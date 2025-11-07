2025金博會》台股市值90兆全球第8大，彭金隆倡亞洲資產管理中心：台灣今非昔比，大象要甩掉制約的繩子

1995年時政府曾提出「亞太營運中心」計劃，規劃包含「亞洲金融中心」的六大中心，後來無疾而終，相對於1995年台股指數僅5173點、市值5.1兆元台幣，如今已經站上28000點、市值突破3兆美元(約90兆台幣)，超越德國、緊追法國，排名全球第8。 金管會主委彭金隆周五(11/7)在今周刊主辦的2025第三屆台北國際金融博覽會致詞時提到，金管會去年9月起推動的「亞洲資產管理中心」。他以「大象被細繩制約」故事比喻，提醒金融業勿被過去推動經驗的「繩子」制約。 彭金隆強調，2025年的台灣與1995年、2001年、2012年的台灣已有巨大差別，「我們現在雖不是非常巨大的大象，但絕對不是掙脫不了『囚繩』的小象。」

2025第三屆台北國際金融博覽會（FinExpo）周五（11/7）在台北世貿一館盛大開展，展期為三天。今年活動匯聚國內外逾百家金融機構與科技業者，以「金融舞台」與「理財舞台」兩大主題場域，為民眾提供最前瞻的財經趨勢解析與全方位的金融服務體驗。

「台北國際金融博覽會」從2020年首度舉辦至今，提供最前瞻的財經趨勢解析與最完善的金融服務體驗，呈現台灣經濟乘勢而起的關鍵時期，金融產業的全方位先驅面貌。

再談「亞洲資產管理中心」 彭金隆回應過去一年所受質疑

在開幕式中，彭金隆致詞開場即表示，他很高興看到今年博覽會特別設置「亞洲資產管理中心」專館，象徵台灣在資產管理市場發展的野心與政策推動的具體進展。

彭金隆透露，過去一年金管會推動「亞洲資產管理中心」計畫時，曾遭遇不少質疑，「過去推動這麼多次不成功，這次應該也不容易吧！」

1995、2025年金融市場「今非昔比」 彭金隆喻台灣已非「掙脫不了囚繩的小象」

彭金隆引用《赫黑醫生的50個故事處方》中的故事作比喻，一頭小象年幼時被綁在柱子上，嘗試掙脫多次失敗後便放棄，即便長大身體龐大，也仍受制於早年的經驗限制，這正如過去台灣在推動亞太營運中心及金融中心的歷程。

他說，「我們雖不是一隻巨大的大象，但也絕對不是掙脫不了囚繩的小象。」

當1995年台灣提出「亞太營運中心」概念時，正值中國改革開放初期，市場與資金流向中國，台灣急需建立自身的區域金融與經濟競爭力。

彭金隆強調，2025年的台灣與1995年、2001年及2012年的台灣相比，有了極大的不同，無論是在經濟規模、產業能量或國際能見度上都具備更強的基礎。

梁永煌、彭金隆、林修銘

▲金管會主委彭金隆（中）與《今周刊》發行人梁永煌（左）、證交所董事長林修銘參觀2025金博會的「亞洲資產管理中心」專館。聶世傑攝影

台股30年來從5千點到上看2萬8千點 市值躍升全球第八大

根據公開資料，1995年、2001年及2012年，台股指數分別僅為5173點、5551點及7699點，市值約新台幣5.1兆元、10.23兆元及21.35兆元；台積電市值分別為1.22兆元、1.47兆元及2.51兆元；台灣人均GDP則分別僅為1萬3119美元、1萬3397美元及2萬1295美元。

然時至2025年，台股指數近日一度上看2萬8000點，市值在9月22日突破3兆美元（約合90兆美元），一舉擠下德國，躍升為全球第八大股市，僅次於法國的3.25兆美元。這顯示台灣在金融市場規模與資產管理能力上，顯然是「今非昔比」。

李登輝政府90年代提「亞太營運中心」 後遭擱置成未竟之功

「亞太營運中心」計畫最早可追溯至1990年代李登輝政府時期。當時規劃六大專業中心包括：製造中心、海運轉運中心、航空轉運中心、金融中心、電信中心與媒體中心，其中金融中心被視為重點。政府當時希望藉由這個計畫吸引資金，強化台灣作為「中國入口、亞太入口」的地位，以抵銷資金與人才持續流向中國的趨勢。

這一政策概念源自日本經濟學家大前研一於1993年提出的「亞太營運中心」構想，後由時任經濟部長蕭萬長採納，並列為李登輝政府的經濟發展核心策略。

政策推動規劃分為三階段：第一階段（1995-1997）改善台灣經濟體質，第二階段（1997-2000）調整經濟結構，第三階段（2000年起）在成為亞太營運中心後持續鞏固地位。然而，由於2000年政黨輪替，陳水扁政府上台後，該計畫被擱置，後續未有具體進展。

金管會再提「亞太資產管理中心」 擇定高雄成首個示範專區

隨著近年全球金融市場發展與亞洲資產管理需求升溫，金管會再度提出「亞洲資產管理中心」政策。

自2024年9月起，金管會正式推動該計畫，並選定高雄作為首個示範專區，與高雄市政府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，於今年7月23日揭牌成立，象徵台灣在國際資產管理市場上的具體布局。

彭金隆2024年9月10日所提「亞洲資產管理中心」五大具體計畫，包括：一、壯大資產管理計畫，研議建立金融特區；二、普惠永續融合計畫，支持台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）；三、財富管理促進計畫，推動家族辦公室及專業機構設立；四、資金投入公建計畫，引導民間資金投入公共建設；五、擴大投資台灣計畫，鼓勵資金投向國家戰略目標產業。這五大計畫涵蓋政策、法規、資金引導及市場環境調整，旨在提升台灣成為國際資產管理重要樞紐。

金管會規劃以6年三階段推動該政策，每兩年作為一階段，並設定「2年有感、4年有變、6年有成」的目標。

前2年將進行大規模法規鬆綁與跨部會協調，調整近40項相關法規，期望市場參與者感受到政策落地；4年期望資產管理規模及市場參與者皆有大幅成長；6年期望國際市場認可台灣資產管理市場的區域競爭力，打造台灣成為亞洲資產管理中心。

相關新聞： 2025金博會》台股5年漲幅翻倍，彭金隆：台灣已經今非昔比「大象要甩掉制約的繩子」！





