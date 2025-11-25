2025金點設計展 齊聚百件優秀作品

「二○二五年金點設計展」於昨（廿五）日在台北松山文創園區「台灣設計館」盛大登場，由經濟部產業發展署邱求慧署長、台灣設計研究院張基義院長偕同設計團隊、參展企業及貴賓共同揭幕。展覽精選逾百件榮獲金點設計獎及金點概念設計獎標章之優秀作品，即日起展至一一五年四月廿六日止，邀請民眾從不同視角出發，一同探索當代設計的豐富樣貌。

邱署長出席致詞表示，金點設計獎由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，自二○一四年推動國際化布局，是全球華人市場最具代表性的專業設計獎項，也成為台灣設計接軌國際的重要平台。今年有來自廿八個國家、超過二千三百件的優秀作品參賽，更力邀來自十九個國家、共八十一位專家擔任評審，共同選出具創新精神與時代意義的優秀設計，並精選一二四件作品進行展出，期待引導大眾從更多角度理解設計的投入與成果，並帶動企業持續投入創新，讓設計成為提升生活品質、推動產業轉型的能量。

本次展覽由專業策展團隊「嶼人設計工作室」策劃，以金點設計獎五大評選指標「整合、創新、功能、美感、傳達」為策展核心，將評審對每件作品的專業評析轉化為雷達圖，透過清楚易懂的視覺化方式協助觀眾掌握作品脫穎而出的亮點。此外，金點設計展是觀察當代設計趨勢與產業發展動向的重要平台，今年展出作品在永續設計、科技創新、社會共創與文化轉譯四個面向持續深化發展。