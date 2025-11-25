2025閩南傳統藝術巡演 推廣傳統民俗藝術

記者劉昕翊／綜合報導

為推廣閩南與傳統民俗藝術，桃園市政府文化局於11月29日在八德元聖宮辦理「2025閩南傳統藝術巡演」，且適逢八德元聖宮下元節水官大帝聖誕，特別邀請明華園戲劇總團演出《劍神呂洞賓》，歡迎觀眾前往共襄盛舉、觀看好戲。

位於茄苳溪流域的八德元聖宮歷史悠久、香火鼎盛，主祀三官大帝，如今仍是茄苳、白鷺及高明地區居民精神信仰的核心，不僅延續傳統文化，也成為凝聚地方情感的重要象徵。此次桃園市文化局特別選在該處舉辦活動，並搭配水官大帝聖誕，邀請明華園戲劇總團前往演出，其親切活潑的表演方式、狂野亮麗的舞臺色彩、活潑奔放的演出形態、呼應時代脈動的戲劇內涵，為現今受臺灣人喜愛的歌仔戲團之一，每每吸引成千上萬的民眾前往觀賞。

廣告 廣告

《劍神呂洞賓》劇情描述唐朝末年滄州節度使田虎自恃功高，要求公主李佛妃下嫁，朝廷為除後患，遣劍士呂洞賓護送由宮女牡丹假扮的公主前往滄州，欲藉其青龍劍破田虎猿猱甲，而任性的公主因鍾情於呂洞賓，堅持喬裝侍女隨行，期能趁此與呂洞賓朝夕相處，然而呂洞賓與牡丹卻在行程中產生情愫，此時，卻有人自稱神仙漢鍾離，表示奉天命要在1日內將呂洞賓度化至蓬萊島成仙，也因漢鍾離的出現，怪事連連發生。

桃園文化局指表示，歡迎全民前往欣賞精采絕倫的歌仔戲《劍神呂洞賓》，親自解開呂洞賓是否能以勇氣化青龍，以竹竿斬田虎？他與牡丹、公主三人之間的情感糾葛又該如何圓滿收場？漢鍾離真能度呂洞賓成仙等各式謎題。

桃園市政府文化局於11月29日在八德元聖宮辦理「2025閩南傳統藝術巡演」，特別邀請明華園戲劇總團演出《劍神呂洞賓》。（桃園市文化局提供）

《劍神呂洞賓》劇情描述唐朝末年滄州節度使田虎自恃功高，要求公主李佛妃下嫁，朝廷為除後患，遣劍士呂洞賓護送由宮女牡丹假扮的公主前往滄州。（桃園市文化局提供）