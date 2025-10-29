2025金門老兵召集令 新市256打卡留言相見歡

記者林彩瑜／綜合報導

2025金門老兵召集令開跑，老兵齊聚返金敘舊，老兵召集令報到地點「新市256」熱鬧非凡。

誠如金門縣政府觀光處處長許績鑫所示「金門老兵召集令」是金門具有品牌效應的觀光活動之一。活動邁入第8年，歷屆老兵不約而同齊集新市256，除了辦理報到、領紀念品、拍照留念外，還會遇到同梯與學長學弟，驚喜連連。

曾翊輔隨砲兵638營老兵返金，在新市256巧遇同為駕駛的陸軍第1607梯學長陳宗賢，兩人相隔30年在此巧遇，非常驚喜。陳宗賢當年是金西師師長駕駛，師長是日後的國防部長高華柱。

廣告 廣告

至於為何「苦不堪言」的服役經歷，卻讓老兵們「魂縈夢繫」一返再返？從資深的陸軍第648梯，民國57年陽翟服役的游錦柏到陸軍2075梯民國98年南雄服役的林佑榆，相隔41年，老兵們都認為，物資的缺乏及壓力，締造出難以替代的「袍澤情誼」以及勇於面對困境的韌性，匱乏拉近了人與人之間的情誼，也對駐地留下了愛恨交織的記憶。

林佑榆表示，老婆不信有多苦，於是帶著全家返金親自感受氛圍。游錦柏也是3度返金，目睹近半世紀金門的繁榮變遷，既興奮又感慨。

陸軍第1015梯，民國64年服役於小徑後指部王錦輝，是最熱情響應活動的老兵，自2018年老兵召集令活動，他年年報到，並悉心典藏每件紀念品，詳談之下「老學長」還榮獲民國66年度國軍前方有功官兵獎勵，昔日的點滴讓老兵難以忘懷，他非常肯定與珍惜老兵召集令活動，期盼年年都能辦也都年年能來。

老兵召集令已成為金門具有品牌效應的觀光活動之一，每年都吸引大批老兵返金。(金門縣政府提供)

林祐榆帶家人返金旅遊分享當年的甘苦。(記者林彩瑜攝)

王錦輝出示當年有功官兵表揚證明，自2018年老兵召集令起年年報到。(記者林彩瑜攝)