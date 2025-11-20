2025金馬電影學院成果放映 院長廖慶松頒發結業證書
第17屆金馬電影學院19日於信義威秀影城舉辦成果放映，學員近一個月歷經討論、規劃、拍攝、後製，完成《外面的膨脹》這部意象強烈的短片。
由程宇、楊小蠻、顏皓軒、何煒彤、蔡季珉、王雪岩、張子祥、張振中、譚樂謙合作拍攝的《外面的膨脹》，由曾憑《家庭式》入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎的陳又瑄，與資深演員「蔡爸」蔡明修參與演出。故事描寫女子「麗」在視覺異變後，踏上了一段從眼睛出發，在城市流動的旅程。這看似尋常的移動軌跡，卻因一次次與陌生靈魂的微妙偶遇而泛起漣漪。在觀察與被觀察的縫隙中，現實無法觸碰的邊界，似乎氤氳般膨脹。
院長廖慶松表示，本屆學員整體起點高、構想成熟，對作品展現出高度的專注與堅持。他勉勵學員持續投入創作，並特別感謝導師陳小娟的全力付出，使得本屆成果得以如此亮眼。
放映獲得觀眾熱烈迴響，並由廖慶松院長一一頒發結業證書給學員。除了影壇前輩們的栽培指點，和碩聯合科技和摩爾娛樂亦鼎力贊助本屆學院，聲色盒子有限公司提供後期聲音協助，讓學員們能全心投入創作。
金馬影展與亞洲電影促進聯盟合作的「奈派克（NETPAC）獎」也於今日頒發，由Yuriyan Retriever導演的《禍禍女》（Mag Mag）獲獎。首度與金馬影展攜手合作的台灣影評人協會，則將「台灣影評人協會獎」頒予旅美新加坡導演陳思攸的《核》（Amoeba）。
奈派克（NETPAC）獎是由「亞洲電影促進聯盟」（Network for Promotion of Asia Cinema）為推廣亞洲電影，在超過30個影展中設立獎項。金馬影展自2007年起增設此獎，本屆奈派克獎入選影片包括《人生海海》、《恨女的逆襲》、《核》、《戀戀奇楠小館》、《怪鰭物語》、《轉生進行式》、《柔情咖啡屋》、《老破車》、《禍禍女》。今年由導演傅天余、義大利與法國學者柯漢東，以及製片人Alex Lo，三位評審選出由Yuriyan Retriever執導的《禍禍女》為本屆奈派克獎得主。
評審讚賞本片「以大膽而新鮮、不按牌理出牌的方式，為日式恐怖片傳統注入新意，不斷翻轉觀眾預期，巧妙揉合當下社會議題與娛樂性。」導演Yuriyan Retriever感性表示，難以相信得獎者會是自己，形容能獲此肯定相當幸運，並坦言想感謝的人很多，「想感謝全宇宙」。
同樣觀賞完這9部入圍影片的台灣影評人協會，今年由13位協會會員組成評審團，經歷激烈的討論，選出《核》作為「台灣影評人協會獎」得主。評審指出，導演陳思攸以家用攝影機打造私電影風格，在多類型間自如轉換，並暗納酷兒元素，針砭國族神話與教條體制，大膽衝撞出屬於新世代的電影系譜，未來可期。《核》導演陳思攸表示，自李屏賓主席手中接過此獎時心情緊張而興奮，並指出能透過本片傳達自身心聲感到十分欣慰，也期盼觀眾能在觀影中產生共鳴。
