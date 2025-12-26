2025長榮大學美術系系展 展出70件精彩學生作品





為展現學生藝術專業與文創能力，長榮大學美術系結合系學會、和通藝術文化基金會，於長榮藝廊舉辦2025系展，展覽主題為《曦途》，展出70件作品。美術系系主任洪韵婷副教授表示，系展是學生成果的驗收，也是一個能夠看見學生學習歷程與創作思考的場域，期盼同學們在創作的過程中，找到屬於自己的觀眾。

2025年美術系系展，以曦、途為核心概念，匯集多位創作者的作品，呈現多樣媒材交錯生成的創作樣貌，呼應曦作為新生與被看見的瞬間，途作為一種持續生成的狀態。洪韵婷副教授表示，此次展出的學生作品有70件，40件平面類作品和30件立體類作品。

平面類作品涵蓋油畫、電腦繪圖與複合媒材，多媒體作品透過影像與數位形式拓展感知。立體作品則包含雕塑、陶藝與金工。每位參展者透過獨特的創作手法，將自己的藝術視野具體化，呈現出多層次詮釋。作品相互交融，營造出一場豐富而生動的藝術對話。

和通文化藝術基金會表示，透過此次系展，看見美術系學生多元而豐富的創作能量，作品整體表現精彩，也展現年輕創作者對藝術的熱情與投入。基金會期盼透過實際支持，為學生提供更多被看見與持續創作的動力。藝術創作具有撫慰人心、達到心靈永續的力量，期勉學生們能藉由藝術創作影響社會。

洪韵婷系主任指出，系展不僅是成果的呈現，更是一個能夠看見學生學習歷程與創作思考的場域，期盼同學們在創作的過程中，找到屬於自己的觀眾。歡迎愛好藝術的學生入學該學系，只要肯學，老師就願意陪伴，即使沒有美術基礎，經過專業訓練，一定能展現應有的藝術才能。

