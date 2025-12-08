2025金旅獎 深度「北回南灣」獲金獎 網紅聯名行程引爆話題

旅遊業年度盛事，東南旅遊蟬聯旅遊界奧斯卡國際金旅獎定，憑藉卓越的產品創新力與深度旅遊規劃，勇奪六項大獎的亮眼成績，再創佳績！其中，以高規格串聯南台灣風土人文的「北回南灣」主題行程，勇奪國際金旅獎最高榮譽金獎；而與知名YouTube創作者聯名推出的馬來西亞、濟州島特色行程，更是以「親身體驗、深度口碑」同時獲選《品保優旅選》，成為市場焦點。

北回南灣組

獲得國際金旅獎金獎肯定的「北回南灣」行程，以創新思維打破傳統南台灣旅遊框架，完美串連台北、高雄、屏東與台南四大城市，讓旅客一次玩遍南國精華。行程規劃師巧妙結合了高雄港都的現代風情、原鄉文化的熱情奔放，以及台南古都的歷史底蘊，讓每一站都成為一個充滿故事的深度景點。

廣告 廣告

全程採高鐵串接，大幅縮短交通時間，讓旅客能將寶貴的時間花在體驗而非移動。並特別安排入住高雄和逸飯店與日航酒店等高規格住宿，在旅程中也能享受舒適的休息空間，感受南國熱情又具備優雅的生活魅力。提供給追求旅遊品質與文化深度的客群，並透過品保協會的專業認證，確保能安心享受一趟高品味的台灣精華之旅。

除了深度國旅獲獎外，東南旅遊與知名YouTube頻道合作推出的聯名行程，也廣受評審與市場好評，並獲選《品保優旅選》，代表產品在品質與服務上深具保障。這些行程跳脫傳統觀光團的框架，是網紅親身踩線、深具口碑的推薦路線。

東南亞組

【跟著YT玩馬來】大紅花、雲上溫德姆、娘惹體驗、米其林美食 5日，帶領旅客深度探索馬來西亞的多元文化，全程入住五星飯店，更安排了道地的娘惹文化體驗與饕客最愛的米其林美食，兼具視覺震撼與味蕾享受，更是適合三代同遊的絕佳行程。

韓國組

【跟著知名YT玩濟州】五星藍鼎、韓服遊神話、史努比、松堂童話、海女村5日，在被譽為「韓國夏威夷」的濟州島，入住五星藍鼎，並規劃了穿著韓服漫遊神話世界、造訪可愛的史努比花園，以及探訪濟州最具代表性的海女文化村，行程豐富且充滿童話色彩。這些聯名行程成功將「網紅推薦」的信賴感，轉化為熱賣創新的旅遊產品，滿足了現代旅客對於獨特性與話題性的追求。 查看原文