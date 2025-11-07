2025金博會》台股市值90兆全球第8大，彭金隆倡亞洲資產管理中心：台灣今非昔比，大象要甩掉制約的繩子
1995年時政府曾提出「亞太營運中心」計劃，規劃包含「亞洲金融中心」的六大中心，後來無疾而終，相對於1995年台股指數僅5173點、市值5.1兆元台幣，如今已經站上28000點、市值突破3兆美元(約90兆台幣)，超越德國、緊追法國，排名全球第8。 金管會主委彭金隆周五(11/7)在今周刊主辦的2025第三屆台北國際金融博覽會致詞時提到，金管會去年9月起推動的「亞洲資產管理中心」。他以「大象被細繩制約」故事比喻，提醒金融業勿被過去推動經驗的「繩子」制約。 彭金隆強調，2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但絕對不是掙脫不了『囚繩』的小象。」
2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）周五（11/7）在台北世貿一館盛大開展，展期為三天。今年活動匯聚國內外逾百家金融機構與科技業者，以「金融舞台」與「理財舞台」兩大主題場域，為民眾提供最前瞻的財經趨勢解析與全方位的金融服務體驗。
「台北國際金融博覽會」從2020年首度舉辦至今，提供最前瞻的財經趨勢解析與最完善的金融服務體驗，呈現台灣經濟乘勢而起的關鍵時期，金融產業的全方位先驅面貌。
再談「亞洲資產管理中心」 彭金隆回應過去一年所受質疑
在開幕式中，彭金隆致詞開場即表示，他很高興看到今年博覽會特別設置「亞洲資產管理中心」專館，象徵台灣在資產管理市場發展的野心與政策推動的具體進展。
彭金隆透露，過去一年金管會推動「亞洲資產管理中心」計畫時，曾遭遇不少質疑，「過去推動這麼多次不成功，這次應該也不容易吧！」
1995、2025年金融市場「今非昔比」 彭金隆喻台灣已非「掙脫不了囚繩的小象」
彭金隆引用《赫黑醫生的50個故事處方》中的故事作比喻，一頭小象年幼時被綁在柱子上，嘗試掙脫多次失敗後便放棄，即便長大身體龐大，也仍受制於早年的經驗限制，這正如過去台灣在推動亞太營運中心及金融中心的歷程。
他說，「我們雖不是一隻巨大的大象，但也絕對不是掙脫不了囚繩的小象。」
當1995年台灣提出「亞太營運中心」概念時，正值中國改革開放初期，市場與資金流向中國，台灣急需建立自身的區域金融與經濟競爭力。
彭金隆強調，2025年的台灣與1995年、2001年及2012年的台灣相比，有了極大的不同，無論是在經濟規模、產業能量或國際能見度上都具備更強的基礎。
▲金管會主委彭金隆（中）與《今周刊》發行人梁永煌（左）、證交所董事長林修銘參觀2025金博會的「亞洲資產管理中心」專館。聶世傑攝影
台股30年來從5千點到上看2萬8千點 市值躍升全球第八大
根據公開資料，1995年、2001年及2012年，台股指數分別僅為5173點、5551點及7699點，市值約新台幣5.1兆元、10.23兆元及21.35兆元；台積電市值分別為1.22兆元、1.47兆元及2.51兆元；台灣人均GDP則分別僅為1萬3119美元、1萬3397美元及2萬1295美元。
然時至2025年，台股指數近日一度上看2萬8000點，市值在9月22日突破3兆美元（約合90兆美元），一舉擠下德國，躍升為全球第八大股市，僅次於法國的3.25兆美元。這顯示台灣在金融市場規模與資產管理能力上，顯然是「今非昔比」。
李登輝政府90年代提「亞太營運中心」 後遭擱置成未竟之功
「亞太營運中心」計畫最早可追溯至1990年代李登輝政府時期。當時規劃六大專業中心包括：製造中心、海運轉運中心、航空轉運中心、金融中心、電信中心與媒體中心，其中金融中心被視為重點。政府當時希望藉由這個計畫吸引資金，強化台灣作為「中國入口、亞太入口」的地位，以抵銷資金與人才持續流向中國的趨勢。
這一政策概念源自日本經濟學家大前研一於1993年提出的「亞太營運中心」構想，後由時任經濟部長蕭萬長採納，並列為李登輝政府的經濟發展核心策略。
政策推動規劃分為三階段：第一階段（1995-1997）改善台灣經濟體質，第二階段（1997-2000）調整經濟結構，第三階段（2000年起）在成為亞太營運中心後持續鞏固地位。然而，由於2000年政黨輪替，陳水扁政府上台後，該計畫被擱置，後續未有具體進展。
金管會再提「亞太資產管理中心」 擇定高雄成首個示範專區
隨著近年全球金融市場發展與亞洲資產管理需求升溫，金管會再度提出「亞洲資產管理中心」政策。
自2024年9月起，金管會正式推動該計畫，並選定高雄作為首個示範專區，與高雄市政府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，於今年7月23日揭牌成立，象徵台灣在國際資產管理市場上的具體布局。
彭金隆2024年9月10日所提「亞洲資產管理中心」五大具體計畫，包括：一、壯大資產管理計畫，研議建立金融特區；二、普惠永續融合計畫，支持台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）；三、財富管理促進計畫，推動家族辦公室及專業機構設立；四、資金投入公建計畫，引導民間資金投入公共建設；五、擴大投資台灣計畫，鼓勵資金投向國家戰略目標產業。這五大計畫涵蓋政策、法規、資金引導及市場環境調整，旨在提升台灣成為國際資產管理重要樞紐。
金管會規劃以6年三階段推動該政策，每兩年作為一階段，並設定「2年有感、4年有變、6年有成」的目標。
前2年將進行大規模法規鬆綁與跨部會協調，調整近40項相關法規，期望市場參與者感受到政策落地；4年期望資產管理規模及市場參與者皆有大幅成長；6年期望國際市場認可台灣資產管理市場的區域競爭力，打造台灣成為亞洲資產管理中心。
相關新聞：
2025金博會》台股5年漲幅翻倍，彭金隆：台灣已經今非昔比「大象要甩掉制約的繩子」！
更多今周刊文章
鳳凰颱風最新預測路徑！挑戰「非常強颱」這些縣市小心…會放颱風假？海陸警最快「這時」發，10日預報必看
普發一萬還有額外加碼！「這縣市」拍板多5000、最快發放時間出爐，雙北桃園普發現金進度一次看
星巴克買一送一「限時2天」！太妃核果那堤、焦糖瑪奇朵、那堤都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看
其他人也在看
雙11〉PChome再出發！張瑜珊「速度哲學」如何結盟小七、擺脫虧損？
PChome執行長張瑜珊啟動關鍵轉型，從電商紅海中突圍！她這次不拚優惠補貼，而是善用林口A7智慧倉、專為北北桃設計的「超速配」服務，將過去的24H一日配傳奇升級至超商小七「早餐前取貨」的店取新格局。台灣電商龍頭PChome，正站在創立以來最關鍵的轉捩點。面對電商紅海、虧損陰影與市場質疑，PChome遠見雜誌 ・ 1 天前
永豐金(2890)雙引擎發動，前3季獲利同期新高！何時出手併購保險標的？朱士廷巧回「8字箴言」
永豐金(2890)週四(11/6)召開2025年第三季法說會，公布2025年前三季自結淨收益554.5億元，年增10.9%；稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，雙雙再創歷史同期新高。其中，每股盈餘（EPS）為1.57元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.01%，每股淨值為16.53元。今周刊 ・ 1 天前
公館圓環拆除滿月再調整！羅斯福路南往北11/8起7-9點禁止左轉，交通動線曝光一次看懂
11/4更新：台北市公館圓環拆除滿月，北市交通局表示，這一個月來上下班尖峰各方向速率，有逐漸恢復拆圓環前水準，甚至圓環交通事故也減逾4成。交通局也發現這個月來，羅斯福基隆路口車行速度據交通局報告，拆圓環前以9月8日速率為基準相比，上班尖峰新店中永和往市區的羅斯福往北、福和橋往東，較拆圓環前車流長度、遠見雜誌 ・ 1 天前
雙11不打割喉戰！樂天市場三大優勢營造「日本全場景享樂」
面對電商寒冬，樂天市場執行長羅雅薰觀察，消費者將更多的支出轉向旅遊、餐飲等「體驗型消費」，零售成長開始停滯，她近年逐步將樂天從單純的購物平台，轉型為嫁接台日生活品味、創造信任價值的品牌孵化器。目標不是在台灣電商市場中成為「最大」，而是成為「最值得」信賴與體驗的品牌，且看今年雙11她如何應戰。後疫情時遠見雜誌 ・ 1 天前
布局未來AI終端應用 達方營運穩健攀升
近年來達方積極強化AIoT產品線，透過電池事業切入機器人、工業自動化與邊緣運算裝置等高成長領域，藉此改善產品組合並提升獲利結構。公司在散熱、電源與能源管理具備完整解決方案，已成功切入掃地機器人與機器手臂等設備的電池模組供應鏈，後續將持續拓展至更多智慧化應用市場。理財周刊 ・ 1 天前
黑錢太香了？Meta遭控「詐騙廣告」佔10%年營收：一年入袋160億美元，慢慢打詐才能賺更多？
Meta 內部文件顯示，2024 年約有 10% 的營收來自詐騙與禁品廣告，估達 160 億美元（約新台幣 4,956 億元）。數位時代 ・ 1 天前
業外獲利＋強韌電網雙引擎啟動 華榮第三季獲利爆量
今(7)日台股市場再度向下回跌超過248點，跌破2萬8千點大關，指數收在27651，量能呈現縮減，不少個股賣壓也隨之出籠，其中電線電纜族群的華榮(1608)值得觀察守穩五日線後能否延續向上，第三季營收受惠於轉投資金居(8358)帶動華榮較去年同期年增17倍之多。理財周刊 ・ 1 天前
2025金博會》兩大主題場域＋金融防詐、永續金融、退休理財3主軸！逾450展位連3天展出
2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）周五(11/7)開幕，今起連三天在台北世貿展覽一館盛大展開。 主辦單位《今周刊》發行人梁永煌致詞指出，在2020年11月7日，第一屆金博會開幕當天台股加權指數為13273點，第三屆開幕前一天收盤為27899點，指數5年漲幅高達110%，「小小多山的國家能有這樣的成績，相信在場的所有朋友都功不可沒」。 談到「亞洲資產管理中心」議題時，金管會主委彭金隆以「馬戲團大象被細繩制約」的故事比喻，提醒金融業勿被過去推動未果經驗的「囚繩」所制約。 他強調2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但也絕非掙脫不了囚繩的小象。」 財政部次長阮清華則指出，台股市值近年成長巨大，然外資來台投資不只看EPS，也看公司治理、普惠金融以及永續。 他強調，永續是台灣融入國際社會的重要門票，希望金融業都能看到永續金融為台灣加值的重要性。今周刊 ・ 14 小時前
記憶體族群股創見、宇瞻Q3財報傳佳音 7日股價均爆量漲停鎖死
台股7日再受空襲，加權指數開低走低並收低，終場指數下跌248點，月線失守，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、紡織及塑膠，電子相關類股的資訊服務勉強維持平盤以上，而記憶體族群股中創見(2451)與宇瞻(8271)Q3財報公布再創佳績，兩檔股價均爆量先後攻上漲停鎖死，終場股價分別上漲13.5元及9.5元，成為盤面上量價表現亮眼的個股。理財周刊 ・ 1 天前
馬斯克兆美元薪酬案過關！特斯拉股東用「鈔能力」綁他十年，史上最狂計畫揭AI機器人藍圖
特斯拉股東以75%贊成票，批准執行長馬斯克兆美元的薪酬方案。數位時代 ・ 1 天前
美國「AI行動計畫」下龐大商機，台灣如何把握？
關稅仍充滿不確定性，但美國市場的價值及意義依舊吸引諸多台廠積極耕耘。從台灣觀點，如何檢視川普政府的「AI行動計畫」？學者於美國的在地觀察，指出哪些台灣可提供獨特價值之處？在美國重振製造能力、加速人工智慧發展的政策引導下，科技巨頭們公布的投資金額，已是川普政府的理想宣傳素材。而總金額還在持續攀升。從輝遠見雜誌 ・ 1 天前
華通Q3財報創佳績 7日開盤股價逆勢拉上半根漲停以上
台股7日受美股四大指數全收黑影響，加權指數亦呈現開低走低局面，指數面臨月線保衛戰，開盤後40分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、紡織及塑膠，電子相關類股僅資訊服務類股勉強維持在平盤以上，其餘皆是走低，盤面上則以Q3財報由具業績題材個股各自表現，高密度互連板(HDI)大廠華通(2313)Q3財報表現亮眼再創佳績，當季每股盈餘1.81元，賺贏上半年，開盤後吸引買盤進駐，股價帶量衝高，拉上半根漲停以上，隨後拉回，但股價仍保持在上漲2元上下區間做整理。理財周刊 ・ 1 天前
關稅全外國買單? 川普鬆口：美國人"付一點"
[非凡新聞]美國最高法院已針對關稅合法性，進行審查，目前進展似乎不利於美國總統川普，讓他罕見坦承，美國人民確實被關稅戰波及，付出一些成本，但仍強調這對美國是有利的，關稅還有B計畫。另外，記者會也爆出插曲...非凡新聞 ・ 1 天前
盼在台北蓋漂亮的輝達總部！旋風訪台將見蔣萬安？ 黃仁勳回應了
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導輝達（Nvidia）台灣總部落腳北士科T17、T18基地塵埃落定，新壽有望與北市府以約45億元以下的金額解約。輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘私人飛機旋風抵達台南市，外界關注此次他一天半的行程，是否會與台北市長蔣萬安見面，商討輝達台灣總部的用地問題，對此，黃仁勳明確表示不會，因為此行最重要的目的就是參加台積電（TSMC）明（8）日在新竹所舉辦的運動會。今日下午2時17分，黃仁勳搭乘「9H-VIG」的私人飛機自法國巴黎抵台，展開為期1天半的旋風訪問行程，預計先參訪台積電台南3奈米廠，晚間轉赴台北市，明日參加台積電（TSMC）於新竹所舉辦的運動會，與創辦人張忠謀、董事長魏哲家同台，他也於抵達台南機場時接受媒體聯訪。針對輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地一案，甚至外傳張忠謀有在背後協助輝達取得台灣總部用地一事，黃仁勳回應，「有一些傳聞……嗯，我不知道，但我不會感到驚訝，因為你也知道有很多人，希望輝達的總部能設在台北」。黃仁勳不諱言，「輝達在台北已經有非常多的員工，我們的員工人數太多，原本的辦公空間太小了，所以我們需要在台北蓋一個更大的辦公室」。他強調，希望土地（取得）相關的討論能順利解決，這樣輝達就能在台北蓋一棟更漂亮的大樓；至於是否會與蔣萬安見面，黃仁勳則說，還沒見他，這次亦無安排要見他；大家都知道此行是為了參訪台積電晶圓廠而來，而且還要參加運動會，這件事原本是秘密，但現在大家都知道了。原文出處：快新聞／盼在台北蓋漂亮的輝達總部！旋風訪台將見蔣萬安？ 黃仁勳回應了 更多民視新聞報導LIVE／黃仁勳搭機飛抵台南機場 現場直擊受訪畫面輝達黃仁勳下午飛抵台灣 直奔台南訪台積電3奈米廠黃偉哲準備這些「禮物」要送黃仁勳 私人飛機上也可以享用正港台灣味民視財經網影音 ・ 1 天前
談輝達總部 黃仁勳盼解決土地問題 「在台北蓋棟漂亮建築」
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳7日快閃來台，被問及輝達台灣總部的設置進度，黃仁勳說，他希望土地問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟漂亮的大樓。 黃仁勳說：『(英文原音)很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已有很多員工，目前辦公空間不夠，所以需要在台北建立更大的辦公室。我希望土地問題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。』 黃仁勳也說，此行因行程緊湊，他不會與台北市長蔣萬安見面討論總部事宜。 另外，媒體也關心特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)考慮在美國興建晶片超級工廠。黃仁勳回應，生產高階晶片製成相當困難，不僅是蓋工廠，還牽涉相關工程、科學等，這些是台積電賴以為生的技術，相當艱難。中央廣播電台 ・ 1 天前
油價漲 週線連二黑
（中央社紐約7日綜合外電報導）油價今天上漲，但連續第二週收黑，因市場衡量供應過剩前景，以及美國對俄制裁可能對供應造成衝擊。中央社 ・ 12 小時前
《產業》飛抵台南機場粉絲爆棚 黃仁勳人氣超旺 百公尺走了20分鐘
【時報-台北電】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午2時30分搭乘私人飛機抵達台南機場後，在隨行人員護衛下出關時，受到現場上百名粉絲夾道歡迎，台南市副市長趙卿惠也到場致意。黃仁勳展現高超的親切力，對粉絲要求簽名、合影都來者不拒，短短百餘公尺的機場大廳，足足走了20分鐘，人氣爆棚，隨後直奔南部科學園區台積電三奈米廠參訪。 黃仁勳表示，此行他在台灣僅停留1天半，在台南也只停留約5小時，在台北幾小時，明天就會到新竹。雖然他也很想在台南逛夜市，但是並沒有此一規畫。 針對台灣輝達總部落腳北士科一事，黃仁勳也說，此次不會與台北市長蔣萬安見面。（新聞來源：中時即時 洪榮志）時報資訊 ・ 1 天前
《國際產業》黃仁勳：目前沒計畫向中國出口Blackwell
【時報-台北電】外媒7日報導，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，輝達目前並沒有與中國公司洽談銷售Blackwell人工智慧（AI）晶片，這駁斥了對於輝達正試圖重返全球最大半導體市場的猜測。 香港明報引述外電消息，黃仁勳在台南表示，「沒有相關討論，目前我們也沒有計畫向中國發貨」，「他們什麼時候想讓輝達產品回去服務中國市場，這取決於中國。我期待他們改變政策，也希望我們能夠再次服務中國市場」。 黃仁勳7日抵達台灣，將造訪長期合作夥伴台積電。（新聞來源：工商即時 蘇崇愷）時報資訊 ・ 1 天前
臺大醫院開發OpVerse元宇宙手術平台 陳晉興：AI精準醫療讓「開刀有導航」
在AI與醫療科技快速融合的時代，臺大醫院持續引領智慧醫療創新潮流。今（7）日，臺大醫院與臺灣醫學會共同舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，為「臺灣醫學會第118屆總會暨2025臺灣醫學週、臺灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕。今周刊 ・ 14 小時前
川普政府擬禁輝達中階晶片輸中？ 黃仁勳：目前並無出貨計畫
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導針對美國政府擬計畫禁止輝達（Nvidia）向中國銷售「B30A」中階版本晶片一事，輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（7）日下午於台南受訪時指出，「目前並無任何積極討論，也沒計畫向中國出貨，這取決於中方何時改變政策，能讓我們有機會服務中國的市場」。黃仁勳今日下午2時17分，搭乘「9H-VIG」的私人飛機自法國巴黎抵台，展開為期1天半的旋風訪問行程，預計先參訪台積電台南3奈米廠，晚間轉赴台北市，明日參加台積電（TSMC）於新竹所舉辦的運動會，他並於抵達台南機場時短暫接受媒體聯訪。關於美國政府對輝達輸中晶片的禁令，黃仁勳受訪時說，「目前並無任何積極討論，也沒計畫向中國出貨；是否讓輝達產品重新回到中國市場，這取決於中國自己的決定，因此我期待他們改變相關政策，希望我們能再次為中國市場提供服務」。同時，黃仁勳說，「顯然我們的業務發展得非常非常強勁，我這次來就是為了鼓勵台積電，他們為了我們表現地非常出色，我也想親自感謝他們所有的努力與辛勞」。原文出處：快新聞／川普政府擬禁輝達中階晶片輸中？ 黃仁勳：目前並無出貨計畫 更多民視新聞報導閃電訪台！黃仁勳中午降落台南訪台積電3奈米廠 明參加運動會與張忠謀同框LIVE／黃仁勳搭機飛抵台南機場 現場直擊受訪畫面輝達黃仁勳下午飛抵台灣 直奔台南訪台積電3奈米廠民視財經網影音 ・ 1 天前