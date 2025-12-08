2025金路獎 特殊貢獻獎首度頒予Youtuber

交通部今天(8日)搶先曝光今年「金路獎」的「年度傑出工程」由「國道1號大雅系統交流道」榮獲第一；「特殊貢獻獎」則首度頒給一名以淺顯易懂的方式介紹政府重大交通建設的年輕Youtuber蔡覲安。

交通部將於12日舉辦被譽為「交通界奧斯卡獎」的「2025第26屆金路獎」頒獎典禮，而榮獲「年度傑出工程」第一名及「特殊貢獻獎」的名單也在8日搶先曝光。

其中，去年5月通車的「國1大雅系統交流道」以全台首座曲線脊背鋼橋，融合白耳畫眉意象，在空中串聯國1與台74線，不僅施工難度極高，施工期間還達成「一石不穿、滴水不漏」的高度安全防護，榮獲本屆傑出工程首獎。高公局第二新建工程分局長張勝緯說明，大雅系統交流道通車後，不僅打通台中的任督二脈，也將有效疏解當地的塞車噩夢。他說：『(原音)我們這個交流道完工之後，整個交通量移轉的效果相當地好，以前要走大雅交流道下來的，大概有40幾percent會移轉到走高架，大概減少了將近一半，可以節省32分鐘跟26分鐘，效益非常大！』

傑出工程首獎-「國道1號大雅系統交流道」 (圖：交通部提供)

值得注意的是，已從缺4年的「特殊貢獻獎」今年終於有人獲獎。過去幾屆的得獎者分別是2020年頒給「高公局種子志工團」、2019年頒給「不老志工-台鐵瑞芳站日語志工隊」、2017年是「日夜揮汗的軌道醫生-台鐵道班工領班林進添」、2016年是「反光鏡菩薩-張秀雄」，今年則首度頒給一位本名蔡覲安的年輕Youtuber「蔡黑皮」。



本名蔡覲安的年輕Youtuber蔡黑皮獲選今年「金路獎-特殊貢獻獎」，並於8日透過影片現聲。(吳琍君攝)

蔡黑皮從製作第一支「台北捷運10個冷知識」開始，就擄獲眾多粉絲，迄今持續以輕鬆、淺顯易懂的方式介紹政府的重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離，也開啟交通建設黑暗期各方互相體諒的契機，成為獲選「金路獎-特殊貢獻獎」的另類得主。透過影片現聲的蔡覲安說：『(原音)因為我算是在交通間做了影片做很久，譬如我從2020年開始做第一集，然後到現在已經5年多的時間了，但是我一直覺得有點可惜，好像沒有在這邊留下甚麼樣的一個紀錄，然後就覺得說，因為這個獎，好像我在這邊的努力有了一個肯定。』

至於金路獎其他獎項，還包括優良景觀類、路況養護類、設備維護類、場站環境維護類以及用路人資訊類等五大獎，總計53個機關及單位將於頒獎典禮上受獎。(得獎名單及相關介紹，可至金路26活動網站查詢)(編輯：許嘉芫)