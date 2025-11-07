2025金博會》兩大主題場域＋金融防詐、永續金融、退休理財3主軸！逾450展位連3天展出
2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）周五(11/7)開幕，今起連三天在台北世貿展覽一館盛大展開。 主辦單位《今周刊》發行人梁永煌致詞指出，在2020年11月7日，第一屆金博會開幕當天台股加權指數為13273點，第三屆開幕前一天收盤為27899點，指數5年漲幅高達110%，「小小多山的國家能有這樣的成績，相信在場的所有朋友都功不可沒」。 談到「亞洲資產管理中心」議題時，金管會主委彭金隆以「馬戲團大象被細繩制約」的故事比喻，提醒金融業勿被過去推動未果經驗的「囚繩」所制約。 他強調2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但也絕非掙脫不了囚繩的小象。」 財政部次長阮清華則指出，台股市值近年成長巨大，然外資來台投資不只看EPS，也看公司治理、普惠金融以及永續。 他強調，永續是台灣融入國際社會的重要門票，希望金融業都能看到永續金融為台灣加值的重要性。
2025金博會登場 兩大主題場域、三大主軸盡顯
2025年台北國際金融博覽會匯聚國內外逾百家金融機構與科技業者，以「金融舞台」與「理財舞台」兩大主題場域，為民眾提供最前瞻的財經趨勢解析與全方位的金融服務體驗。
「台北國際金融博覽會」從2020年首度舉辦至今，提供最前瞻的財經趨勢解析與最完善的金融服務體驗，呈現台灣經濟乘勢而起的關鍵時期，金融產業的全方位先驅面貌。
台股五年來成長110% 市值躍升全球前十
梁永煌於開幕致詞指出，《今周刊》從2020年舉辦第一屆金融博覽會，今年已邁入第三屆，今年的展位超過450格，比第一屆的近300格，增長了5成，參加的金控、銀行、保險、證券等金融業者家數也創下新高。
梁永煌說，多年來台灣經濟及金融市場也有大幅成長。他舉例，台股加權指數在1995年最高7144.7點，爾後於2020年11月7日本博覽會第一屆開幕當天指數為13273點、第二屆2023年11月24日17438點，來到周四（11/6）收盤27899點，過去5年漲幅110％，台股市值在全球排名躍升至前10名，目前已達第8名。
此外，台積電1994年9月5日上市時股價96元，在1995年期間市值約新台幣800億至1千億元內，股價則在90到100元之間；直到2025年11月7日，盤中股價來到1465元、市值約達38兆元，30年來市值成長近380倍。梁永煌讚嘆「小小多山的國家能有這樣的成績」，並肯定在場所有人都功不可沒。
《今周刊》力推金融防詐議題 10月年減詐金額達5成
梁永煌提到，「金融防詐」是今年金融博覽會主軸之一，他感謝彭金隆、阮清華與金融業，今年元月和《今周刊》一起推動「防詐新戰略」，除宣導地籍異動即時通及房地產預告登記外，也提出銀行及壽險公司要規劃大額定存單註記及保單註記的呼籲，期待透過關係人註記多一層防詐保障。
梁永煌說，在金管會明確支持下，一年不到，大部分銀行及壽險公司都已提供這項服務。他說，在金融業者的用心及相關單位的努力下，內政部警政署打詐儀表板統計，上個月詐騙案造成民眾財務損失金額為60.4億元，而去年10月為120.8億元，大幅降低5成，防詐成果顯著。
彭金隆肯定金融業防詐成果 持續力推淨零永續
彭金隆致詞表示，今年博覽會三大主題「金融防詐、永續金融、退休理財」，呼應現階段金融市場與民眾最關心的議題。他表示金融業如何為客戶做好資產安保、退休準備，幫助民眾與環境社會共好，正是今日活動三大主軸。
關於金融防詐、數位金融應用，彭金隆表示，他感謝金融機構過去一年來全力投入並發揮效益，金融業防詐不是為應付規定，而是本來就有職責守護客戶資產。他表示在展區有看到很多新開發的AI防詐系統、智慧客服與即時風險預警機制，這些都具體展現金融業與政府共同努力的成果。
關於永續金融，彭金隆表示政府持續推動希望工程、綠色成長、2050淨零轉型目標，金管會持續透過金融力量，引導資金流向綠色基礎建設、永續發展項目，協助企業邁向淨零轉型，這是金融業責無旁貸的使命。
以大象囚繩制約譬喻亞洲資產管理中心 彭金隆：台灣已非昔日小象
對於退休理財，彭金隆表示很高興看到活動有特別展出「亞洲資產管理中心」主題館。他分享昨天參加研討會有提到，過去一年他們提出這個計畫時，很多人抱持質疑態度，說過去已多次推動，「這次應該也不容易吧」。
但是彭金隆說一則故事舉例：一頭大象小時候被綁在柱子上，在嘗試掙脫幾次後就放棄了，即便如今牠現在身體已非常巨大，但也被制約了。他強調，2025年的台灣，與1995、2001跟2012年的台灣有非常大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但我們絕對不是掙脫不了囚繩的小象。」
「今天展覽與民眾息息相關，退休理財是非常重要的主題項目，特別是高齡化社會來臨，在展區可以得到非常多資訊。我也要提到，今年7月推出的TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶，鼓勵民眾在退休理財上有更多選擇」。
倡金融業應聯防打詐 阮清華：公股行庫阻詐有成
阮清華致詞指出，防詐是政府當前重要政策，金融機構在打詐過程中扮演關鍵角色，為強化防詐功能，重要的金融業建立聯防機制。他直言，雖然業者間彼此有競爭關係，但他相信打詐、防詐不是一家金融機構就可完成，需藉同業間聯防合作，並善用AI等新興科技偵防、分享防詐資訊，為消費者財產把關。
阮清華舉例，公股行庫在9月底成功阻詐約5000多件、金額近20億元，但他們不以此為滿，更要持續精進努力。他說，為落實防詐，公股行庫與檢警調合作簽訂相關合作意向書，希望藉由公私協力共同完成防詐網絡。
永續是台灣融入國際社會門票 阮清華：永續金融為台灣加值
談到永續金融，阮清華表示財政部在前總統蔡英文提出2050淨零碳排政策後便積極響應，也透過公股行庫提供平台，規劃短中長期措施並推動。近年來，公民營行庫都面臨永續轉型議題，尤其是氣候變遷。如下周可能有颱風侵襲，然過去11月很少會有颱風，可見氣候變遷對永續發展挑戰非常嚴峻。
阮清華提到，台股市值近年成長很大，而外資來台投資不只看EPS也看公司治理、普惠金融，還有看永續。他強調，永續是台灣融入國際社會的重要門票，希望大家都能看到永續金融為台灣加值的重要性。
鼓勵金融業善盡CSR 阮清華：退休族業務是商機也是企業社會責任
談到退休理財，阮清華直言「我們都會老，事實上也已經老了」，台灣已經邁入超高齡社會，公股行庫、民營銀行均提出全生命週期的金融服務，與全方位財富管理、資產保全，可利用多元金融工具，包括穩健的儲蓄、投資，妥善規劃退休理財與管理，提高銀髮族穩定安全的金融支持，因應高齡化挑戰。
阮清華也表示，每次看到媒體報導退休銀髮族因疏忽被騙，都讓他非常心痛，他強調阻詐是全體金融機構的責任，要成為銀髮族的後盾並做好退休生活規劃。他認為退休業務不僅是商機，也是善盡CSR的管道。
最後，阮清華強調，金融業不僅是資金的橋樑、中介，更是推動科技發展與社會穩定的重要力量。他強調，面對瞬息萬變的政治、經濟等局勢，需要公私部門攜手合作，共同打造安全、永續、包容、韌性、創新的金融生態圈。
2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）官網資料
更多今周刊文章
郭台銘母親初永真離世，享嵩壽100歲…標會10萬助創3兆鴻海霸業、幫找幸福欽點曾馨瑩當「郭夫人」
普發一萬還有額外加碼！「這縣市」拍板多5000、最快發放時間出爐，雙北桃園普發現金進度一次看
102歲奶奶沒生過大病、血壓血糖全正常！早上起床先做「1件事」，24小時作息曝光...公開5個超實在長壽祕訣
其他人也在看
原民女孩開長照護理所 滿足家鄉醫療需求
屏東縣滿州鄉，位處偏鄉，醫療靠當地的衛生所之外，有急症要就要到30分鐘外的恆春鎮上，就算是簡單的換鼻胃管，居家護理也缺乏，這種處境屏東排灣族女孩賴慧珊很懂，她小時候 母親突然去世，帶給她莫大打擊，...大愛電視 ・ 13 小時前
高球》陳之敏揮別手腕骨裂低潮 聲寶公開賽封后收生涯第2冠
歷經手腕骨裂的挫折，台灣高球女將陳之敏今天揮出71桿，以總桿211桿勝過洪玉霖、林子涵等勁敵，在總獎金770萬台幣的聲寶女子公開賽封后，也是她生涯第2座台巡賽冠軍，進帳138.6萬台幣冠軍獎金。28歲陳之敏在2021年發生手腕骨裂，歷經一段低潮後，如今總算苦盡甘來，她希望藉由這座冠軍增添信心，並持續自由時報 ・ 13 小時前
府：總統從未指示不要綠電 重啟核電沒時間表
(記者謝自宗台北報導)總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德的能源政策立場一貫而明確，從未改變。核三廠是否重啟，政府將秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對，賴總統從未指示不要綠電，也未曾為核三廠重啟設定...自立晚報 ・ 5 小時前
《秘密關係》續集現實上演！ 王君豪告白成晞：只能給我聞
王君豪、成晞因為演出BL劇《秘密關係》收穫大批粉絲，兩人上週末（11/2）在台中合體、擔任香氛品牌一日店長，超過300名粉絲擠爆現場。從戲裡填到戲外，活動上他們甜蜜又俏皮的互動，宛如續集在現實生活中上演，同時更宣布好消息，要粉絲拭目以待。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
12強紀錄片「冠軍之路」 明年1/1熱血上映
台灣隊去年在世界12強棒球賽勇奪冠軍，以12強奪冠為主題的紀錄片《冠軍之路》，今天釋出前導海報和預告片，讓一票網友看完都感動泛淚，而《冠軍之路》將在明年1月1日，正式上映。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
總統送祝福！賴清德感性告別戴資穎：「讓世界看見台灣的力量」
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，總統賴清德也在臉書貼文下親自留言，以感性文字向她致意：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」鏡報 ・ 9 小時前
馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一
今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...聯合新聞網 ・ 2 小時前
操盤心法－AI多空論戰 財報展望仍樂觀
盤勢分析：台股加權指數攻上28,000點後回檔整理，市場關心的是美股多空、整理時間以及類股輪動表現空間，畢竟指數「天天上漲」可能是漲勢末段的徵兆。AI多空論戰熾熱，最大利多是AI需求持續強勁：雲端服務供應商CSP財報顯示AI需求支持資本支出擴張，進而推升台灣AI伺服器、液冷散熱、PCB供應鏈訂單能見度與營運動能，符合第四季傳統旺季效應。工商時報 ・ 4 小時前
20天終結禿髮！台大研究轟動國際 名醫揭：脂肪是逆轉關鍵
禿頭是無解的宿命嗎？你身上的「肥肉」可能是逆轉關鍵！台大醫學工程系團隊近期一項「利用天然脂肪酸促進毛髮再生」的研究刊登於頂尖期刊，獲得外媒轉發轉載相關報導，吸引1800萬次觀看。研究主持人林頌然曾親自健康2.0 ・ 1 小時前
財金公司金融博覽會設五大展區 領現金、數位券掌握金融科技潮流
2025台北國際金融博覽會於11月7日至9日在台北世貿一館盛大登場，財金公司攜手刑事警察局，以及臺灣銀行、合作金庫、上海商銀、臺灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、國泰世華、台新銀行、中國信託、一卡通、全盈支付、愛金卡、歐付寶等14家銀行及電支機構，共同打造五大主題展區，從「數位金流平台」發放數位券及現金、「TWQR數位支付」與「TWQR乘車碼」拓展行動生活場景，到「金融阻詐聯防平台」強化阻詐及「金融Fast-ID」身分驗證機制，全面勾勒出安全、普惠且便捷的數位金融新生活。中時財經即時 ・ 16 小時前
紐約台灣食品展 台商因應關稅與漲價壓力
（中央社記者廖漢原紐約7日專電）「選擇台灣，經典糕餅茶飲節」今天在紐約登場，主辦機構希望美國華人能更認識台灣高品質糕點、飲料與飲食文化。美國台商在川普關稅壓力下進口貨櫃漲價，未來商品漲價也不可避免。中央社 ・ 1 小時前
台股下周挑戰站回月線
受到市場對AI股估值過高擔憂、美國政府持續停擺及關稅違法爭議等影響，美股6日再度全面收黑，拖累亞股7日同步走弱，台股加權指數開低後跌幅擴大，終場下跌248點收27,651點，為9月初以來首度跌破月線大關，成交量縮減至4,867億元，台股在28K連三日失守後，下周將再陷月線27,717點保衛戰。工商時報 ・ 4 小時前
黃仁勳今將出席台積電運動會 與張忠謀、魏哲家同台
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7）日搭機抵達台南，參訪台積電南科廠區，台積電董事長魏哲家南下接待，並招待黃仁勳前往...聯合新聞網 ・ 2 小時前
金價收復4,000美元
美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復...聯合新聞網 ・ 52 分鐘前
黃仁勳四度訪台現身南科 參訪台積電三奈米廠與張忠謀同框可期
黃仁勳表示，此次回來鼓勵台積電的朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，今天將參與台積電運動會。台積電運動會今在新竹縣立體育場登場，僅開放受邀媒體與內部員工參加，因台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬確定出席，黃仁勳在與台積電敲定先進製程訂單...CTWANT ・ 2 小時前
台股近兩個月已漲4000點 投顧:回檔整理有利長線
「大盤連漲後開始休息，建議動作放緩」。展望近期台股，國內投顧法人表示，總結而言，AI趨勢雖然長線不變，但是短期估值調整，特別是近兩個月股市強勢進擊漲4000點，因此，大盤指數回檔整理，有利台股長線，而投資人習慣見跌就買，「應該放慢動作，等待更佳機會」。自由時報 ・ 1 小時前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
【美股盤後】美國政府持續停擺 多數收跌
（中央社台北2025年11月8日電）美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。標準普爾500指數上漲8.48點，或0.13%，收在6728.80點。以科技股為主的那斯達克指數下跌49.45點，或0.21%，收在23004.54點。費城半導體指數下跌71.031點，或1.01%，收在6947.363點。中央社財經 ・ 2 小時前
政府還在關門！美股四大指數漲跌互見 台指期盤後跌160點
即時中心／林耿郁報導美國政府停擺時間破紀錄，重新開門遙遙無期，加上AI泡沫疑慮仍大，美股漲跌互見；終場道瓊上漲74點、漲幅0.16%，收46987點；標普五百上漲8點、漲幅0.13%；那斯達克指數下跌49點、跌幅0.21%，收23004點；費半下跌71點、跌幅1.01%，收6947點。民視財經網 ・ 3 小時前
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前