2025金馬影展熱鬧閉幕 西島秀俊、桂綸鎂現身《最親愛的陌生人》映後

西島秀俊、桂綸鎂出席2025金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》首映。（圖／金馬影展執行委員會）

2025金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》20日首映，導演真利子哲也晚間率日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂兩位主演現身映後QA與觀眾見面。西島秀俊更是排開工作行程，風塵僕僕從英國前來參與金馬活動，除了今晚爲影展揭幕，21日也將出席「金馬電影大師課」與同行們分享演員之道，以及《在車上》的映後講堂，11月22日金馬獎頒獎典禮當天，也將和桂綸鎂攜手登台一起頒獎。

導演真利子哲也這回攜新作《最親愛的陌生人》三度參加金馬影展，更邀來金馬影后桂綸鎂與《在車上》日本影帝西島秀俊攜手合作，飾演一對在紐約生活的台日夫妻，看似平凡幸福的日子，卻在兒子被綁架後變調，隨著綁匪身分呼之欲出，三口之家中不能說的黑暗真相也一觸即發。

西島秀俊期待在台灣吃甜食。（圖／金馬影展執行委員會）

擅長處理悶燒暴力的真利子哲也切入家庭場景，巧佈高壓懸疑氛圍，透過看似微小事件，揭開美國移民家庭在文化熔爐下煉不開的內心孤寂、家庭束縛和種族隔閡。全片取景紐約，西島秀俊與桂綸鎂精彩對戲，展現情緒濃烈卻又內斂自持的演出。

2025金馬影展選映來自52個國家地區的190部精彩電影參展，在18天影展期間展開470場放映、135場影人出席、12場專題講座、4場電影沙龍、2場電影論壇，以及超過300名海內外影人確認出席影展與觀眾交流。許多影人更盛讚此次來台參與影展的經驗既開心又難忘，其中驚豔於台灣觀眾的熱情，讓伊莎貝雨蓓、妻夫木聰、細田守、亞瑞阿斯特、李歐卡霍等名導影后都紛紛表示希望來年還有機會再來共襄盛舉。

導演真利子哲也與日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂。（圖／金馬影展執行委員會）

