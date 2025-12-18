2025關渡人文藝術週 管樂溫暖人心

這次關渡藝術週邀請了一個，去年在維也納國際青少年音樂節裡，榮獲交響組冠軍的「淡水愛樂管樂團」參加演出。這個管樂團，主要由淡水、關渡地區的高中、國中、小學孩子組成，平均年齡只有12歲，經常巡迴全台、國外演出，非常受歡迎。

銅管樂音和打擊節奏，彷彿 呼吸之間，律動了空間，交疊了情感淡水愛樂管樂團，一群熱愛音樂的孩子，站上世界舞台，擁抱冠軍。

淡水愛樂管樂團團長 連韋翔：「全球有37團隊一起參加(音樂節)，有些真的是設備精良，也因為這樣子 所以，才砥礪我們的各個團員，在演奏的技巧不斷地練習，讓自己更上一層樓。」

他們平均年齡12歲，來自淡水、關渡地區的小學、國高中校園，正在為12月19號登場的關渡藝術節，加緊練習。

淡水愛樂管樂團創辦人 張聖以：「我教他們的不是音樂，是一分責任，每一個人有不一樣的工作，良性的競爭下，他們有彼此可以鼓勵，可以切磋的地方。」

團員 陳威佑：「大家可能都一起喜歡同一首曲子，滿神奇，(上台)有時候是緊張，有時候是開心。」

還穿著校服，剛放學就匆匆趕來練習，明明課業繁重，卻絲毫不顯疲累，優秀年輕，活力綻放，為在地鄉親登台，心裡滿滿期待。

團員 周翊帆：「(你們會來參加關渡藝術節演出)，滿期待的 在台灣 ，觀眾給你的感覺 是比較有親切感。」

淡水愛樂管樂團團長 連韋翔：「聽見淡水 看見台灣，一直是我們的目標。」

淡水愛樂管樂團，在12月19、20、21日 三天，關渡靜思堂戶外廣場 與民眾共享美妙音樂。

淡水愛樂管樂團創辦人 張聖以：「歡迎大家來參加，我們這一次的關渡藝術節，我們會帶來非常精彩的節目，我們到時候見。」

