2025金門老兵召集令圓滿結束 明年活動日期預告看這裡

▲老兵動員組隊年年返金參與活動-營區升旗活動照。

【記者 洪美滿／金門 報導】「金門老兵召集令」這一金門觀光活動，除觀光產值亮眼外，更是「金門老兵」與同行親友，陪著老兵深入當年記憶角落，在老兵回味的畫面裡想像描摩畫面，用熱淚與歡笑於12月15日畫下活動第8年的句點。

金門老兵召集令歷經前7年活動洗禮，今年首次推出「老兵買 縣府加碼送」優惠方案，老兵（含親友）2萬2,520人參與，觀光產值2億8,352萬餘元。較去年增加7,555人，產值增加約8,807萬元。其中金酒公司及陶瓷廠「老兵買縣府加碼送」優惠方案產值631萬4千餘元，參與優惠方案老兵超過8成，顯示老兵對於「專屬紀念」意義的十分重視。

今年老兵召集令活動，自8月起就開始展開熱身宣傳，從台北「再見莒光袋–大船入港軍歌快閃」、「一日兵營體驗」、台中「戰友重聚日–市集、故事與尋找戰友」，到10月起在金門「營區升旗」、「草綠服老兵砲操表演」、「古寧頭戰役紀念之日行軍」、「老兵敬老兵懷舊行軍」、「尋找我的營區」及金西、金東、烈嶼三場營區導覽，場場生動的是老兵回味的畫面；場場感動是老兵一次又一次的飛回金門參加活動，給予縣府最強而有力的支持與回應，鼓舞並提振士氣，也為明年活動計畫提供令人期待的規劃方向。

▲老兵敬老兵懷舊行軍」活動照。

金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，縣長陳福海對於老兵回金門所創造的觀光效應，表示肯定，「金門老兵召集令」已是金門具有品牌效應的觀光活動之一。本次活動縣府感謝所有參與者，感謝172家金門店家提供優惠與親切服務，讓老兵備感回家的溫暖；金門縣戰地史蹟學會提供協助，讓老兵不僅重溫當年服役歲月，也帶領家人深入認識金門獨特的戰地歷史與人文底蘊。還有FB老兵社團及烈嶼師、金東師、金西師、南雄師、金中師…等動員組隊，年年返金參與活動；還有砲兵自組到獅山砲陣地砲操示範表演，大膽老兵志工常年自費回島整理據點。

觀光處分享一則近日(12月15日)看到的老兵回金的感人故事：薛女士與已逝的父親都是金門老兵，她特別定製一套草綠服讓兒子回金時穿上，讓兒子體現當年薛父英勇樣子。薛父是823參戰老兵，她從薛父留下的手札裡，探索出一同經歷823砲戰時的同袍名字有16位，她專程帶上茶葉和酒，到太武公墓祭拜他們，一圓薛父對於當年同袍的緬懷心意。薛女士遺憾的說「只找到8位」。薛女士與著草綠服的兒子帶著薛父的照片到新市256活動現場，申領專屬紀念品並拍照留念，薛女士想帶著薛父一起感受金門老兵的專屬榮光。

金門縣政府表示，軍民一家親，老兵是金門最珍貴的寶藏，他們以青春守護和平，以信念守住家園。如今雖卸下軍裝，仍以行動守護心中的榮耀。感謝所有參與者，一起見證退役官兵對金門的深情與奉獻，並誠摯邀請更多袍澤與家屬回到這片充滿記憶與榮耀的土地，共同見證「金門精神、永不退色！」

▲營區升旗活動照。

「金門老兵召集令」活動完成第8年，邁入第9年舉辦，一日營區軍事體驗，對營區最後的巡禮，先輩的故事，我的據點我的故事-營區導覽，對多次參與活動老兵的尊崇禮等活動，已納入規劃方向討論，敬請老兵預控假期與親友眷屬們，一同回到這片充滿記憶與榮耀的土地，回味當年。

「2026金門老兵召集令」活動日期暫訂10/1-12/15，邀請所有曾在金門、馬祖等離外島服役的退役軍人、家屬與熱血民眾，一同致敬曾用生命抵擋砲火的戰地英雄們。相關活動訊息將陸續公告於「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/kmveterans) ，金門老兵召集令活動內容請上(https://kinmen.travel/zh-tw)查詢，或電話082-324194洽詢。（照片記者洪美滿翻攝）