2025金馬獎／范冰冰奪得影后、張震二度稱帝 《大濛》拿最大獎！完整得獎名單、表演舞台亮點一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11/22於台北流行音樂中心登場。本屆影后由《地母》范冰冰奪得，導演張吉安在現場以電話連線，讓她表達獲獎的喜悅。影帝由《幸福之路》張震拿下，這是他繼《緝魂》後二度奪得影帝。最後的最佳劇情片大獎由廖慶松和李屏賓頒給《大濛》。
《大濛》入圍11項，最後拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳劇情片等4獎；《地母》入圍8項，帶走最佳原創電影歌曲、最佳攝影、最佳女主角3獎；《我家的事》曾敬驊打敗眾多前輩奪得男配角獎，首次登上三金演出的戴佩妮，在演出結束後也成功以〈布秧〉帶回原創電影歌曲獎。
金馬62表演由嘻哈天團頑童MJ116開場，戴佩妮、告五人、9m88演唱入圍電影歌曲，李竺芯演唱歌曲緬懷逝世影人，黃奇斌、孫盛希攜手演唱多首經典電影歌曲。金馬62不設主持人，將結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行，王淨獻聲唸讀所有入圍者名單。頒獎嘉賓邀請島秀俊、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩、李安等。2025金馬獎頒獎典禮時間地點、直播平台、完整得獎名單、典禮亮點、頒獎嘉賓…懶人包一次看。
🏆第62屆金馬獎完整得獎名單
2025金馬獎典禮資訊
2025金馬獎｜頒獎典禮時間資訊
入圍名單公布：2025/10/01（三）
頒獎典禮：2025/11/22（六）｜17:30 星光大道｜19:00 頒獎典禮
典禮地點：台北流行音樂中心
2025金馬獎｜表演嘉賓
頑童MJ116 開場表演
李竺芯 追思逝世影人
黃奇斌&孫盛希攜手同台
戴佩妮、告五人、9m88 演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲
兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨，將獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單
2025金馬獎｜主持人
典禮主持人：不設主持人，將結合表演節目、串場影片、頒獎橋段進行
紅毯主持人：楊千霈、徐鈞浩、彭千祐
2025金馬獎｜頒獎嘉賓
西島秀俊&桂綸鎂
張震
翁倩玉&陳意涵
楊貴媚&李國煌
桂綸鎂
林嘉欣
林品彤
鍾雪瑩
林柏宏&劉冠廷
李烈&葉如芬
徐若瑄&謝盈萱&孫可芳
劉若英
許瑋甯
方郁婷
柯煒林&曾敬驊
張孝全
鳳小岳
李安
李屏賓&廖慶松
2025金馬獎｜直播平台
電視轉播：台視
網路直播：MyVideo 網路直播、LINE TODAY 共同轉播
海外直播：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞、汶萊）
其它地區網路直播 （不含台灣、新加坡、馬來西亞、汶萊）：金馬官方YouTube、TTV-YouTube
手語服務：MyVideo 手語頻道
2025金馬獎62完整入圍名單
🏆最佳劇情片
🏆《大濛》
《人生海海》
《左撇子女孩》
《眾生相》
《地母》
🏆最佳女主角
方郁婷／《大濛》
劉若英／《我們意外的勇氣》
林依晨／《深度安靜》
高伊玲／《我家的事》
🏆范冰冰／《地母》
🏆最佳男主角
許瑞奇／《好孩子》
柯煒林／《大濛》
張孝全／《深度安靜》
🏆張震／《幸福之路》
藍葦華／《我家的事》
🏆最佳女配角
🏆陳雪甄／《人生海海》
蔡淑臻／《左撇子女孩》
葉子綺／《左撇子女孩》
黃珮琪／《我家的事》
鄧濤／《女孩不平凡》
🏆最佳男配角
金士傑／《深度安靜》
黃鐙輝／《左撇子女孩》
🏆曾敬驊／《我家的事》
姚淳耀／《我家的事》
黃秋生／《今天應該很高興》
🏆最佳新演員
牧森／《進行曲》
劉敬／《失明》
🏆馬士媛／《左撇子女孩》
張迪文／《眾生相》
林怡婷／《恨女的逆襲》
🏆最佳導演
陳玉勳／《大濛》
曹仕翰／《南方時光》
廖克發／《人生海海》
🏆李駿碩／《眾生相》
張吉安／《地母》
🏆最佳新導演
沈可尚／《深度安靜》
🏆Lloyd Lee Choi／《幸福之路》
鄒時擎／《左撇子女孩》
潘客印／《我家的事》
陳思攸／《核》
🏆最佳劇情短片
《這不是我的牛》
《綠湖》
《膝跳反應》
🏆《疊羅漢》
《兩個女導演》
🏆最佳攝影
陳大璞／《深度安靜》
李永畧／《幸福之路》
陳克勤、高子皓／《左撇子女孩》
王金城／《96分鐘》
🏆梁銘佳／《地母》
🏆最佳剪輯
🏆雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》
賴秀雄／《大濛》
Sean Baker／《左撇子女孩》
石馬／《眾生相》
杜光瑋／《不可能女孩》
🏆最佳紀錄片
《從來》
《大風之島》
《甘露水》
《春雨424》
🏆《隱蹟之書：重寫自我》
🏆最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》
《哥哥死後去了哪裡》
《第九十三封信之後》
《孩子》
🏆《她的碎片》
🏆最佳美術設計
🏆王誌成、尤麗雯／《大濛》
蔡珮玲／《深度安靜》
張軼峰、袁筱凡／《南方時光》
蘇國豪／《96分鐘》
殷倩楊、吉本幸人／《殺手#4》
🏆最佳造型設計
Shahreens、佘美璇／《好孩子》
🏆許力文／《大濛》
鄭宇培／《南方時光》
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣／《地母》
霍曉彤、Kato Miyuki／《殺手#4》
🏆最佳原創電影歌曲
9m88〈大濛的暗眠〉／《大濛》
尚書〈木頭人〉／《遼河的士》
盧廣仲〈一路順風〉／《我家的事》
🏆戴佩妮〈布秧〉／《地母》
告五人〈我天生-有病版〉／《有病才會喜歡你》
🏆最佳原創電影音樂
周莉婷、CMgroovy、馮穎琪／《世外》
王榆鈞、澎葉生／《甘露水》
🏆Charles Humenry／《幸福之路》
福多瑪／《人生海海》
余家和、張吉安／《地母》
🏆最佳改編劇本
楊寶文／《世外》
陸欣芷、沈可尚／《深度安靜》
Lloyd Lee Choi／《幸福之路》
🏆潘客印／《我家的事》
傅世晏／《柔似蜜》
🏆最佳原著劇本
🏆陳玉勳／《大濛》
廖克發／《人生海海》
鄒時擎、Sean Baker／《左撇子女孩》
卓楷羅／《遼河的士》
李駿碩／《眾生相》
🏆最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君／《小蟲蟲大冒險》
郭憲聰、陳姵均／《大濛》
🏆温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》
陳子謙／《殺手#4》
🏆最佳動畫片
🏆《世外》
《小蟲蟲大冒險》
🏆最佳動畫短片
《再見,海浪》
《91次擊碎》
🏆《螳螂》
《工》
《風的前奏》
🏆最佳動作設計
洪昰顥、范家銘／《進行曲》
洪昰顥／《96分鐘》
羅浩銘／《觸電》
🏆黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》
坂本浩一／《殺手#4》
🏆最佳音效
🏆高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》
簡豐書、湯湘竹／《大濛》
陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.／《96分鐘》
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷／《地母》
黎志雄／《殺手#4》
🏆年度台灣傑出電影工作者
鍾瓊婷
2025金馬獎｜終身成就獎：陳淑芳
金馬執委會宣布第62屆金馬獎「終身成就獎」將頒給演員陳淑芳，陳淑芳過去雖曾獲得過兩座金馬獎，但執委們強調這座終身成就獎不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，邁入影壇已68年的陳淑芳身體力行地示範：「表演，可以是一輩子的追求」。
2025金馬獎主視覺｜舒淇、張震、藝術家REACH跨界合作
2025台北金馬影展將於11/6至11/23展開，本屆邀請台灣知名塗鴉藝術家REACH跨界操刀主視覺，以侯孝賢導演《最好的時光》為靈感，並邀請電影主角、金馬影后舒淇親筆獻字，金馬影帝張震提供攝影作品，結合塗鴉、書法與攝影三種媒介，將「最好的時光」從電影延伸至街頭、文字和照片影像，讓動人片刻在日常生活裡持續發生，邀請觀眾一起走進光影世界找到屬於自己「最好的時光」。
2025金馬獎｜系列活動時程
金馬國際影展：2025/11/06（四）～2025/11/23（日）
金馬國際影展售票時間：2025/10/26（日）
金馬電影學院：2025/10/20（一）～2025/11/19（三）
金馬創投會議：2025/11/17（一）～2025/11/19（三）
2025金馬獎｜歷屆影帝影后
2025金馬獎｜歷屆最佳劇情片
