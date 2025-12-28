2025開局就急凍！兩波冷空氣接力轟炸 氣象署示警：最冷恐探9度

[Newtalk新聞] 跨年與元旦假期天氣變化劇烈，民眾務必留意保暖。氣象署示警，未來一週將接力迎來兩波冷空氣，首波東北季風週二報到，跨年夜北東濕涼；第二波大陸冷氣團週五強勢南下，週末西半部與東北部低溫恐下探11度，馬祖更僅剩9度。迎風面北部與東半部皆有短暫雨，全台將在濕冷與乾冷交替中度過連假。





氣象署說明，週二(12/30)起東北季風稍增強，北部及東北部氣溫率先走低。週三(12/31)至週四(1/1)受東北季風持續影響，各地早晚稍涼。降雨方面，新竹以北及東北部地區有短暫雨，苗栗、花東及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。氣溫預測顯示，這段期間北部及東半部低溫約14至17度，花東18度，離島馬祖低溫落在10至14度。

氣象署指出，天氣轉折將在週五(1/2)出現，隨著大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷。週六(1/3)受冷氣團籠罩，全台偏冷，直到週日(1/4)冷氣團雖稍減弱，但北部及東北部仍冷。這段期間桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。氣象署進一步強調，1月2日至4日西半部及東北部低溫將降至11至15度，馬祖更可能出現9至10度低溫，民眾需備妥禦寒衣物。





氣象署表示，下週一(1/5)至週三(1/7)，冷空氣將持續影響，北部及東北部偏冷，其他地區早晚亦冷。北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨機會，其餘地區則轉為多雲。氣象署提醒，後期冷空氣影響時間仍有不確定性，請隨時留意最新資訊。





氣象署也特別提醒海上作業船隻，週二(12/30)至週三(12/31)各海面風力增強，台灣海峽北部及台灣北部海面陣風達10級；元旦(1/1)至週六(1/3)風力進一步增強，各海面浪高可達2.5至4米。此外，週二(12/30)清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度，東半部沿海及恆春半島則易有長浪發生，駕駛與海邊活動民眾務必注意安全。

