2025金博會》兩大主題場域＋金融防詐、永續金融、退休理財3主軸！逾450展位連3天展出

2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）周五(11/7)開幕，今起連三天在台北世貿展覽一館盛大展開。 主辦單位《今周刊》發行人梁永煌致詞指出，在2020年11月7日，第一屆金博會開幕當天台股加權指數為13273點，第三屆開幕前一天收盤為27899點，指數5年漲幅高達110%，「小小多山的國家能有這樣的成績，相信在場的所有朋友都功不可沒」。 談到「亞洲資產管理中心」議題時，金管會主委彭金隆以「馬戲團大象被細繩制約」的故事比喻，提醒金融業勿被過去推動未果經驗的「囚繩」所制約。 他強調2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但也絕非掙脫不了囚繩的小象。」 財政部次長阮清華則指出，台股市值近年成長巨大，然外資來台投資不只看EPS，也看公司治理、普惠金融以及永續。 他強調，永續是台灣融入國際社會的重要門票，希望金融業都能看到永續金融為台灣加值的重要性。

2025金博會登場 兩大主題場域、三大主軸盡顯

2025年台北國際金融博覽會匯聚國內外逾百家金融機構與科技業者，以「金融舞台」與「理財舞台」兩大主題場域，為民眾提供最前瞻的財經趨勢解析與全方位的金融服務體驗。

「台北國際金融博覽會」從2020年首度舉辦至今，提供最前瞻的財經趨勢解析與最完善的金融服務體驗，呈現台灣經濟乘勢而起的關鍵時期，金融產業的全方位先驅面貌。

台股五年來成長110% 市值躍升全球前十

梁永煌於開幕致詞指出，《今周刊》從2020年舉辦第一屆金融博覽會，今年已邁入第三屆，今年的展位超過450格，比第一屆的近300格，增長了5成，參加的金控、銀行、保險、證券等金融業者家數也創下新高。

梁永煌說，多年來台灣經濟及金融市場也有大幅成長。他舉例，台股加權指數在1995年最高7144.7點，爾後於2020年11月7日本博覽會第一屆開幕當天指數為13273點、第二屆2023年11月24日17438點，來到周四（11/6）收盤27899點，過去5年漲幅110％，台股市值在全球排名躍升至前10名，目前已達第8名。

此外，台積電1994年9月5日上市時股價96元，在1995年期間市值約新台幣800億至1千億元內，股價則在90到100元之間；直到2025年11月7日，盤中股價來到1465元、市值約達38兆元，30年來市值成長近380倍。梁永煌讚嘆「小小多山的國家能有這樣的成績」，並肯定在場所有人都功不可沒。

《今周刊》力推金融防詐議題 10月年減詐金額達5成

梁永煌提到，「金融防詐」是今年金融博覽會主軸之一，他感謝彭金隆、阮清華與金融業，今年元月和《今周刊》一起推動「防詐新戰略」，除宣導地籍異動即時通及房地產預告登記外，也提出銀行及壽險公司要規劃大額定存單註記及保單註記的呼籲，期待透過關係人註記多一層防詐保障。

梁永煌說，在金管會明確支持下，一年不到，大部分銀行及壽險公司都已提供這項服務。他說，在金融業者的用心及相關單位的努力下，內政部警政署打詐儀表板統計，上個月詐騙案造成民眾財務損失金額為60.4億元，而去年10月為120.8億元，大幅降低5成，防詐成果顯著。

彭金隆肯定金融業防詐成果 持續力推淨零永續

彭金隆致詞表示，今年博覽會三大主題「金融防詐、永續金融、退休理財」，呼應現階段金融市場與民眾最關心的議題。他表示金融業如何為客戶做好資產安保、退休準備，幫助民眾與環境社會共好，正是今日活動三大主軸。

關於金融防詐、數位金融應用，彭金隆表示，他感謝金融機構過去一年來全力投入並發揮效益，金融業防詐不是為應付規定，而是本來就有職責守護客戶資產。他表示在展區有看到很多新開發的AI防詐系統、智慧客服與即時風險預警機制，這些都具體展現金融業與政府共同努力的成果。

關於永續金融，彭金隆表示政府持續推動希望工程、綠色成長、2050淨零轉型目標，金管會持續透過金融力量，引導資金流向綠色基礎建設、永續發展項目，協助企業邁向淨零轉型，這是金融業責無旁貸的使命。

以大象囚繩制約譬喻亞洲資產管理中心 彭金隆：台灣已非昔日小象

對於退休理財，彭金隆表示很高興看到活動有特別展出「亞洲資產管理中心」主題館。他分享昨天參加研討會有提到，過去一年他們提出這個計畫時，很多人抱持質疑態度，說過去已多次推動，「這次應該也不容易吧」。

但是彭金隆說一則故事舉例：一頭大象小時候被綁在柱子上，在嘗試掙脫幾次後就放棄了，即便如今牠現在身體已非常巨大，但也被制約了。他強調，2025年的台灣，與1995、2001跟2012年的台灣有非常大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但我們絕對不是掙脫不了囚繩的小象。」

「今天展覽與民眾息息相關，退休理財是非常重要的主題項目，特別是高齡化社會來臨，在展區可以得到非常多資訊。我也要提到，今年7月推出的TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶，鼓勵民眾在退休理財上有更多選擇」。

倡金融業應聯防打詐 阮清華：公股行庫阻詐有成

阮清華致詞指出，防詐是政府當前重要政策，金融機構在打詐過程中扮演關鍵角色，為強化防詐功能，重要的金融業建立聯防機制。他直言，雖然業者間彼此有競爭關係，但他相信打詐、防詐不是一家金融機構就可完成，需藉同業間聯防合作，並善用AI等新興科技偵防、分享防詐資訊，為消費者財產把關。

阮清華舉例，公股行庫在9月底成功阻詐約5000多件、金額近20億元，但他們不以此為滿，更要持續精進努力。他說，為落實防詐，公股行庫與檢警調合作簽訂相關合作意向書，希望藉由公私協力共同完成防詐網絡。

永續是台灣融入國際社會門票 阮清華：永續金融為台灣加值

談到永續金融，阮清華表示財政部在前總統蔡英文提出2050淨零碳排政策後便積極響應，也透過公股行庫提供平台，規劃短中長期措施並推動。近年來，公民營行庫都面臨永續轉型議題，尤其是氣候變遷。如下周可能有颱風侵襲，然過去11月很少會有颱風，可見氣候變遷對永續發展挑戰非常嚴峻。

阮清華提到，台股市值近年成長很大，而外資來台投資不只看EPS也看公司治理、普惠金融，還有看永續。他強調，永續是台灣融入國際社會的重要門票，希望大家都能看到永續金融為台灣加值的重要性。

鼓勵金融業善盡CSR 阮清華：退休族業務是商機也是企業社會責任

談到退休理財，阮清華直言「我們都會老，事實上也已經老了」，台灣已經邁入超高齡社會，公股行庫、民營銀行均提出全生命週期的金融服務，與全方位財富管理、資產保全，可利用多元金融工具，包括穩健的儲蓄、投資，妥善規劃退休理財與管理，提高銀髮族穩定安全的金融支持，因應高齡化挑戰。

阮清華也表示，每次看到媒體報導退休銀髮族因疏忽被騙，都讓他非常心痛，他強調阻詐是全體金融機構的責任，要成為銀髮族的後盾並做好退休生活規劃。他認為退休業務不僅是商機，也是善盡CSR的管道。

最後，阮清華強調，金融業不僅是資金的橋樑、中介，更是推動科技發展與社會穩定的重要力量。他強調，面對瞬息萬變的政治、經濟等局勢，需要公私部門攜手合作，共同打造安全、永續、包容、韌性、創新的金融生態圈。

