2025金門老兵召集令 638營老兵烈嶼相見歡

記者林彩瑜／綜合報導

2025金門老兵召集令已開跑，連續11年返金的砲指部638營老兵與眷屬們一行29人再度造訪，看到昔日營區完整，令老兵們興奮不已。

638營老兵自2014年起連續造訪烈嶼舊營區，今年由1245梯68年至72年在一連服役的曾朝雄領隊，並由烈嶼在地也是638營老兵的洪添榮充任導遊，帶著不同梯次的老兵與眷屬重返駐地。

讓老兵們最雀躍的莫過於昔日的連部依舊，經過報備後進入營區，本次到訪的老兵有民國66年638營初創時的連長周良駒和68年服役70年退伍1209梯的鍾肇能，以及返金3次、第1280梯70年至72年服役的測量班長王金章以及82年底638營解編，第1681梯最後一任營部駕駛曾翊輔，老兵們對整個638營的歷史與營舍的興替，火炮換裝，移防等等如數家珍，拉著家屬指指點點話當年，彷彿回到青春無敵的年輕歲月。

告別連部後老兵們直奔陽山營部，昔日的營區雖已成了烈嶼清潔隊用地，老兵們還是興致勃勃指認著當年營舍、保養廠舊跡，並且在保養廠前合影留念，老兵們表示，雖然營區不在了，但昔日的點滴卻歷歷在目，一重回舊地，立馬熱血昂揚。

與以往最不同的是，過去老兵們往返烈嶼要從大金門水頭搭船到九宮碼頭下船再換車，今年直接由機場拉車從金門大橋跨海到烈嶼，從金門本島到烈嶼僅需要幾分鐘，從大橋上眺望大小金門是前所未有的感受，都盛讚政府對離島的交通建設到位，讓往返大小金門更加便捷。

638營老兵們除了重返營區之外，還造訪烈嶼823勝利門，回味烈嶼名產芋頭麵線大餐，參觀烈嶼文化館並對縣府所推廣的「蒞鄉消費贈好禮」活動大感興趣，紛紛掏錢購買禮券換好禮。

老兵們同時也不忘造訪「新市256」基地，參與打卡換好禮活動，對於觀光處所推的紀念品與活動皆表肯定，認為這是重視老兵的體現，也是老兵返金的動力之一。

638營一行此次返金共安排3天2夜的行程，除了重返烈嶼駐地外也參訪金門各大景點，吃好玩好收穫滿滿，大夥都說來年一定要相約再回來拜訪老營區。 (金門縣政府廣告)

638營老兵與眷屬們齊集烈嶼823戰役勝利門前合影。(638營老兵提供)

638營老兵於烈嶼文化館合影。(638營老兵提供)

638營老兵重回陽山營部保養場舊址大合影。(記者林彩瑜攝)