2025閃耀!捷運光聚落溫暖點燈 迎接閃亮的歲末臺北

▲「2025閃耀!捷運光聚落」再度點亮歲末的臺北！即日起至明(115)年3月15日，臺北捷運公司打造全長近1公里的夢幻光廊。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】「2025閃耀!捷運光聚落」再度點亮歲末的臺北！即日起至明(115)年3月15日，臺北捷運公司打造全長近1公里的夢幻光廊，串聯心中山線形公園、心雙連線形公園，更首度將展區延伸至心中山線形公園南段。此外，即日起至明(115)年1月1日，大安森林公園也推出近3層樓高的「星願樹」及星空步道，邀請大家一起伴著光影漫步。

◎心中山線形公園北段

慶祝臺北捷運明年即將通車滿30週年，以「立在光年」為設計主題，將光化作星辰的祝福，傳遞勇氣與希望。位於雙連站至中山站間的長廊化為星河隧道，用點點星光交織出夢幻氛圍，漫步其中宛如置身銀河。

可愛的人氣捷米更化身樂手現身，絢麗的霓虹線條與電光符號，讓整個夜晚搖身一變，成為一場熱力四射的搖滾派對。

另一端，座落在童心花園盡頭的捷米城堡，彷彿童話世界的入口，邀請大家走進另一段夢幻旅程。

來到「拾光森林」，溫暖的光影在樹影間流動，時光悄悄在此停駐，成為心中山線形公園中最寧靜的秘境。河馬里特、白鯨莫比分別佇立在公園一角，以靜謐的姿態療癒人心。

◎心雙連線形公園

溫暖的燈光沿著步道灑落，跟著捷米的指引，踏上溫暖旅途，與臺北捷運共同迎向美好的下一站。

◎心中山線形公園南段首度納入展區

位於中山站1號出口至R5出口間範圍，以七彩燈條、白色、黃色球形燈飾及玫瑰金燈串，打造出光影交織的森林光廊。在自然綠意與藝術光景的環繞下，舉著酒杯的捷米愜意地躺在藍色波紋瀑布上，享受寧靜的夜間森林浴。

◎大安森林公園

大安森林公園2號出口站外，沿著星空步道緩緩前行，即可抵達高達9公尺的星願樹，翩翩飛舞的蝴蝶沿著星願樹盤旋而上，將夢想與祝福送上星空。

◎看燈飾、拿好禮

即日起至明(115)年2月22日，至「台北捷運Go」App「2025閃耀!捷運光聚落」活動頁面，只要使用1點捷運點就有機會抽中價值近5萬元的GE奇異Forge冰球機、晶鑽製冰機、氣炸烤箱等超值好禮，中獎名單於115年3月上旬以優惠券方式，自動匯入「台北捷運Go」App會員帳戶，相關領獎方式依優惠券說明辦理。

即日起，使用3點可獲得限量磁吸小燈箱1個，換完為止；115年1月24日上午10時起，扣10點可兌換限量手提燈籠1個。