2025金馬獎得獎片《眾生相》亂世金句狂發、見證香港新科金馬導演新作5大看點！

眾生相

【文 / 雀雀】生逢亂世，人們有可能在對話裡得到覺醒、並在謊言裡感受到真誠嗎？年度金馬獎「最佳導演獎」得獎片《眾生相》為華語電影觀眾帶來不同視界。本片 12/12 於台灣正式上映，電影描述一香港同志青年的約會與生活日常，關於港青在後時代革命還有怎樣生命的意義？《眾生相》陪你一起找答案，或許終究是沒有答案，但至少留下了好好活著的一部電影的時光。本文整理作品 5 看點，以及紀錄片中部分金句，一起來細細品味。

廣告 廣告

《眾生相》看點1. 年度金馬獎導演獎得主李駿碩的勇敢嘗試

李駿碩導演曾以作品《濁水漂流》展現出他對於香港社會議題的整體關懷，在第58屆金馬獎賽場上入圍14獎、最終獲得最佳改編劇本獎。這次新作《眾生相》聚焦在香港青年同志的生活刻畫。電影裡，男主角就只是不斷地約會打炮與吃飯聊天，還有睡覺、起床與自處，但在豐富的影像語言和對話之中，竟也拍出充滿詩意的約會日常。

李駿碩導演曾說香港自 2014 年許鞍華以《黃金時代》獲得第 51 屆金馬獎最佳導演獎之後，已經很久（11年）沒有香港導演獲得此獎殊榮，所以非常渴望獲得此獎。金馬獎評審讚李駿碩以極簡的表面生活反映出香港社會現實的高度複雜而給予肯定，最後《眾生相》李駿碩以一票之差，險勝《地母》的張吉安導演。果然李駿碩在《眾生相》的勇敢嘗試，真的讓他完成心願、成為金馬62最佳導演獎得主。

「瘋狂世界，敬新常態。」《眾生相》

《眾生相》看點2. 張迪文差一票就成為金馬62新演員獎得主

一票之差令人險勝、也顯影出小輸的遺憾。

《眾生相》的男主角張迪文，身扛起全片中常有的裸露橋段與性愛演出戲，卻演繹出自然且享受其中之感，不卑不亢的直挺酷兒腰桿，身形帶著少年感的瘦削和秀麗傲氣。入圍金馬獎後，張迪文受邀來台參加入圍酒會，原以為這位演員會是個大方開朗之人，張迪文卻在受記者聯訪時，安靜地玩手指並微微發著抖，可愛不已。雖然最後是《左撇子女孩》的馬士媛給騎上金馬，張迪文僅差評審的一票居次，但其實也足以證明評審對於他在《眾生相》的肯定。

「做愛之後，講話會比較真誠嗎？」《眾生相》

《眾生相》透過一名男同志的約砲生活，看盡人生百態。（佳映娛樂提供）

《眾生相》看點3. 「香港約會版《愛在》」情調橫生

《眾生相》中，透過張迪文不斷與不同人的約會的過程中，建構出一場又一場的床戲、吃飯戲和聊天戲。除了床戲部分有些獵奇之外，吃東西和聊天的情節也能讓觀眾看得興致盎然：他們會在屋頂、路邊攤、家裡面、或高級餐廳東西聊天，談話內容充滿了知識份子對於生命與生活的看法、對於感情的觀念，甚至各種職業之間的關聯，在輕鬆且優雅的唸白交流裡，聽著主人翁與萍水相逢的朋友們討論「怎樣的生活才是沒白過的？」甚至看著張迪文與不同的人不斷練習不一樣的自我介紹，可謂情調橫生，像是在看「香港同志約會版《愛在》系列」。

「錢讓我硬起來」

money make me hard

「帥的話，為什麼要付錢？」

why pay when you handsone?

李駿碩執導的《眾生相》入圍今年金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯及新演員等5項獎。（佳映娛樂提供）

《眾生相》看點4. 同志開放感情關係的近距離觀看

《眾生相》全片看起來是一部醇濃的「同志約砲群像電影」，但情慾戲卻拍得紀錄感遠勝色情感，只是讓觀眾能夠近距離觀看同志開放感情關係的日常。張迪文所飾演的男主角在片中沒有名字，他會使用上一個約會對象的名字、向下一個約會對象自我介紹，從第一個波斯男、中間尚有德國人、英國佬、泰國性工作者和台灣空少等等，到最後是個演迪士尼音樂劇（獅子王）的非裔男演員，每個人的故事那麼有真實感，但主角的本體性卻變得虛幻。

「面對問候，香港人不太知道如何回應。」《眾生相》

光是能夠看著香港人將平常的「上街吃飯，到戲院看電影，瘋狂做愛」這三件事好好做好，就令人感受到珍貴的歲月靜好。《眾生相》或許正正就是當代港人皆然的處世禪修境界。

《眾生相》男主角張迪文（右）入圍今年金馬獎最佳新演員。（佳映娛樂提供）

《眾生相》看點5. 港青失落靈魂的重新撿拾與拼貼

「我是個佈景設計師，我男友是演員，我們的夢想，是去紐約生活。」男主角太常練習把別人的故事和人設講成自己的，久了就習慣了，不論是講真的假的、抄的演的，在後時代革命時代，港青失落靈魂的重新撿拾與拼貼是一種常態，是保護色也是一種自我認同的迷失和力持鎮靜。

而《眾生相》裡張迪文把自己完全奉獻出來的演出，不是在用身體力行的作同志性愛佈道，更像是純粹和人們盡情地敞開交流，證明自己活過、或狠狠地體驗靈肉存在於此生。這樣很酷，似也達成《眾生相》電影裡所闡述的境界：

「死慢一點，活久一點」dye slow,live little longer《眾生相》

畢竟只要活久一點，就能更看得清楚眾生相了。

由香港導演李駿碩執導的《眾生相》日前在金馬獎上以黑馬之姿勇奪最佳導演獎。（佳映娛樂提供）

《眾生相》上映中。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！