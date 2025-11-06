2025金馬影展今正式開鑼 電影《大濛》揭開序幕

2025金馬影展6日正式開鑼，由電影《大濛》揭開序幕，主創們盛裝出席。

2025金馬影展6日在台北熱鬧揭幕，開幕片《大濛》劇組氣勢登場，監製葉如芬、李烈率導演陳玉勳、演員方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊一同亮相。入圍影帝的柯煒林在公開罹患肺腺癌後首次來台，活蹦亂跳的狀態令人欣慰，他笑稱自己拍完後就覺得自己會入圍金馬獎，有在做標靶治療，現在更加注重身體健康。

《大濛》共獲本屆金馬獎11項入圍肯定，以白色恐怖時期為背景，透過嘉義少女與退伍車伕的故事，串起一段在時代濃霧中尋光的情感篇章。

廣告 廣告

方郁婷與9m88飾演姊妹，平常多用英語溝通的2人，戲裡都有大段的閩南語台詞考驗。

男主角柯煒林確診肺腺癌四期後，今是他罹癌後首度在台灣公開亮相，狀態良好，依舊與以前一般活潑。他罹病後還是參加了20場的舞台劇演出，笑說：「就是想讓大家知道我還OK。現在更注重身體健康，也很感恩家人和朋友支持，覺得自己比以前更放鬆。」談到入圍金馬影帝，他透露得知消息時正準備舞台劇演出，「那時候只想先把戲演好，入圍其實是一口氣，沒入圍反而不知道怎麼面對舞台劇。」但他也自曝，其實戲拍完他就很有自信會入圍了！

金馬主席李屏賓歡迎 《大濛》 劇組，也正式宣布今年金馬影展起跑。

片中飾演「阿月」的方郁婷，目前正在美國求學，公布入圍名單時是她的清晨，還在睡覺，但她知道不管有沒入圍一定都有很多簡訊。「我當天有考試，朋友都勸我不要先看簡訊結果，等考完再看。但我先夢到我沒入圍，醒來超傷心，起床趕快看手機，結果真的入圍就很開心！」柯煒林還爆料她為角色需要剪了個拍戲時對齊劉海的清湯掛麵短髮造型「超崩潰」，每天都用帽tee的帽子遮住頭髮；陳玉勳更加碼爆料定裝時，方郁婷看見飾演她姐姐的9m88美美的歌舞女郎造型更崩潰，才10幾歲的少女，愛漂亮其實很正常啦！

廣告 廣告

曾敬驊瑾客串2天半的戲，表現就讓不少人認為也有資格入圍金馬。

方郁婷片中台語國語自然切換，她透露得利於媽媽會陪她練習，也會問爺爺奶奶片中年代的舊事，陳玉勳大讚方郁婷是天才，整個人一出現就很亮眼，反而他總是盯著柯煒林，要他好好向方郁婷看齊。客串飾演哥哥的曾敬驊雖僅拍2天半，卻是片中關鍵角色，他說：「拍完《我家的事》就進《大濛》，我覺得這角色找上我是命中注定。」他更分享台語台詞挑戰：「我以為自己台語不錯，結果老師教的口音完全不同，真的有差！」

監製葉如芬、李烈及導演陳玉勳被戲稱為「福祿壽」，儘管輩分比較高，搞怪起來也蠻好笑的。

自曝罹癌的柯煒林，目前生活與病前無異，依舊忙於工作，這次來台狀態甚佳。

導演陳玉勳則自嘲《大濛》入圍是「老天爺的安排」，笑稱原本最有信心的是配樂獎，結果反而沒入圍：「我跟盧律銘做了半年，他生第二胎快爆炸，我都不敢讓他太激動，只能優雅溝通。」一句幽默話語引全場笑聲。

更多鏡週刊報導

東京影展黑幕1／票房女王爆《春樹》黑幕 怒控導演製片「過河拆橋」白百何：還有這種操作？

圖多／惠利用中文說我愛你 萌翻表情包嗨翻Max Mara開幕

廖苡喬憶已逝外公2度哭崩！ 瞻仰儀容告別