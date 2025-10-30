2025金門老兵召集令 獅山砲陣地一呼百應、再現榮光
記者林彩瑜／綜合報導
金門年度最熱血盛事「金門老兵召集令」邁入第8年，這群曾在前線以青春與汗水守護國家的戰士，再度歸隊，以震撼心弦的「獅山砲陣地8吋榴砲」砲操演出，向那段無畏的歲月致敬。
今年的活動共有22位退役士官兵自組，重現當年完整的砲班建制與嚴謹操演。口令鏗鏘、步伐堅定，每一個動作都承載著榮譽、紀律與兄弟情誼。那熟悉的號角聲、那一聲「預備－放！」的吶喊，彷彿將時光拉回戰地金門，讓現場每一位觀眾都熱血沸騰。
「2025金門老兵召集令－獅山砲陣地八吋榴砲操演」日前在獅山砲陣地舉行兩場正規砲操表演，吸引許多曾在金門、馬祖等離外島服役的退役軍人、家屬與熱血民眾，前往觀賞並向曾用生命抵擋砲火的戰地英雄們熱烈致敬。
自2024年退役老兵首度自組「獅山砲陣地8吋榴砲砲操隊」重現戰備操演後，感動與迴響如浪潮湧現，今年再度集結，氣勢絲毫不減當年。金門縣政府表示，老兵是金門最珍貴的精神寶藏，他們以青春守護和平，以信念守衛家園。如今雖卸下軍裝，仍以行動守護心中的榮耀。縣府感謝所有退役官兵對金門的深情與奉獻，並誠摯邀請更多袍澤與家屬回到這片充滿記憶與榮耀的土地，共同見證「金門精神、永不退色。」
金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，縣長陳福海對於老兵回金門所創造的觀光效應，表示肯定。「金門老兵召集令」已是金門具有品牌效應的觀光活動之一。今年已邁入第8年舉辦，邀請所有曾經在金門服役的老兵及親友眷屬們，一同回到這片充滿記憶與榮耀的土地，回味當年，本次活動也邀請外（離）島老兵一起參與。
2025金門老兵召集令活動內容如下：
一、老兵專屬紀念品申領：活動期間，凡是到金門旅遊的外（離）島退役老兵本人，攜帶身分證、來金機票及曾服役證明文件，即可參與以下紀念品申領及購買資格。第一次參加本活動者，請先至新市256認證。107－113年曾參加活動者，不需持證明文件。
（一）遊金打卡禮：於活動期間完成指定打卡任務（社群發佈遊金照片、標註#金門老兵召集令#我在金門），即可申領限量的年度老兵專屬紀念品－莒光袋。申領地點：新市256（地址：金湖鎮新市里中正路10號；受理時間：09:00－12:00、13:00－17:00）
（二）「老兵買，縣府加碼送」：活動期間，享有以「優惠價」購買老兵專屬紀念酒，本年度由金酒公司及金門縣陶瓷廠推出各一款酒品，價購地點及時間如下：
A.款1（玻璃瓶）：金酒公司機場門市，受理時間：08:30－17:00。
B.款2（瓷瓶－頂天立地酒）：金門縣陶瓷廠門市，受理時間：08:00－17:30。（12:00－13:30中午休息；國定假日依陶瓷廠官網公告。）
二、老兵故事主題展：活動期間每日09:00－17:00，展覽地點位於新市256。（地址：金湖鎮新市里中正路10號）
三、尋找我的營區：共3場導覽，繼日前金西雙乳山坑道導覽後，金東11月22日下午、烈嶼11月23日下午，採報名制。
四、老兵懷舊體驗有3場，繼營區升旗：西洪營區升旗與古寧頭戰役紀念之日行軍後還有1場，老兵敬老兵懷舊行軍，於烈嶼東林11月15日上午，採報名制。
相關報名訊息將陸續公告於「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/kmveterans），金門老兵召集令活動詳細內容請上（https://kinmen.travel/zh-tw）查詢，或電話082-324194洽詢。
金門縣政府溫馨提醒您 喝酒不開車安全有保障
今年的活動共有22位退役官士兵自組「獅山砲陣地8吋榴砲」砲操演出，讓現場觀眾熱血沸騰。(金門縣政府觀光處提供)
「金門老兵召集令」已是金門具有品牌效應的觀光活動之一，退伍老兵們熱烈響應參與各項活動。(金門縣政府觀光處提供)
其他人也在看
金門老年人口近20% 華山促社會大眾關懷孤老
（中央社記者吳玟嶸金門30日電）依金門縣社會處提供資訊，65歲以上長者占金門總人口比率達19.3%；華山金城天使站今天舉行建站13週年茶會並表示，盼提供更多更廣服務並號召大眾關懷金門孤老。中央社 ・ 1 天前
台金航班一票難求「卻沒人玩金門」！業者盼戰地文化留客 轉口港現象引憂
金門航班班班客滿，但許多旅客僅將金門視為中轉站，直奔碼頭轉往廈門，對當地經濟助益有限。業者努力以戰地文化和特色美食吸引遊客駐足，如象徵823砲戰後艱困歲月的「復興鍋」，以及香氣四溢的「封肉」等，讓用餐化身沉浸式戰地體驗，勾起老兵淚眼盈眶的往日記憶。然而，受限運能不足和兩岸政策，金門難以留住遊客的腳步。業者期盼藉由廈門機場開放的契機，讓金門的故事走向國際，為在地經濟注入新活水！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
羅浮宮七分鐘竊案：黑市交易如何撕開歐洲博物館的安全防線
截至目前（2025 年 10 月），羅浮宮竊案再有進展——巴黎檢方今日宣布，警方再逮捕五名涉嫌竊取法國王冠珠寶的嫌犯，相關調查仍在持續進行中。這起震驚全球的事件發生於羅浮宮博物館，四名蒙面歹徒在白天開館時段迅速行動，在七分鐘內偷走八件拿破崙時期皇室珠寶，總價值上億歐元。Podcast《博物館吧 The Museum Bar》與 YouTube《志祺七七》兩節目細緻從維安制度、文化治理與黑市經濟等面向，探討歐洲博物館為何頻頻成為竊賊的目標。Yahoo奇摩社群 ・ 13 小時前
金門永續觀光解說種子培訓計畫 迎接更多來金旅遊觀光客
【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府觀光處為打造優質的友善旅遊環境，提升解說人員的專業職能，特別規劃解說人員台灣好報 ・ 12 小時前
法務部桃園分署出擊 拍賣洗錢、銀行法案件扣押資產
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為貫徹行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署桃園分署積極辦理與該政 […]觀傳媒 ・ 1 天前
【公告】台半114年第三季財務報告董事會召開日期為114年11月7日
日 期：2025年10月30日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半114年第三季財務報告董事會召開日期為114年11月7日發言人：吳志寬說 明：1.董事會召集通知日:114/10/302.董事會預計召開日期:114/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
【公告】向榮生技董事會通過114年第三季財務報告
日 期：2025年10月31日公司名稱：向榮生技(6794)主 旨：向榮生技董事會通過114年第三季財務報告發言人：洪懿珮說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/312.審計委員會通過日期:114/10/313.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,7485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,8736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(93,991)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,091)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,091)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,091)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.42)11.期末總資產(仟元):806,13812.期末總負債(仟元):79,98313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):726,15514.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 5 小時前
《營建股》瑞築第三季財報11月10日提報董事會
【時報-台北電】瑞築(6198)公告114年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期為114年11月10日。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 7 小時前
經濟部IC設計攻頂補助計畫 助6業者衝刺AI、高速互聯與邊緣運算
為強化台灣在全球半導體產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部產業技術司「IC設計攻頂補助計畫」，通過群聯電子、智成電子、力晶積成電子、奇景光電、瑞音生技與合聖科技等6家廠商的5項計畫，總經費達30億元，核定補助金額為8.4億元，預估帶動981億元產值。中時財經即時 ・ 1 天前
《塑膠股》台聚第三季財報11月10日提報董事會
【時報-台北電】台聚(1304)公告114年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期為114年11月10日。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 7 小時前
【公告】勤崴國際董事會通過114年第3季財務報告
日 期：2025年10月31日公司名稱：勤崴國際(6516)主 旨：勤崴國際董事會通過114年第3季財務報告發言人：黃晟中說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/312.審計委員會通過日期:114/10/313.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,1805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):208,4266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,0487.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,1288.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,9519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,95110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8911.期末總資產(仟元):1,194,75612.期末總負債(仟元):212,79013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,96614.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 7 小時前
【公告】更正-東聯互動公告114年第三季財報董事會預計召開日期114年11月10日(更正主旨之董事會預計召開日期)
日 期：2025年10月31日公司名稱：東聯互動(7738)主 旨：更正-公告114年第三季財報董事會預計召開日期114年11月10日(更正主旨之董事會預計召開日期)發言人：吳侑勳說 明：1.董事會召集通知日:114/10/312.董事會預計召開日期:114/11/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季4.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 2 小時前
Fed 內部兩極化看法拉鋸
聯準會（Fed）這次決議又出現兩張反對票，且兩名官員呈現兩極化看法，這種「雙向異議」的情況在Fed 歷史上相對罕見，通常...聯合新聞網 ・ 17 小時前
經部核定6廠商補助8.4億 布局AI高效能運算技術
（中央社記者曾智怡台北2025年10月30日電）經濟部產業技術司「IC設計攻頂補助計畫」，通過群聯電子(8299)、智成電子、力晶積成電子(6770)、奇景光電、瑞音生技與合聖科技等6家廠商的5項計畫，總經費達新台幣30億元，核定補助金額為8.4億元，預估將帶動產值達981億元。技術司透過新聞稿表示，「IC設計攻頂補助計畫」113年推動已核定11項計畫，協助國內指標廠商聯發科、瑞昱等成功進軍5奈米製程，挑戰國際領先大廠，也支持中小型新創企業，如創鑫智慧與乾瞻科技等，發展高利基型產品。技術司指出，這些應用涵蓋無人機、自動駕駛、AR/VR、NB等多元領域，為台灣IC設計業進一步邁向全球領先地位奠定基礎。技術司表示，今年計畫重點著重在人工智慧、高效能運算、車用電子、下世代通訊等4領域，且鼓勵提案者運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業的應用系統。此次補助的5項計畫，不僅在技術上具有突破性創新，亦強化國內產業鏈。第1項為「AI地端推論普及：6nm PCIe 6.0 AI運算儲存控制晶片暨推論服務器架構開發計畫」，延續113年完成的6nm AI SSD儲存控制晶片，群聯電子將主攻開發下一代6nm中央社財經 ・ 1 天前
財報亮眼 亞馬遜股價大漲逾11%
（中央社紐約31日綜合外電報導）美國線上零售巨頭亞馬遜公司公布亮眼財報後，今天開盤股價大漲逾11%，主要受惠於其雲端運算服務需求激增帶動業績成長。中央社 ・ 2 小時前
韓國APEC驚見超帥軍人！網友傻眼了：是車銀優本人啊
亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議在韓國慶州舉行，除了各國代表的互動備受矚目之外，網友的關注點卻在場外，因為有一名超帥的軍人正在服勤，但定睛一看竟然是「臉蛋天才」車銀優，讓網友議論紛紛。今天（31日）網路上傳出，韓團ASTRO的成員車銀優身穿軍裝，現身亞太經濟合作會議周邊的影片，引發討論，影片自由時報 ・ 13 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前