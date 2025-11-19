2025金門自行車生態旅遊 完騎六梯次

▲2025金門自行車生態旅遊活動。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府觀光處表示，本次「2025 金門自行車生態旅遊活動」已圓滿落幕，回顧六梯次順利完成，規模超過 406 名車友（含國際人士 146 人次），騎行足跡遍及東西半島及烈嶼，充分展現金門島「低碳慢旅」的魅力。

縣長陳福海表示：「金門擁有豐富的自然、生態與戰地人文資源，我們非常榮幸能以單車為媒介，邀請國內外車友慢遊金門、細賞這片島嶼的韻味。這次活動不僅是一場運動旅遊，更是一次文化、生態與生活方式的體現。縣府將持續秉持『友善金門、多元旅遊』的施政理念，整合資源、提升遊程質量，期望打造金門成為騎行旅遊的新亮點。」

廣告 廣告

本活動為推廣低碳旅遊，特別規劃四條主題路線，包括：「濕地探秘・文化騎旅」、「水圳山林・聚落巡禮」、「濱海戰地・跨橋壯遊」及「鹽田水徑・田野騎旅」，並舉辦親子滑步車體驗賽。自8月啟動以來，每月依序出發，由專業領騎與解說導覽人員帶領車友深入探索金門自然生態與人文風光，深受好評。

活動不僅吸引在地車友熱情參與，更有來自台灣本島、福建及港澳馬來西亞等地騎士組團報名，包括台灣億而富車隊、廈門同安與集美車隊、晉江銘興車隊等，參與人數超過百名。第四梯次更有展翼視障車隊騎乘協力車完騎，以堅毅精神感動全場。其中來自廈門的車友返程後傳訊予以肯定與鼓勵：「一車一路皆課堂，一磚一瓦即文章。非親臨不能知其韻，非慢行不得品其詳。」肯定活動結合生態與文化的用心設計。

金門縣政府觀光處表示，感謝各地車友熱情參與與支持，活動圓滿落幕後，已有車友詢問明年場次規劃。觀光處許績鑫處長表示，未來將持續檢討與精進活動內容，打造更完善的騎行體驗。今年活動也吸引來自各地共146位國際車友參與，展現金門自行車旅遊的魅力與潛力。未來將持續強化國際交流與在地連結，期盼讓更多海內外騎士透過單車旅行，體驗金門多元的自然與人文風景。（照片記者洪美滿翻攝）