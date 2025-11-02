2025開架敏感肌乳霜推薦｜理膚寶水、CeraVe、霓淨思平價保養不輸專櫃

季節轉換，乾癢、泛紅脫皮，種種肌膚困擾總在氣溫轉換時浮上檯面。若妳的肌膚動不動就鬧脾氣，那麼可能得重新慎選日常的保養產品！編輯精選10款開架敏感肌乳霜推薦，從全球暢銷的理膚寶水、寶拉珍選，到台灣人最信賴的霓淨思等醫美保養品牌，選對乳霜更能一併解決保濕、泛紅、修復等多重呵護需求。

開架敏感肌乳霜推薦1：理膚寶水

理膚寶水 B5+全面修復霜#B5萬用霜/100ml，NTD920

暢銷全球，累積銷售量更突破10億新台幣的理膚寶水B5+全面修復霜怎麼能不認識！以高濃度5%維生素原B5結合積雪草苷萃取，能加速肌膚屏障修復、鎮定泛紅乾癢與龜裂不適，改善暗沉與細紋。搭配獨家理膚寶水溫泉水與益生菌群平衡科技，能促進好菌增生、抑制致病菌生長，無論是曬後、脫皮、醫美後或乾敏肌日常保養都適用。

開架敏感肌乳霜推薦2：BIODERMA貝膚黛瑪

BIODERMA貝膚黛瑪 超級28膠原修復霜/40ml，NTD980

廣告 廣告

針對問題肌而設計的超級膠原修復霜，以「雙專利科技」—DAF™肌膚仿生修護專利與啡肽舒緩修護專利為核心，能穩定膚況、修復肌膚微生態，止癢同時舒緩刺痛與乾燥感受。再搭配膠原舒痕科技與植物油脂複方（角鯊烷、荷荷芭油、葵花籽油等），更有效提升保濕力、減緩乾紋與敏感。質地輕盈卻潤澤，是醫美術後或換季泛紅期的神隊友。

開架敏感肌乳霜推薦3：Neogence霓淨思

Neogence霓淨思 積雪草B5舒敏修護乳霜/50ML，NTD1,100

敏感、乾燥問題來襲，需要更即效的呵護！霓淨思這款修護乳霜結合積雪草苷、維他命B5與AD麥冬根植萃，能迅速鎮靜乾癢泛紅，強化肌膚耐受力並深層修護。外加上神經醯胺添加，以及無酒精、無香精、無色料的溫和屬性，即使是醫美後或極敏膚質也能安心使用。

開架敏感肌乳霜推薦4：CeraVe適樂膚

CeraVe適樂膚 全效超級修護乳/52ml，NTD559

以皮膚醫學專業為起始點，CeraVe此款修護乳內含三重神經醯胺與玻尿酸保濕因子，能持續修護與潤澤，緩解因乾燥引起的肌膚緊繃、乾癢與泛紅、膚色不均。長效滋潤卻不厚重，適合全家大小與臉、身體共用。

開架敏感肌乳霜推薦5：DR.WU達爾膚

DR.WU達爾膚 瞬適膚舒緩潤澤修護霜/280ML，NTD1,050

MIT醫學美容霸主DR.WU，舒敏系列融合菸鹼醯胺、B5、積雪草葉萃取三重舒緩配方，能有效改善乾燥敏弱肌症狀。再加上高濃度角鯊烷、五重神經醯胺與多重植物油脂，更能於舒緩同時在表層形成保護膜，防止水分流失。無酒精、無香精、無色素，親膚不黏膩，是敏感肌與乾性膚質的安心首選。

開架敏感肌乳霜推薦6：Paula's Choice寶拉珍選

Paula's Choice 寶拉珍選 舒敏保濕修護霜/60ml，NTD1,330

成分專家Paula's Choice，此款專為乾燥敏感肌打造的「舒敏保濕修護霜」，融合向日葵籽油與益生元，深層滋養同時穩定肌膚表層微生態。有效達到舒緩泛紅、修復乾裂、提升防禦力，連極度敏感膚質都能安心使用。無添加酒精、人工色素、香料、Paraben防腐劑，溫和特性不分年紀皆可依賴。

開架敏感肌乳霜推薦7：AHC

AHC 超微導B5能量修護賦活霜/50ml，NTD1,280

AHC「超微導B5能量修護賦活霜」一瓶蘊含57億益生菌體，搭載強效修護因子，能全面強化肌底防禦，外加上B5修護能量與保濕成分添加，日常使用能快速舒緩乾癢紅熱、穩定膚況，讓肌膚在外界刺激下仍維持穩定。特別適合作為日常保養或妝前打底使用。

開架敏感肌乳霜推薦8：Bio-essence碧歐斯

Bio-essence碧歐斯 水感舒緩維他命B5水凝霜，NTD850

Bio-essence採用超輕透凝霜質地，創造輕盈但所水利極高的使用感受。成分中更融合維他命B5與玻尿酸，更能全芬為達到保濕、舒緩、鎖水等多重養膚期待。不只是敏弱肌換季、醫美術後的依賴，也是油性膚質夏季的理想選擇。

開架敏感肌乳霜推薦9：Avene雅漾

Avene雅漾 B3彈力透亮精華霜/50ml，NTD1,880

同樣深受敏感肌族群喜愛的Avene雅漾，旗下這款機能乳霜，不光擁有高效修護、保濕效能，成分中更結合維他命B3與大小分子玻尿酸，能有感淡化黯沉並恢復肌膚彈潤。質地輕盈不厚重，提供乾敏肌更多功能的養顏呵護體驗，穩定膚況同時維持膚色透亮度。

開架敏感肌乳霜推薦10：belif

belif 斗篷草高效水分炸彈霜/50ml，NTD1,380

全球熱銷千萬罐！英國國民保養品牌belif 經典「水炸彈霜」再升級！以斗篷草為核心保濕成分，一抹上肌膚瞬間釋放清爽水感，能迅速為肌膚補水鎖水，強化防禦同時恢復乾敏肌的穩定與滑嫩膚觸。質地輕盈好吸收，是換季時穩膚保養的呵護首選。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

43歲曾莞婷減齡瀏海髮型靈感5款！法式瀏海、八字中分年輕至少10歲

2025法式瀏海髮型推薦25款！鮑伯頭、木馬捲、狼尾剪修飾顯小臉必收