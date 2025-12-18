2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 崑山科大獲1金2銅佳績





由高雄市文化局與中華民國國際調酒協會共同主辦的2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽，有來自17個國家選手參賽。競賽以海洋永續文化為主軸，聚焦在地食材運用、環境意識推廣、循環利用與地方文化再詮釋。也以餐飲技藝將文化、美食、旅遊與服務相結合。經過評選，崑山科大獲得1金2銅佳績，為校爭光。

今年金爵獎在高雄圓山大飯店舉行，有來自美國、日本、瑞士、新加坡、馬來西亞、香港、澳門、俄羅斯、義大利、阿根廷、賽普勒斯、越南、波多黎各、葡萄牙、印度、荷蘭及台灣等共 17個國家選手參與。台灣則有32所高中職、25所大專院校及餐旅相關從業者報名參賽。

金爵獎設立20個競賽項目，內容涵蓋調飲創作、服務美學、餐飲創意設計與文化導覽等多元面向，包括國際飲品技藝類的調酒與無酒精飲品創作，餐食與甜點藝術類的台塑經典割包料理、中餐水花呈盤、糖霜餅乾及果醬畫盤製作，及專業服務技術類的托盤服務與口布摺疊。此外，也規劃文化導覽與體驗設計類的旅遊導覽競賽，完整展現餐旅產業的跨領域專業能力。

崑山科大餐飲管理及廚藝系羅郁媄、林鉦哲及陳萬駿等3人參賽，憑藉對咖啡風味的敏銳掌握與穩定純熟的沖煮手法，成功展現高度專業水準。羅郁媄獲得手沖組金牌、林鉦哲獲手沖組銅牌，陳萬駿則奪下杯測組銅牌。獲得金牌的選手獲頒獎盃及7000元獎金。

指導老師餐飲系施智偉教授表示，3位同學在全國競賽勇奪金牌與銅牌，充分展現勇於挑戰、自信的專業精神，學校將持續深化專業課程與產業接軌訓練，協助學生在學習與實作歷程中不斷突破自我，成為餐飲及咖啡產業的重要新生力量。

