2025長榮航空聖誕飛行迎新年 閃耀驚喜開跑

▲長榮航空於12月16日00:00起至2026年1月5日23:59止，盛大推出聖誕迎新年機票優惠活動，限時21天，精選航線73折起！數量有限要買要快！

【記者 王苡蘋／綜合 報導】長榮航空宣布，「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑！活動自今（16）日零時起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣出發之指定航線機票，即可享受限時優惠。為滿足節慶旅遊需求，長榮航空同步增班，提供旅客更多彈性選擇，一起歡樂迎接聖誕與新年。

深受台灣旅客喜愛的東北亞航線，本次推出超值優惠，桃園至神戶、東京、大阪及香港航線均有多班次加開，適合冬季滑雪、跨年小旅行等行程。

長榮航空歐洲航線亦全面升級，其中桃園–米蘭航線自2026年1月16日起將天天飛航；桃園–維也納等航點也提供便利連接，旅客可輕鬆規劃歐洲行程，串聯長榮航空歐洲六大航點，行程安排更具彈性。

東南亞與美國航線同步推出限時優惠，桃園–宿霧、峇里島等熱門航點均有增班；美國航線則提供多元連程航班，方便旅客前往西雅圖、洛杉磯、舊金山及更多城市，享受更靈活的美國行程規劃。

此外，長榮航空與多家指定旅行社合作，推出多樣化自由行產品，包括暢遊香港購物與美食的「戀戀香港」系列，以及東南亞陽光沙灘探索的「島旅模式ON」系列，涵蓋曼谷、宿霧、峇里島及雅加達等熱門島嶼。透過一站式訂票與住宿服務，旅客能輕鬆規劃新年假期，說走就走，享受無憂旅程。歡迎點選https://reurl.cc/1kK4kG了解更多超值資訊。更多活動資訊請參考長榮航空官網或EVA AIR APP。（圖╱長榮航空提供）