2025金馬獎｜金馬62紅毯男星們的最佳腕錶時刻！曾敬驊戴Boucheron接下男配獎、張震演繹Cartier腕錶
2025金馬獎｜金馬62紅毯男星們的最佳腕錶/珠寶時刻
1 曾敬驊 (Boucheron
2 張震 (Cartier
3 牧森 (LV
4 林柏宏 (Piaget + Longines
5 柯煒林 (Tiffany & Co.
6 彭千祐 (Tiffany & Co.
7 黃鐙輝 (TAG Heuer
2025金馬獎（金馬62）頒獎典禮於11月22日台北流行音樂中心登場，本篇整理眾男星們的最帥腕錶/珠寶細節！腕錶與胸針向來是男星們走紅毯的絕佳配飾選擇，腕錶以其背後的深厚工藝底蘊，低調配戴於西裝內腕間，讓人在舉手投足不經意地展現仕紳品味，裝點衣領的胸針則是為整體造型注入一絲正式隆重感——以下，《美麗佳人》整理七組男星造型細節：曾敬驊戴著哪款幸運珠寶接下最佳男配角獎？入圍最佳男主角獎的張震演繹Cartier腕錶走紅毯......（不斷更新
金馬紅毯男星造型01. 曾敬驊
恭喜曾敬驊以《我家的事》斬獲本屆最佳男配角獎！紅毯造型選穿VALENTINO焦糖色雙排扣西裝外套，指間點綴Boucheron寶詩龍Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指：以18K玫瑰金和香檳色鑽石細節呼應焦糖色外套，豹貓紋路點上黑漆與鑽石，欖尖形祖母綠更顯眼神深邃靈動。典禮換上另一套珠寶造型，同樣來自Boucheron寶詩龍的經典「四環戒」Quatre系列，疊搭耳扣與戒指，領巾以結合羽毛和箭頭設計輪廓的Flèche系列戒指點綴，成為他今晚拿下最佳男配角獎的幸運珠寶。
金馬紅毯男星造型02. 張震
張震憑藉《幸福之路》獲頒第二座最佳男主角獎，他同時以Cartier品牌大使身份，毫無懸念選擇了搭配卡地亞的腕錶與珠寶：包括正裝風格的Santos de Cartier鏤空腕錶，再搭配最新的LOVE Unlimited手環和戒指，精鋼腕錶與18K白金的冷冽色系更顯摩登俐落，一枚鋪鑲鑽石Panthère de Cartier美洲豹的胸針，完美帶出正式與精緻質感。
金馬紅毯男星造型03. 牧森
憑藉《進行曲》角逐第62屆金馬獎最佳新演員的牧森，以全套LV路易威登（Louis Vuitton）造型現身，更多細節有：Pure V頂級珠寶系列戒指，以一顆三角形主鑽為視覺焦點，搭配鑲嵌白金、鑽石 、瑪瑙，襯托品牌字母V的優雅與洗鍊；搭配Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列白K金與鑽石戒指、耳環，以及Escale系列的鉑金錶殼搭配特殊「納米比亞鎳鐵隕石」錶盤腕錶。
金馬紅毯男星造型04. 林柏宏
擔任頒獎嘉賓的林柏宏，穿戴總價約1600萬Piaget頂級珠寶作品亮相紅毯，獨具巧思地將耳環轉換為胸針穿戴，並選搭經典Possession系列手鐲和戒指，以及浪琴Longines腕錶。
金馬紅毯男星造型05. 柯煒林
柯煒林以Tiffany & Co. 胸針與戒指為當晚紅毯和典禮造型增添色彩魅力。星光紅毯佩戴作品 (珠寶總價值近1000萬元)，包括Tiffany 石上鳥高級珠寶系列胸針主石逾47克拉坦桑石、Tiffany T1 白K金鑲嵌鑽石寬版戒指和Sixteen Stone by Tiffany鉑金與黃K金鑲嵌鑽石窄版戒指 。典禮佩戴作品 (珠寶總價值近500萬元)，選擇主石逾58克拉紫水晶的另一款石上鳥胸針，搭配Tiffany T True、Sixteen Stone by Tiffany戒指混搭。
金馬紅毯男星造型06. 彭千祐
擔綱紅毯主持的彭千祐選以Jean Schlumberger by Tiffany 高級珠寶系列蘭花造型胸針為造型添加亮點，與服裝色系相襯並點綴細緻工藝，同時選戴兩款經典時髦的戒指，珠寶總價值近700萬元
金馬紅毯男星造型07. 黃鐙輝
黃鐙輝以《左撇子女孩》入圍「最佳男配角獎 」，他於紅毯上佩戴一款珍珠胸針與TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑銀面款——39 毫米精鋼錶款，黑色與銀色「反熊貓式」（Reverse Panda）錶面，以高對比銀色小錶盤與黑色錶面相襯，搭配黑色穿孔小牛皮錶帶，在率性風格之間也為造型留下更深刻的記憶亮點。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
