2025鐵道邊有藝術》桃園富岡車站11/29免費寫生 即起報名

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區公所推出「2025鐵道邊有藝術」系列活動，將於29日週六下午2點在富岡車站前廣場舉辦免費寫生活動，想要參加的大小朋友，即起可洽網站報名，還有機會參加客家DIY體驗。

楊梅區公所表示，富岡車站曾是載運軍糧、穀物的運輸站，車站旁可見穀倉等歷史建築，除了濃濃的懷舊氛圍外，牆面彩繪加上裝置藝術，則為車站注入年輕與活力，歡迎民眾前來寫生，感受周邊洋樓、美食的客家文化之美。

報名的民眾當天可領取畫板、畫紙、色鉛筆等繪畫用具，完成寫生作品還能獲贈特色紀念品；另，民眾於活動當天完成打卡點的拍照分享任務，還可能獲得客家DIY體驗機會，嘗試客家圖案娟印或學習客家手繪染布。

