2025金融博覽會登場！這家金融特快車開跑 從股市投資到退休規畫
財經中心／余國棟報導
2025台北國際金融博覽會今（7）日於台北世貿一館盛大登場。凱基金控結合證券、銀行、人壽、投信等四大子公司，以「KGI金融特快車」為主題，邀請民眾搭車啟程，體驗從資產累積、風險轉嫁到財富傳承的一站式金融旅程。凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金以「ONE KGI」的整合能量與全方位理財視野，展現專屬的創新思維，同時，更以數位創新與使用者體驗出發，守護每一位客戶的金融交易安全。
展區以「創富未來車站」為設計概念，現場設有互動科技與遊戲體驗，讓理財變得既有趣又有感。在這趟旅程中，凱基證券化身投資旅程的「智慧服務台」，現場提供民眾台股、美股新知與股利投資等策略。主打「隨身e策略」APP，全新整合「即時美股」與「股利再投資」等功能，並搭配「我要ETF投資」心法，協助投資人掌握市場脈動，輕鬆啟動股利再投資設定。
專為高資產家族打造完整財富管理服務，凱基銀行變身「VIP售票中心」，推出四大主題旅程，分別有「精緻奢華旅」，「太空玩家行」是以全台首張結合加密貨幣回饋的「幣享卡」，帶領民眾輕鬆安全入門幣圈；「出國血拼遊」則與Thunes合作，打造便捷快速的跨境支付；「AI放心趣」則是運用AI偵測技術守護全民資產安全。當列車駛進人生不同階段，凱基人壽成為旅途的「溫暖轉運站」，以「We Share We Link」精神，陪伴每位旅客守護人生、安心前行。現場互動體驗由吉祥物「凱基阿福」帶領民眾探索保障需求，量身打造專屬的保險藍圖。
而在「通往未來的月台」，凱基投信邀請民眾與未來的自己對話，思考長期投資與退休規畫。今年推出「凱基雙核收息債股平衡ETF基金」（00981T），與「凱基美國Top股債平衡 ETF基金」（證券代號：00980T），以多元資產配置策略，展現持續創新的ETF商品，深化台灣ETF市場與國際接軌實力。理財從來不是遙不可及的目標，而是生活中最實際的行動。透過「KGI金融特快車」的互動體驗與智慧展示，邀請大家一起出發，探索屬於自己的理財旅程，讓每一次起程，都是開往更美好、更富足的未來。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
