2025金門老兵召集令圓滿結束 明年再迎老兵蒞臨

記者林彩瑜／綜合報導

「金門老兵召集令」這一金門觀光活動，除觀光產值亮眼外，更是「金門老兵」與同行親友，陪著老兵深入當年記憶角落，在老兵回味的畫面裡想像描摩畫面，用熱淚與歡笑於日前劃下活動第8年的句點。

金門老兵召集令歷經前7年活動洗禮，今年首次推出「老兵買 縣府加碼送」優惠方案，老兵（含親友）2萬2520人參與，觀光產值2億8352萬餘元。較去年增加7555人，產值增加約8807萬元。其中金酒公司及陶瓷廠「老兵買縣府加碼送」優惠方案產值631萬4千餘元，參與優惠方案老兵超過8成，顯示老兵對於「專屬紀念」意義的十分重視。

金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，縣長陳福海對於老兵回金門所創造的觀光效應，表示肯定，「金門老兵召集令」已是金門具有品牌效應的觀光活動之一。本次活動縣府感謝所有參與者，感謝172家金門店家提供優惠與親切服務，讓老兵備感回家的溫暖；金門縣戰地史蹟學會提供協助，讓老兵不僅重溫當年服役歲月，也帶領家人深入認識金門獨特的戰地歷史與人文底蘊。還有FB老兵社團及烈嶼師、金東師、金西師、南雄師、金中師…等動員組隊，年年返金參與活動；還有砲兵自組到獅山砲陣地砲操示範表演，大膽老兵志工常年自費回島整理據點。

「金門老兵召集令」活動將邁入第9年舉辦，一日營區軍事體驗，對營區最後的巡禮，先輩的故事，我的據點我的故事－營區導覽，對多次參與活動老兵的尊崇禮等活動，已納入規劃方向討論，敬請老兵預控假期與親友眷屬們，一同回到這片充滿記憶與榮耀的土地，回味當年。

「2026金門老兵召集令」活動日期暫訂於10月1日至12月15日，邀請並歡迎所有曾在金門、馬祖等離外島服役的退役軍人、家屬與熱血民眾，一同致敬曾用生命抵擋砲火的戰地英雄們。相關活動訊息將陸續公告於「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/kmveterans），金門老兵召集令活動內容請上（https://kinmen.travel/zh-tw）查詢，或電話082－324194洽詢。

資深砲兵到獅山砲陣地砲操示範表演後合照。（金門縣政府提供）