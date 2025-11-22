2025金馬獎／范冰冰奪得影后、張震二度稱帝 《大濛》拿最大獎！完整得獎名單、表演舞台亮點一次看

2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11/22於台北流行音樂中心登場。本屆影后由《地母》范冰冰奪得，導演張吉安在現場以電話連線，讓她表達獲獎的喜悅。影帝由《幸福之路》張震拿下，這是他繼《緝魂》後二度奪得影帝。最後的最佳劇情片大獎由廖慶松和李屏賓頒給《大濛》。

《大濛》入圍11項，最後拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳劇情片等4獎；《地母》入圍8項，帶走最佳原創電影歌曲、最佳攝影、最佳女主角3獎；《我家的事》曾敬驊打敗眾多前輩奪得男配角獎，首次登上三金演出的戴佩妮，在演出結束後也成功以〈布秧〉帶回原創電影歌曲獎。

金馬62表演由嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲，李竺芯演唱歌曲緬懷逝世影人，黃奇斌、孫盛希攜手演唱多首經典電影歌曲。金馬62不設主持人，將結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行，王淨獻聲唸讀所有入圍者名單。頒獎嘉賓邀請島秀俊、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩、李安等。2025金馬獎頒獎典禮時間地點、直播平台、完整得獎名單、典禮亮點、頒獎嘉賓…懶人包一次看。

🏆第62屆金馬獎完整得獎名單

2025金馬獎／頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、頒獎嘉賓…不斷更新。（圖／金馬執委會提供）

2025金馬獎典禮資訊

2025金馬獎｜頒獎典禮時間資訊

2025金馬獎｜表演嘉賓

頑童MJ116 開場表演

李竺芯 追思逝世影人

黃奇斌&孫盛希攜手同台

戴佩妮、告五人、9m88 演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲

兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨，將獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單

金馬62表演嘉賓請來頑童MJ116。（圖／金馬）

2025金馬獎｜主持人

典禮主持人：不設主持人，將結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行

紅毯主持人：楊千霈、徐鈞浩、彭千祐

金馬62紅毯主持人：楊千霈、徐鈞浩、彭千祐。（圖／金馬影展 TGHFF FB）

2025金馬獎｜頒獎嘉賓

西島秀俊&桂綸鎂

張震

翁倩玉&陳意涵

楊貴媚&李國煌

桂綸鎂

林嘉欣



林品彤

鍾雪瑩

林柏宏&劉冠廷

李烈&葉如芬

徐若瑄&謝盈萱&孫可芳

劉若英

許瑋甯



方郁婷

柯煒林&曾敬驊

張孝全

鳳小岳



李安

李屏賓&廖慶松

2025金馬獎｜直播平台

電視轉播：台視

網路直播：MyVideo 網路直播、LINE TODAY 共同轉播

海外直播：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞、汶萊）

其它地區網路直播 （不含台灣、新加坡、馬來西亞、汶萊）：金馬官方YouTube、TTV-YouTube

手語服務：MyVideo 手語頻道

2025金馬獎62完整入圍名單

🏆最佳劇情片

🏆《大濛》

《人生海海》

《左撇子女孩》

《眾生相》

《地母》

第62屆金馬獎最佳劇情片入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳女主角

方郁婷／《大濛》

劉若英／《我們意外的勇氣》

林依晨／《深度安靜》

高伊玲／《我家的事》

🏆范冰冰／《地母》

第62屆金馬獎最佳女主角獎入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳男主角

許瑞奇／《好孩子》

柯煒林／《大濛》

張孝全／《深度安靜》

🏆張震／《幸福之路》

藍葦華／《我家的事》

第62屆金馬獎最佳男主角獎入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳女配角

🏆陳雪甄／《人生海海》

蔡淑臻／《左撇子女孩》

葉子綺／《左撇子女孩》

黃珮琪／《我家的事》

鄧濤／《女孩不平凡》

第62屆金馬獎最佳女配角獎入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳男配角

金士傑／《深度安靜》

黃鐙輝／《左撇子女孩》

🏆曾敬驊／《我家的事》

姚淳耀／《我家的事》

黃秋生／《今天應該很高興》

第62屆金馬獎最佳男配角獎入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳新演員

牧森／《進行曲》

劉敬／《失明》

🏆馬士媛／《左撇子女孩》

張迪文／《眾生相》

林怡婷／《恨女的逆襲》

第62屆金馬獎最佳新演員獎入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳導演

陳玉勳／《大濛》

曹仕翰／《南方時光》

廖克發／《人生海海》

🏆李駿碩／《眾生相》

張吉安／《地母》

第62屆金馬獎最佳導演獎入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳新導演

沈可尚／《深度安靜》

🏆Lloyd Lee Choi／《幸福之路》

鄒時擎／《左撇子女孩》

潘客印／《我家的事》

陳思攸／《核》

第62屆金馬獎最佳新導演獎入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳劇情短片

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

🏆《疊羅漢》

《兩個女導演》

第62屆金馬獎最佳劇情短片入圍名單。（圖／金馬影展 TGHFF臉書）

🏆最佳攝影

陳大璞／《深度安靜》

李永畧／《幸福之路》

陳克勤、高子皓／《左撇子女孩》

王金城／《96分鐘》

🏆梁銘佳／《地母》

🏆最佳剪輯

🏆雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》

賴秀雄／《大濛》

Sean Baker／《左撇子女孩》

石馬／《眾生相》

杜光瑋／《不可能女孩》

🏆最佳紀錄片

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨424》

🏆《隱蹟之書：重寫自我》

🏆最佳紀錄短片

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

🏆《她的碎片》

🏆最佳美術設計

🏆 王誌成、尤麗雯／《大濛》

蔡珮玲／《深度安靜》

張軼峰、袁筱凡／《南方時光》

蘇國豪／《96分鐘》

殷倩楊、吉本幸人／《殺手#4》

🏆最佳造型設計

Shahreens、佘美璇／《好孩子》

🏆 許力文／《大濛》

鄭宇培／《南方時光》

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／《地母》

霍曉彤、Kato Miyuki／《殺手#4》

🏆最佳原創電影歌曲

9m88〈大濛的暗眠〉／《大濛》

尚書〈木頭人〉／《遼河的士》

盧廣仲〈一路順風〉／《我家的事》

🏆戴佩妮〈布秧〉／《地母》

告五人〈我天生-有病版〉／《有病才會喜歡你》

🏆最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／《世外》

王榆鈞、澎葉生／《甘露水》

🏆Charles Humenry／《幸福之路》

福多瑪／《人生海海》

余家和、張吉安／《地母》

🏆最佳改編劇本

楊寶文／《世外》

陸欣芷、沈可尚／《深度安靜》

Lloyd Lee Choi／《幸福之路》

🏆潘客印／《我家的事》

傅世晏／《柔似蜜》

🏆最佳原著劇本

🏆陳玉勳／《大濛》

廖克發／《人生海海》

鄒時擎、Sean Baker／《左撇子女孩》

卓楷羅／《遼河的士》

李駿碩／《眾生相》

🏆最佳視覺效果

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／《小蟲蟲大冒險》

郭憲聰、陳姵均／《大濛》

🏆温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》

陳子謙／《殺手#4》

🏆最佳動畫片

🏆《世外》

《小蟲蟲大冒險》

🏆最佳動畫短片

《再見,海浪》

《91次擊碎》

🏆《螳螂》

《工》

《風的前奏》

🏆最佳動作設計

洪昰顥、范家銘／《進行曲》

洪昰顥／《96分鐘》

羅浩銘／《觸電》

🏆黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》

坂本浩一／《殺手#4》

🏆最佳音效

🏆高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》

簡豐書、湯湘竹／《大濛》

陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.／《96分鐘》

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／《地母》

黎志雄／《殺手#4》

🏆年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

2025金馬獎｜終身成就獎：陳淑芳

金馬執委會宣布第62屆金馬獎「終身成就獎」將頒給演員陳淑芳，陳淑芳過去雖曾獲得過兩座金馬獎，但執委們強調這座終身成就獎不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，邁入影壇已68年的陳淑芳身體力行地示範：「表演，可以是一輩子的追求」。

陳淑芳獲頒金馬62終身成就獎。（圖／金馬執委會提供）

2025金馬獎主視覺｜舒淇、張震、藝術家REACH跨界合作

2025台北金馬影展將於11/6至11/23展開，本屆邀請台灣知名塗鴉藝術家REACH跨界操刀主視覺，以侯孝賢導演《最好的時光》為靈感，並邀請電影主角、金馬影后舒淇親筆獻字，金馬影帝張震提供攝影作品，結合塗鴉、書法與攝影三種媒介，將「最好的時光」從電影延伸至街頭、文字和照片影像，讓動人片刻在日常生活裡持續發生，邀請觀眾一起走進光影世界找到屬於自己「最好的時光」。

2025金馬獎主視覺海報。（圖／金馬執委會提供）

2025金馬獎｜系列活動時程

金馬國際影展：2025/11/06（四）～2025/11/23（日）

金馬國際影展售票時間：2025/10/26（日）

金馬電影學院：2025/10/20（一）～2025/11/19（三）

金馬創投會議：2025/11/17（一）～2025/11/19（三）

2025金馬獎｜歷屆影帝影后

2025金馬獎｜歷屆最佳劇情片