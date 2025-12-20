2025關渡人文藝術週三天盛會 蔬食藝文環保醫療全方位社區連結







關渡靜思堂周邊匯聚科技、醫療、教育、人文與藝術，歲末聖誕前夕，立德路上在靜謐的夜色中，亮起溫暖的點點燈光。19日傍晚，主辦單位出席開幕儀式，以溫馨的點燈共同為三天的2025關渡人文藝術週揭開序幕。







2025年舉辦第四屆的關渡人文藝術週，由台灣電力公司–台北北區營業處、台北捐血中心、和信治癌中心醫院、和碩聯合科技、華碩電腦ASUS、臺北市立關渡醫院、臺北市政府警察局北投分局、慈濟骨髓幹細胞中心與慈濟傳播人文志業基金會共同組成的感恩聯盟共同主辦。慈濟傳播人文志業基金會品牌長林天來感恩在過去一百多天的籌備與推廣，以及慈濟志工們的群策群力共同成就。



關渡靜思堂緊鄰關渡平原，遠眺基隆河環繞，彷彿有股魔力，將臺北車水馬龍與人聲鼎沸的雜沓匯流入海，洗去喧囂。關渡人文藝術週以友好鄰里，與大自然共存為概念，以藝術與蔬食會友，是一場年度身心靈的饗宴。







(FOCASA馬戲團為2025關渡人文藝術週帶來驚艷演出。)



第一天登場的表演，由臺灣第一個專業的當代馬戲團隊的臺灣當代馬戲藝術FOCASA馬戲團揭開序幕，表演作品《解憂快餐車》，大環轉動出年少的回憶，將時空拉回1980年代的臺灣社會, 演出巧妙融合了懷舊情懷與馬戲特技，尋回過往單純而美好的快樂時光,喚起人與人之間緊密的情感連結。國際團隊臺灣在地演出，藝術總監陳冠廷指出「生活」是共同的語言。這次演出有別於劇場「用最簡單方式，勾起大家兒時嬉鬧的回憶，找回最純粹原始的快樂」。表演的團隊也期待能讓大家暫時忘掉煩惱、驚呼連連，融入生活的表演，讓大家能更了解「馬戲不是這麼有距離感的表演」。







(北藝大帶來舞獅與雙人芭蕾表演)



國立臺北藝術大學舞蹈學院，培育出具國際視野舞者，藝術總監葉晉章說這次「焦點舞團」的舞者是舞蹈系學生，十八般武藝樣樣精通，先以「舞獅」武陣的跳躍、翻滾，帶來喜氣。緊接著古典芭蕾技巧與現代舞的「雙人芭蕾」，展現優雅、平衡與線條美，讓現場觀眾感受東方節奏符號與西方身體語彙，成為獨具特色與時代意義的美學。







(淡水愛樂管樂團為2025第四屆關渡人文藝術週帶來精采演奏)



結合古典與當代創作的還有指揮張聖以創立的「淡水愛樂管樂團」，由淡水及關渡的國中、小學生組成，團員平均年齡約12歲， 2024年榮獲「維也納國際青少年音樂節」交響管樂組第一名，國際冠軍扎根地方，團長連韋翔說「聽見淡水，看見台灣，一直是我們的目標」。







一年一度為期三天的關渡人文藝術週，慈濟傳播人文志業基金會主動走向社區，透過豐富的藝文活動，融入環保意識、志工精神與醫療保健，讓大家在互動中深化社區連結、深耕公民素養，除了歡樂，更心懷感恩，成為社會關懷的力量源頭。







所有表演全都免費入場，除了表演之外，還有骨髓幹細胞驗血建檔、捐血活動、心靈講座、蔬食講座，加上感謝社會大眾與志工的付出的「歲末祝福」以及「人文蔬食市集」，搭配「波麗士哈雷機車/兒童警車體驗」、聽故事玩手作、「廢3C回收」、肌少症健康篩檢、長者健康功能、大腸癌篩檢、華碩柑仔店惜福義賣、節能體驗與環保防災教育展，以及很多闖關拿好禮的活動，精采內容一天絕對逛不夠，12月19、20、21三天，除了週五是12點，週六與週日從上午9點就活動陸續展開。



活動詳情請上網站查詢: https://daai.pse.is/8fc2kj

