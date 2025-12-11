2025關渡人文藝術週登場 藝術x植感x心連結 展現多元形式活動

2025關渡人文藝術週將在本月19至21日在關渡靜思堂登場，今年活動以「藝術x植感x心連結」為主題，以多元形式邀請大家走進關渡，匯聚知名講者、蔬食市集與打造親子活動，透過體驗創造傳遞愛與善的能量。







(第四屆關渡人文藝術週將在月底登場)



慈濟傳播人文志業基金會攜手「關渡科技工業區」在地企業，希望透過長期推動人文藝術活動，讓豐富的「科技」與「人文」底蘊中融入「藝術」，已連續四年在歲末年終舉辦關渡人文藝術週。





姚仁祿、姚仁喜、姚仁恭三兄弟同台 侯文詠心靈講座分享

關渡人文藝術週邀請知名講者，包括慈濟人文志業合心精進長姚仁祿、建築師姚仁喜、燈光設計師姚仁恭三位人文行者同台，從設計、建築與光影不同視角，分享如何在工作和生活中，找到跟世界共鳴的美感；作家侯文詠也會帶著新作《變成自己想望的大人》，分享如何聽見內在的真實聲音；此外，甫獲得「2025 Vegan Awards」亞洲影響人物的無肉市集創辦人張芷睿，也將邀請民眾用一杯茶的午後時光，談談如何在生活中實踐綠色理想。



救援小英雄波力Poli熱力演出 限量合照超萌體驗

今年關渡人文藝術週特別邀請到卡通救援小英雄波力Poli跟他的夥伴熱情演出，每場次還有機會抽中跟變形機器人合照的限量超萌體驗，喜愛救援小英雄的親子家庭千萬不可錯過；現場還有波麗士哈雷汽車與兒童警車體驗、親子手作課程與環保防災教育展，期待親子寓教於樂一同學習。



蔬食市集匯聚知名品牌 一次品嘗蔬食全新風味

關渡人文藝術週也邀請了許多知名蔬食品牌在「蔬食市集」呈現美味的料理，包括馬友友印度廚房、善良肉圓、UncleQ by Veganday、常不輕等30多個品牌，帶來意想不到的滋味，引導民眾體驗蔬食新風味；為了響應零剩食零廚餘理念，也請參與民眾自備環保餐具，一起為地球永續盡心力。







開幕式也會由FOCASA馬戲團帶來經典作品《解憂快餐車》，搭配輕快音樂展現活力，開啟記憶中無憂無慮的美好時光，讓身心靈暫時擺脫地心引力，感受到無比愜意自在；而包括北藝大舞蹈系、淡水愛樂管樂團、關渡飛天鼓隊等在地團隊共襄盛舉接力演出，以精湛表演讓民眾體驗藝術之美。







2025關渡人文藝術週12月19日到21日將在關渡靜思堂以多元形式的活動，跟民眾一起共度歲末年終，活動內容豐富精彩，歡迎有興趣的民眾親臨關渡平原，一起享受體驗透過藝術帶來的美好植感生活。活動詳情請上網站查詢: https://daai.pse.is/8fc2kj

