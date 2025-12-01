2025金馬紅毯女星珠寶細節Top.9！桂綸鎂、林依晨、劉若英1.5億全場最貴
2025金馬紅毯女星珠寶細節Top.9
桂綸鎂
林依晨
馬士媛（最佳新人獎
陳雪甄（最佳女配角獎
告五人犬青
蔡淑臻
李千娜
劉若英
陳淑芳（終生成就獎
2025金馬獎（金馬62）頒獎典禮於11月22日登場，本篇整理桂綸鎂、林依晨、劉若英...女星們的珠寶細節，簡約輪廓的長項鍊修飾比例、吊墜流蘇式耳環更顯搖曳優雅......2025金馬紅毯女星的珠寶造型，不失爲年底派對季節穿搭巧思的靈感！（不斷更新
1 桂綸鎂 Chanel
擔任頒獎人的桂綸鎂於紅毯亮相，髮長至耳際的她選擇一對Chanel彗星符碼設計的搖曳耳環，像是流星劃過天空的鑽石與藍寶石尾巴，正好襯托她的臉龐，也巧妙地呼應2026渡假系列黑色蕾絲洋裝的肩膀裝飾細節，是集優雅仙氣與時髦率性於一身的絕佳示範！
2 林依晨 Piaget
今晚憑藉《深度安靜》角逐最佳女主獎的林依晨以美人魚巧思造型踏上紅毯，而身為Piaget伯爵品牌摯友的她，也選以總價值2,600萬元新臺幣的珠寶來搭配，閃閃鑽石在她身上更像是粼粼波光。值得注意的細節是項鍊的Y字輪廓形態，與深V領口禮服完美搭配，也同時修飾拉長身形。
3 馬士媛 Tiffany & Co.
《左撇子女孩》 的馬士媛一舉拿下最佳新人獎，她選穿簡約棕色細肩帶裸膚洋裝，搭配Tiffany HardWear 耳環和T1 鑽石珠寶，巧妙融合俐落、摩登與年輕能量。（珠寶總價值近 1200 萬元）
4 陳雪甄 Harry Winston
《人生海海》獲頒最佳女配角獎項，她在今晚選擇「明星的珠寶商」Harry Winston海瑞溫斯頓的珠寶：包括，重約26.50克拉的海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石項鍊，重約 8.74 克拉的Diamond Cluster Chandelier鑽石耳環，以及重約1.96克拉的Winston Cluster 系列鑽石戒指，細節工藝以錦簇鑲嵌的精緻奢華，更添穿戴者的自信風範，三件珠寶作品總價超過1,400萬元台幣。
5 告五人 Chaumet
以〈我天生－有病版〉入圍最佳原創電影歌曲的樂團告五人成員雲安、犬青、哲謙三人相互搭配的黑白系服飾與Chaumet珠寶踏上星光紅毯。其中，犬青配戴了一條Joséphine Aigrette 全新項鍊，搭配同系列耳環、手環及戒指，作品俐落優雅的V字樣式巧妙呼應禮服的腰際線條。
6 蔡淑臻 Bvlgari
蔡淑臻於本屆金馬紅毯及典禮配戴Bvlgari寶格麗，總價值近新台幣2,100萬元的珠寶。她用玫瑰金和粉紅、粉紫色系彩寶，搭配Elisabetta Franchi的粉色綢緞繞頸禮服，紅毯上更以一條多圈澎湃的BVLGARI Serpenti系列 頂級玫瑰金彩寶與鑽石項鍊，點綴自信耀眼的氣勢。
7 李千娜 De Beers
李千娜與其參與演出《恨女的逆襲》劇組一同出席紅毯，該片入圍最佳動作設計、最佳新演員等獎項。一襲米金色禮服搭配 De Beers總價近千萬台幣的鑽石珠寶作品亮相，當中包括 Talisman 高級珠寶18K黃金鑽石原石雞尾酒耳環、同系列鑽石原石雞尾酒戒指、The Alchemist of Light 高級珠寶系列 Optical Wonder 鑽石手鐲與簡約 Dewdrop 鑽石戒指。
8 劉若英 Tiffany & Co.
憑藉《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英是今晚最「貴」女星，她於紅毯和典禮皆選擇 Tiffany & Co.作品，各價值近 7,500 萬元、逾 1 億 5,000 萬元。紅毯選以線條俐落的Tiffany Edge 系列項鍊和耳環、主石逾10克拉的Jean Schlumberger by Tiffany 高級珠寶系列鑽石戒指等作；典禮上改搭其他款式點綴造型，當中以價值約臺幣NT$ 82,950,000，一枚主石逾 17 克拉祖母綠切割鑽石的Tiffany 石上鳥高級珠寶系列胸針為最大亮點。
9 陳淑芳 JADEGIA玉世家
陳淑芳以68年來在影壇卓越貢獻，成為2025金馬終身成就獎得主，於紅毯造型中選擇來自JADEGIA玉世家四款翡翠珠寶，總價超過新臺幣5,500萬元，溫潤玉光映襯她的優雅氣度。

