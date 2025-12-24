2025阿里山冬季高海拔優良茶競賽 烏龍組及金萱組特等獎分別由邱詩富與陳逸謙獲獎

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣阿里山鄉農會辦理2025阿里山冬季高海拔優良茶競賽，繳茶點數總共533點，包括青心烏龍組385點及金萱茶組148點參賽，由茶改場副場長邱垂豐、前茶改場魚池分場長郭寬福進行評審，今24日宣布得獎名單，烏龍組及金萱組特等獎分別由邱詩富與陳逸謙獲獎。

阿里山鄉農會說明，烏龍組特等獎茶菁均一，葉底肥厚且鑲紅邊，香氣具花香及發酵香，曬菁、攪拌及發酵足，外觀勻整、色澤墨綠，茶色蜜黃、清澈且明亮，茶湯滋味清醇、細緻、圓滑、鮮度佳，飽滿帶玉蘭花香、鮮活乾淨具足乾香；金萱組特等獎茶菁均一、葉底肥厚，香氣濃郁、品種香顯，茶色蜜黃、清澈且明亮，茶湯滋味清甜、細緻、圓滑、具醇厚度。

比賽前由縣府及農糧署南區分署對競賽茶葉隨機抽樣，進行農藥殘留檢驗，檢測不符規定者除喪失比賽資格外，其所繳茶樣悉數沒入銷毀。

另配合中央政策導入QR-Code溯源機制和DNA分子鑑定技術及多重元素分析鑑別產地，茶農賽前須簽署切結書，若檢測出使用非台灣產的茶葉將銷毀茶樣、取消獲獎資格及公布姓名，以遏止魚目混珠的不當行為，維護茶賽品質與消費者權益。

邱垂豐表示，今年茶樹受降雨影響而過濕，9月下旬至10月中旬冬茶生長期卻呈現暖冬且缺水狀態，所幸茶農朋友們在田間管理做出適當處理，提高茶菁品質，整體來說今年入圍的冬茶都在水準之上。

安勝豊總幹事表示，阿里山鄉農會將在115年1月10日上午9點至下午3點於阿里山鄉樂野服務區(台18縣61k處)舉行頒獎暨展售會，邀請愛好品茗人士來嘉走走，買比賽認證好茶。

圖：嘉義縣阿里山鄉農會辦理2025阿里山冬季高海拔優良茶競賽，繳茶點數總共533點，包括青心烏龍組385點及金萱茶組148點參賽，由茶改場副場長邱垂豐、前茶改場魚池分場長郭寬福進行評審，今24日宣布得獎名單，烏龍組及金萱組特等獎分別由邱詩富與陳逸謙獲獎。（記者吳瑞興翻攝）