2025金門老兵召集令 獅山砲陣地一呼百應、再現榮光

金門年度最熱血盛事「金門老兵召集令」邁入第8年，這群曾在前線以青春與汗水守護國家的戰士，再度歸隊，以震撼心弦的「獅山砲陣地8吋榴砲」砲操演出，向那段無畏的歲月致敬。

今年的活動共有22位退役士官兵自組，重現當年完整的砲班建制與嚴謹操演。口令鏗鏘、步伐堅定，每一個動作都承載著榮譽、紀律與兄弟情誼。那熟悉的號角聲、那一聲「預備－放！」的吶喊，彷彿將時光拉回戰地金門，讓現場每一位觀眾都熱血沸騰。

「2025金門老兵召集令－獅山砲陣地八吋榴砲操演」日前在獅山砲陣地舉行兩場正規砲操表演，吸引許多曾在金門、馬祖等離外島服役的退役軍人、家屬與熱血民眾，前往觀賞並向曾用生命抵擋砲火的戰地英雄們熱烈致敬。

自2024年退役老兵首度自組「獅山砲陣地8吋榴砲砲操隊」重現戰備操演後，感動與迴響如浪潮湧現，今年再度集結，氣勢絲毫不減當年。金門縣政府表示，老兵是金門最珍貴的精神寶藏，他們以青春守護和平，以信念守衛家園。如今雖卸下軍裝，仍以行動守護心中的榮耀。縣府感謝所有退役官兵對金門的深情與奉獻，並誠摯邀請更多袍澤與家屬回到這片充滿記憶與榮耀的土地，共同見證「金門精神、永不退色。」

金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，縣長陳福海對於老兵回金門所創造的觀光效應，表示肯定。「金門老兵召集令」已是金門具有品牌效應的觀光活動之一。今年已邁入第8年舉辦，邀請所有曾經在金門服役的老兵及親友眷屬們，一同回到這片充滿記憶與榮耀的土地，回味當年，本次活動也邀請外（離）島老兵一起參與。

2025金門老兵召集令活動內容如下：

一、老兵專屬紀念品申領：活動期間，凡是到金門旅遊的外（離）島退役老兵本人，攜帶身分證、來金機票及曾服役證明文件，即可參與以下紀念品申領及購買資格。第一次參加本活動者，請先至新市256認證。107－113年曾參加活動者，不需持證明文件。

（一）遊金打卡禮：於活動期間完成指定打卡任務（社群發佈遊金照片、標註#金門老兵召集令#我在金門），即可申領限量的年度老兵專屬紀念品－莒光袋。申領地點：新市256（地址：金湖鎮新市里中正路10號；受理時間：09:00－12:00、13:00－17:00）

（二）「老兵買，縣府加碼送」：活動期間，享有以「優惠價」購買老兵專屬紀念酒，本年度由金酒公司及金門縣陶瓷廠推出各一款酒品，價購地點及時間如下：

A.款1（玻璃瓶）：金酒公司機場門市，受理時間：08:30－17:00。

B.款2（瓷瓶－頂天立地酒）：金門縣陶瓷廠門市，受理時間：08:00－17:30。（12:00－13:30中午休息；國定假日依陶瓷廠官網公告。）

二、老兵故事主題展：活動期間每日09:00－17:00，展覽地點位於新市256。（地址：金湖鎮新市里中正路10號）

三、尋找我的營區：共3場導覽，繼日前金西雙乳山坑道導覽後，金東11月22日下午、烈嶼11月23日下午，採報名制。

四、老兵懷舊體驗有3場，繼營區升旗：西洪營區升旗與古寧頭戰役紀念之日行軍後還有1場，老兵敬老兵懷舊行軍，於烈嶼東林11月15日上午，採報名制。

相關報名訊息將陸續公告於「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/kmveterans），金門老兵召集令活動詳細內容請上（https://kinmen.travel/zh-tw）查詢，或電話082-324194洽詢。

