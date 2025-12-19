《2025鏡如人生影展》大受好評 熱烈迴響 12/23-27日國際電影接力播映

圖▲《2025鏡如人生影展》12/23-27日中正紀念堂演藝廳登場。

【記者張嘉誠／綜合報導】

《2025鏡如人生影展》將於12月23日(二)至12月27日(六)接力登場放映國際電影，主辦單位中華世界影像教育推廣協會表示：今年度影展分兩階段擴大舉辦，即將登場的國際片將在中正紀念堂演藝廳播映，此次精選來自世界各地重要影展的10部電影，展現豐富的影像語言，盼觀眾看見真實而細膩國際作品。

圖▲《2025鏡如人生影展》精選世界各地電影。

12/23(二)~27(六)播映的10部國際片，內容涵蓋跨越地域與文化限制，探討性別平權與人生議題，包括以幽默筆觸描繪老年困境美國經典的《瀟灑搶一回》、價值觀互相碰撞探討人生的《贖罪之路》、由真人真事改編，講述女子活出自己的法國《時髦女子》、以長壽父親對老兒子的人生啟示，傳遞跨世代的溫情印度歌舞片《102歲破紀錄》、透過道教的法事探討人與人之間生死議題的香港《破．地獄》和分崩離析的一家人《過時．過節》、德國的《56種喝采》描述一個家庭為自閉症兒所付出的努力、日本的《波紋》對於中年女性的觀照，從影片中尋找解放自我，伊朗的《我最喜歡的蛋糕》這是一部歌頌生命和生活價值的電影，議題觸及兩性平權、銀髮族及轉型正義，西班牙作品《承諾大海的老師》穿梭虛實時空，挖掘塵封的歷史記憶。

影展於電影播映後安排映後分享，邀請影像創作領域來賓與觀眾面對面交流，成為今年影展一大亮點！此次影展特別邀請金馬獎得主資深電影導演李祐寧教授拆解《瀟灑搶一回》好萊塢電影基本說故事方法與人物刻劃的三部曲，機會難得精彩可期！《102歲破紀錄》由台北市立聯合醫院仁愛院區行政中心主任許文章醫師映後分享自主樂活的啟動-認識生命識能，深入探討生命的意義與價值，不容錯過。出生於巴塞隆納的高子杰助理教授分享西班牙歷史的深層脈絡，以及香港《破．地獄》資深電影歷史研究作家蒲鋒精闢分析生死議題。

圖▲《2025鏡如人生影展》播出表。

中華世界影像教育推廣協會劉英台理事長表示：「電影是一段視覺與心靈的旅程，盼透過創作脈絡與時代背景，重新審視人性與生活的意義。12月23日至27日邀請觀眾一同走進中正紀念堂演藝廳體驗國際藝術，在光影間產生共鳴找回生命的感動！」

公益影展、免費入場！《2025鏡如人生影展》期盼透過「台灣在地影像的力量」與國際電影視野，構築一場橫跨文化、世代與生命經驗的影像對話。活動詳情與場次，請洽主辦單位或「2025鏡如人生影展」官網。https://2024-mirror-of-life-film-festival.com/