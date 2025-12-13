2025關渡人文藝術週六大亮點三代共賞親子共玩

2025年第四屆關渡人文藝術週以「藝術x植感x心連結」為主題，12月19、20、21三天，在關渡靜思堂舉辦一系列活動與表演。9個主辦單位，邀集46個蔬食商家與社區特色餐、15個團體或個人表演，安排12項活動、4場講座、3場歲末祝福、1場開幕點燈。從國際級的當代馬戲與管樂團到社區舞蹈音樂律動，還有兒童最愛的警車、救援小英雄，以及聽故事玩手作，加上環保教育展、醫療保健、捐血與造血幹細胞驗血建檔，所有內容都是適合一家三代闔家共賞，更是親子共遊的好去處。

1. 救援小英雄警消與波麗士哈雷

波力藍色警車、赫利綠色直升機、安寶粉紅色救護車、羅伊紅色消防車，韓國動畫片「救援小英雄」中四個變形機器人小隊，除了舞臺上的表演，還會跟觀眾互動。現實生活中臺北市政府警察局北投分局也出動了「波麗士哈雷機車與兒童警車」讓大人小朋友們都能上車體驗當英雄。

2. FOCASA當代馬戲國際級表演扎根社區

跳脫動物表演的傳統框架，「FOCASA馬戲」吸取翻筋斗、疊羅漢等雜技，融入敘事美學，打造出屬於臺灣特色的原創作品。帶來作品《解憂快餐車》，表演者用身體做藝術革新，透過各種動作打開大人靈魂深處的赤子之心，激發孩子的學習興趣，喚起大家童年時期的純真與快樂。「淡水愛樂管樂團」拿下2024維也納國際青少年音樂節交響管樂組冠軍，臺灣之光在關渡亮起來。

3. 在地出發從小培養藝術素養

國立臺北藝術大學「焦點舞團」舞者，帶來東方傳統舞獅與西方當代芭蕾表演，兩種截然不同的元素，帶給觀眾視覺衝擊。雙人芭蕾表演作品《Ocean Blue》舞者幻化成海洋裡的兩滴水，呈現人與人之間的關係。北投文化國小、桃源國小的管弦樂團表演，讓孩子從小就培養對藝術的欣賞與熱愛。經典雜誌「蔬果系列」繪本，也會用說故事‧玩手作的方式，打造親子體驗共創美好回憶。

4. 蔬食無痕綠色生活留給孩子一個乾淨的地球

「人文蔬食市集」邀請32個臺灣用心經營的蔬食商家，集結來自世界各地的餐飲，中西式口味樣樣俱全，常不輕餐廳同時舉辦兩場「植感小聚」講座，身心環保一次滿足。同時還有來自士林、北投、淡水、新泰、關渡的社區志工，精心製作傳統風味餐點，不只滿足味蕾，全場不使用一次性餐具，請大家自備環保餐具，現場也有餐具租借，也有來自大愛感恩科技100%回收寶特瓶製作的環保實用好物，讓大人小孩吃喝玩樂也能愛地球。

5. 結合人文、藝術、科技、醫療老少咸宜

台北捐血中心的捐血車，慈濟骨髓幹細胞中心的驗血建檔讓大家捲起衣袖助人一臂之力。和信治癌中心醫院用遊戲方式挑戰健康知識還能帶走精美好禮。臺北市立關渡醫院推動高齡友善提供長者健康功能及大腸癌篩檢。和碩回收廢3C電腦、通訊、消費性電子產品，華碩科技化身柑仔店，讓二手商品找到新生命。台電台北北區營業處用節能互動與省電知識，讓大人秒懂、孩子玩著學。關渡志玄文教基金會帶來敦煌舞蹈、日本舞踴、太鼓、大鼓、國樂、薩克斯風等表演。關渡靜思堂長設的環保防災教育展更是親子共融不可錯過的情境式互動展覽。

6. 歲末祈願美感修行，聽見內在真實的聲音

接連三天「歲末祝福」，感謝過去一年所有人的愛心與付出，發放福慧紅包，為自己與所愛的人祈求2026平安喜樂。還有兩場「心靈講座」，由作家侯文詠與建築設計界的姚仁祿、姚仁喜與姚仁恭三兄弟分享以設計、建築與光影視角，在專業與生命中，用美感與世界共鳴。

（新聞來源：大愛電視提供）