2025開架敏感肌乳霜推薦｜理膚寶水、CeraVe、霓淨思平價保養不輸專櫃
季節轉換，乾癢、泛紅脫皮，種種肌膚困擾總在氣溫轉換時浮上檯面。若妳的肌膚動不動就鬧脾氣，那麼可能得重新慎選日常的保養產品！編輯精選10款開架敏感肌乳霜推薦，從全球暢銷的理膚寶水、寶拉珍選，到台灣人最信賴的霓淨思等醫美保養品牌，選對乳霜更能一併解決保濕、泛紅、修復等多重呵護需求。
開架敏感肌乳霜推薦1：理膚寶水
暢銷全球，累積銷售量更突破10億新台幣的理膚寶水B5+全面修復霜怎麼能不認識！以高濃度5%維生素原B5結合積雪草苷萃取，能加速肌膚屏障修復、鎮定泛紅乾癢與龜裂不適，改善暗沉與細紋。搭配獨家理膚寶水溫泉水與益生菌群平衡科技，能促進好菌增生、抑制致病菌生長，無論是曬後、脫皮、醫美後或乾敏肌日常保養都適用。
開架敏感肌乳霜推薦2：BIODERMA貝膚黛瑪
針對問題肌而設計的超級膠原修復霜，以「雙專利科技」—DAF™肌膚仿生修護專利與啡肽舒緩修護專利為核心，能穩定膚況、修復肌膚微生態，止癢同時舒緩刺痛與乾燥感受。再搭配膠原舒痕科技與植物油脂複方（角鯊烷、荷荷芭油、葵花籽油等），更有效提升保濕力、減緩乾紋與敏感。質地輕盈卻潤澤，是醫美術後或換季泛紅期的神隊友。
開架敏感肌乳霜推薦3：Neogence霓淨思
敏感、乾燥問題來襲，需要更即效的呵護！霓淨思這款修護乳霜結合積雪草苷、維他命B5與AD麥冬根植萃，能迅速鎮靜乾癢泛紅，強化肌膚耐受力並深層修護。外加上神經醯胺添加，以及無酒精、無香精、無色料的溫和屬性，即使是醫美後或極敏膚質也能安心使用。
開架敏感肌乳霜推薦4：CeraVe適樂膚
以皮膚醫學專業為起始點，CeraVe此款修護乳內含三重神經醯胺與玻尿酸保濕因子，能持續修護與潤澤，緩解因乾燥引起的肌膚緊繃、乾癢與泛紅、膚色不均。長效滋潤卻不厚重，適合全家大小與臉、身體共用。
開架敏感肌乳霜推薦5：DR.WU達爾膚
MIT醫學美容霸主DR.WU，舒敏系列融合菸鹼醯胺、B5、積雪草葉萃取三重舒緩配方，能有效改善乾燥敏弱肌症狀。再加上高濃度角鯊烷、五重神經醯胺與多重植物油脂，更能於舒緩同時在表層形成保護膜，防止水分流失。無酒精、無香精、無色素，親膚不黏膩，是敏感肌與乾性膚質的安心首選。
開架敏感肌乳霜推薦6：Paula's Choice寶拉珍選
成分專家Paula's Choice，此款專為乾燥敏感肌打造的「舒敏保濕修護霜」，融合向日葵籽油與益生元，深層滋養同時穩定肌膚表層微生態。有效達到舒緩泛紅、修復乾裂、提升防禦力，連極度敏感膚質都能安心使用。無添加酒精、人工色素、香料、Paraben防腐劑，溫和特性不分年紀皆可依賴。
開架敏感肌乳霜推薦7：AHC
AHC「超微導B5能量修護賦活霜」一瓶蘊含57億益生菌體，搭載強效修護因子，能全面強化肌底防禦，外加上B5修護能量與保濕成分添加，日常使用能快速舒緩乾癢紅熱、穩定膚況，讓肌膚在外界刺激下仍維持穩定。特別適合作為日常保養或妝前打底使用。
開架敏感肌乳霜推薦8：Bio-essence碧歐斯
Bio-essence採用超輕透凝霜質地，創造輕盈但所水利極高的使用感受。成分中更融合維他命B5與玻尿酸，更能全芬為達到保濕、舒緩、鎖水等多重養膚期待。不只是敏弱肌換季、醫美術後的依賴，也是油性膚質夏季的理想選擇。
開架敏感肌乳霜推薦9：Avene雅漾
同樣深受敏感肌族群喜愛的Avene雅漾，旗下這款機能乳霜，不光擁有高效修護、保濕效能，成分中更結合維他命B3與大小分子玻尿酸，能有感淡化黯沉並恢復肌膚彈潤。質地輕盈不厚重，提供乾敏肌更多功能的養顏呵護體驗，穩定膚況同時維持膚色透亮度。
開架敏感肌乳霜推薦10：belif
全球熱銷千萬罐！英國國民保養品牌belif 經典「水炸彈霜」再升級！以斗篷草為核心保濕成分，一抹上肌膚瞬間釋放清爽水感，能迅速為肌膚補水鎖水，強化防禦同時恢復乾敏肌的穩定與滑嫩膚觸。質地輕盈好吸收，是換季時穩膚保養的呵護首選。
【延伸閱讀】
43歲曾莞婷減齡瀏海髮型靈感5款！法式瀏海、八字中分年輕至少10歲
其他人也在看
秋季護髮必學！洗髮洗兩次、幾歲梳頭幾下...明星都在做的3大護髮妙招+人氣爆棚「護髮品排行榜」減少落髮、柔順不毛躁這樣做｜揪愛Mei推好物
秋天正是養髮的好季節！先不論你的髮質類型屬於油性、乾性、脆弱、粗硬、細軟...哪種類型，先學會照顧頭皮的基本功，顧好根本才是整頓秀髮的最佳起手式，再搭配「揪愛Mei」推薦的超人氣好物，讓你的護髮之路事半功倍！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！
Step 1：光影修容讓輪廓更立體，一支完成自然小臉結構韓系小臉妝的精髓在於先定形，再上光——輪廓乾淨、不留硬線，但五官會有“自然挺”與“澎潤感”。I’M MEME的我愛小臉修容打亮棒就是這種日常版「立體臉捷徑」：一邊是霧感修容可收緊臉際、調整鼻影比例，另一邊帶細緻光澤的打...styletc ・ 1 天前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 11 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 9 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前