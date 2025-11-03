2025金門海洋攝影及寫生作品線上票選 得獎名單公布

▲翁○萱《海島-討海人》寫生組第一名。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣水試所舉辦「2025金門海洋攝影及寫生作品線上票選活動」，經過線上票選及專業委員評審，得獎名單(12名)及線上投票抽獎幸運兒名單(10名)已出爐；活動執行單位近期將與所有得獎者聯繫獎品領取資訊，請得獎者密切留意相關訊息。

本次活動由海洋保育署補助辦理，鼓勵民眾透過攝影、寫生展現金門獨特的自然景觀、生態多樣性及文化底蘊，並透過藝術作品傳遞保育意識與文化價值。

參選作品計112件(攝影組83件、寫生組29件)，經線上投票(總投票數計13,181票次)及專業評審評分(攝影組：陳森照委員、梁新賢委員、李紈蝶委員；寫生組：楊天澤委員、翁嘉歆委員)，各組得獎名單如下：

▲鄭○《北山藏影》｜攝影組第一名。

(一)攝影組

第一名：鄭○《北山藏影》，獨得Switch乙台。

第二名：岩○陞《海風與夕陽》，獨得收藏家 72公升萬用型電子防潮箱 AD-72P乙台。

第三名：翁○閩《落日餘暉.滿載而歸》，獨得FUJIFILM 富士 instax mini 12 拍立得相機乙台。

佳作(3名)：張○瑋《暮光之橋》、鄭○瑜《海語》、張○平《金門最美的下坡之海天一色》，各得水獺布偶乙隻。

▲ 攝影組寫生組得獎公告。

(二)寫生組

第一名：翁○萱《海島-討海人》，獨得Ipad 11 128G乙台。

第二名：陳○翰《金色建功嶼》，獨得Polaroid Now+ G2 Now Plus Gen 2 拍立得相機乙台。

第三名：李○明《光之守護》，獨得Van Gogh 梵谷 油畫入門畫具組乙件。

佳作(3名)：林○惠《美麗的成功海邊》、陳○華《潮間暮語》、林○新《相依‧危岸》，各得水獺布偶乙隻。

(三)投票中獎名單(10名，姓名+手機末3碼)，各得水獺布偶乙隻：

林○惠803、張○榤336、黃○惠157、葉○妡725、趙○玲829

李○昌583、許○祥208、林○惠258、江○花582、莊○傑696

活動執行單位金門縣島嶼村落發展協會最遲將於公佈日起兩週內與所有得獎者聯繫取得獎品領取資訊，請得獎者密切留意相關訊息。若無收到得獎通知再煩請撥打(082)326993確認，以免錯過得獎權利。（照片記者洪美滿翻攝）