2025金馬奮獎揭曉 馮光遠脫口秀幽默針貶政壇亂象
〔記者董柏廷／台北報導〕由資深媒體人、作家馮光遠創辦的《給我報報》，以獨特的嘲諷風格針貶時事，每年歲末皆會舉辦「金馬奮獎」，表揚年度最荒謬的新聞人物或事件。過去該獎項多以專欄或網路文字形式發表，2025年度的「金馬奮獎」首度轉型為實體頒獎典禮，今(4)日晚間7時30分於台北十方音樂劇場登場。這場名為「2025年金馬奮獎頒獎典禮」的演出，以單人脫口秀形式回顧過去一年的台灣政壇，現場約110個座位座無虛席，活動中並引用《自由時報》提供之新聞照片作為時事對照，馮光遠並特別感謝《自由時報》的慷慨協助。
馮光遠開場時打趣表示，金馬奮獎緣起於2008年馬英九執政時期，因時任苗栗縣長劉政鴻興建「馬英九奮鬥館」引發爭議，團隊遂將兩者結合創立此獎。今年首次嘗試將紙上幽默具象化，馮光遠在台上展現「嬉皮式」幽默，笑稱自己工作20分鐘腦袋就會當機，並揶揄去年台灣政壇出了兩位「寶」，一位喜歡孤獨最後進了看守所，另一位則是習慣性咆哮，讓他聯想到日本桌球選手張本智和。
典禮仿效金馬獎機制，將入圍者的爭議事件轉化為電影名稱。競爭激烈的獎項部分，「最佳攝影獎」由國民黨智庫副執行長凌濤以《老派》獲獎。馮光遠調侃，凌濤傳送私密照片示愛的方式雖然「老派」，但後續發展卻出人意表。馮光遠指出，事件曝光後，凌濤為了自清，竟主動透露對象是「F先生」，此舉在馮光遠的邏輯解讀下，等同凌濤間接承認自己傳送私密照給男性，這反而成了一種不自知的「自爆」與「出櫃」，馮光遠笑稱這展現了「想幹什麼就幹什麼」的過人膽識，也讓這齣戲碼更加荒謬。
象徵最高榮譽的「終身成就獎」頒給前總統馬英九，片名取為《花漾少女心》。馮光遠指出，馬英九對眼袋的保養展現了如少女般的呵護。他更透露當年受金溥聰之邀擔任台北市市政顧問，卻因無法忍受與潘恆旭等人同桌開會，幾日後便主動請辭的往事。「最佳編劇獎」則由陳佩琪以《越越獄試，28年毀滅倒數》奪下。馮光遠幽默表示，陳佩琪教導大眾如何使用ATM存入大量現金，展現了「錢多沒關係，可以安全處理」的邏輯，且在丈夫進入看守所後，日夜精進自己，將自身編入「司法迫害」的劇本中。
其他獎項方面，「最佳剪接獎」頒給「館長」陳之漢，片名《好孩子》，諷刺其赴中國後言行經剪接變得守規矩；「最佳導演獎」則由台師大教授周台英獲得，片名《絕命終結站：血脈》，檢討其要求學生頻繁抽血進行研究的爭議。而「最佳男主角」與「最佳女主角」分別頒給黃國昌《大蟒蛇：神出鬼沒》與盧秀燕《世界就是這樣結束的》，諷刺兩人過去一年的政治表現。典禮最後由現場觀眾呼聲最高的《喪屍集中營》獲得年度最佳影片。
此次演出由十方音樂劇場主辦，該場地位於台北市大同區，鄰近捷運圓山站，長期致力於推廣音樂與表演藝術。本次馮光遠將文字轉化為舞台語言，透過約120分鐘的脫口秀，將政治人物的言行轉化為笑料，讓嚴肅的政治議題在笑聲中獲得另類的檢視與宣洩。
【2025年金馬奮獎完整得獎名單如下】
最佳影片：《喪屍集中營》(現場觀眾票選)
最佳導演：周台英《絕命終結站》
最佳男主角：黃國昌《大蟒蛇：神出鬼沒》
最佳女主角：盧秀燕《世界就是這樣結束的》
最佳男配角：余正煌《脫線神探》
最佳新人獎：劉書彬《徵人啟事》
最佳原著劇本：陳佩琪《越越獄試，28年毀滅倒數》
最佳攝影：凌濤《老派》
最佳剪接：館長陳之漢《好孩子》
終身成就獎：馬英九《花漾少女心》
