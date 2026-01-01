2025金融市場贏家輸家出列…股市、金屬亮眼 美元、油價憔悴
全球股市2025年展現超乎預期的韌性與強度，主要指數連續第三年大漲二位數，債市也有兩位數報酬率，金銀銅都漲逾40%，惟美元、原油及可可豆等資產憔悴收場。
展望2026年，在人工智慧（AI）熱潮有望延續、聯準會（Fed）可能持續降息、美中貿易停戰等三題材支撐下，牛市有望續奔，金價預料將續漲，美元和油價則仍難有起色。
MSCI AC世界指數2025年大漲逾20%，美股道瓊指數漲12.97%，標普500漲16.39%，那斯達克綜合指數漲20.36%，都比分析師預測更強，且是紐約三大指數2019至2021年來首度連三年上漲，但德國、日本、英國、香港及加拿大股市的漲幅都甚於美股，不計日本的MSCI亞太指數漲約27%，MSCI新興市場指數更漲逾30%，表現為2017年來最佳。
驅動格局轉換的核心因素有三。首先是美國總統川普增添市場對美元資產的憂慮，促使投資人分散投資，二是Fed在美國總統川普第二任期內持續降息，且川普預料將任命一位作風偏鴿的新主席，導致美元貶值，助攻其他國家股市與新興市場資產，三為AI熱潮帶動科技和晶片類股大漲，成了股市熱轉的重要引擎。
這些因素也拖累DXY美元指數2025年全年重貶9.3%，為2017年以來最差表現，瑞典克朗狂升逾20%，歐元強升逾13%，英鎊和澳幣都升值逾7%，日圓小升0.5%。亞洲貨幣則以馬元的10.1%升幅最大，其次為泰銖的8.2%。市場預期2026年Fed持續降息，同時其他主要央行將維持利率不變或升息，將使美元保持低迷。
美債價格也大漲，走勢與價格相反的美國2年期公債殖利率累計下跌0.781個百分點，10年期公債殖利率跌0.403個百分點，都是2020年來最大全年跌幅。
貴金屬表現更搶眼，金價全年大漲約64%，白銀飆漲超過147%，均為1979年以來最大全年漲幅，白金漲逾122%，是有紀錄以來最強的一年。基本金屬的銅價也漲近42%，漲幅為2009年來最大，鋁價漲逾17%。
供需因素則拖累原油和可可豆價格重挫，布蘭特油價2025年下跌14.4%，為2020年來最大跌幅，且連續第三年下挫，為史上最長年線跌勢，西德州油價也跌19.9%，可可豆期貨甚至崩跌逾48%。去年初強勢走揚的比特幣，全年反而跌逾6%。
