信、永豐金證券、京城證券、元大證券。

更多三立新聞網報導

微軟帶頭借錢投資AI！科技債成新主流 息收價差雙賺趁現在

日股狂奔！日經飆破5.2萬點創歷史新高 兩檔ETF漲幅冠亞軍出爐

CES接棒黃仁勳！聯發科端出「殺手級應用」 Wi-Fi 8晶片震撼全場

開盤／空軍壓境！台積電跳空跌20元 台股站穩3萬點有點抖

