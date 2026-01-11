2025阿里山冬季高海拔優良茶比賽 高帝園茶業在三場大賽奪3個「特等獎」5個「冠軍奬」

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】阿里山鄉農會昨(10)日在樂野服務區舉辦「2025阿里山冬季高海拔優良茶比賽頒獎暨展售促銷活動」，本次參賽點數 533 點，因氣候適宜，茶葉生長品質佳產量好，淘汰率平均3成7，深獲評審的肯定。「高帝園茶業」在今年冬茶大賽中阿里山鄉農會、梅山鄉農會及梅山鄉公所三埸評鑒中共勇奪3個「特等獎」和5個「冠軍奬」可說是今年冬茶比賽最大贏家。

為提升參賽茶葉的衛生安全，同時確保茶農都能落實安全用藥和優質生產的觀念，主辦單位均會同農糧署及縣政府對參加茶農繳交的茶葉進行亂數抽樣檢驗農藥殘留，檢測不符規定標準者，除取消比賽資格外，其所繳茶樣悉全數沒入銷毀。

廣告 廣告

另外，為維護臺灣優良茶競賽活動信譽，主辦單位也會進行茶樣產地抽驗作業，包含是否取得產銷履歷、有機、產地標章或非屬自行生產的茶品。若檢驗結果有混充境外茶不符規定者，將依主管機關規定辦理銷毀茶樣、取消獲獎資格並公布參賽者姓名(單位)及列為後續比賽優先抽驗對象。

參加本次的參賽抽檢的茶樣全數符合國家安全標準，希望全國愛好阿里山高山好茶的消費者朋友多多選購阿里山鄉農會的比賽茶，買得放心、喝得安心。

本次比賽結果：青心烏龍組得獎率64.7%，金萱組51.4%。

青心烏龍組：

特等獎：梅山鄉-邱詩富先生(高帝園茶業)。

冠軍獎：阿里山鄉-李家名先生(中興製茶)、梅山鄉-邱詩富先生(高帝園茶業)。

頭等獎：阿里山鄉-吳志靖先生(茶田35號)等11人。

貳等獎：阿里山鄉-吳金旺(欣芳製茶)等34人。

參等獎：竹崎鄉-翁佑偉(胡綠茶業)等51人。

優良獎：番路鄉-蘇楠雄先生(承德精緻茶業)等149人。

金萱組：

特等獎：台中市-陳逸謙先生(坤芳茗茶行）。

冠軍獎：梅山鄉-蘇冠杰先生(甲子園茶廠)、阿里山鄉-吳志靖先生(茶田35號)。

頭等獎：阿里山鄉-安英竹先生(達明製茶場)等3人

貳等獎：梅山鄉-簡子翔先生(特山茗茶)等14人。

叁等獎：中埔鄉-蕭吉森先生(現代茶業)等16人。

優良獎：阿里山鄉-簡義侯(甘露製茶)等39人。

圖：嘉義縣阿里山鄉農會昨(10)日在樂野服務區舉辦「2025阿里山冬季高海拔優良茶比賽頒獎暨展售促銷活動」。「高帝園茶業」今年冬茶大賽在阿里山鄉農會、梅山鄉農會及梅山鄉公所三埸大賽中共勇奪3個「特等獎」和5個「冠軍奬」是今年冬茶比賽最大贏家。（記者吳瑞興翻攝）