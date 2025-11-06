2025限定眼影盤必買指南！Tom Ford、Dior、嬌蘭、SUQQU、RMK...5大品牌亮點、色號全解析

（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

隨著年末鐘聲接近，空氣中開始瀰漫著派對與節慶的歡愉氣息。想在聖誕派對、跨年晚宴中成為最耀眼的存在，一款精緻的「限定眼影盤」絕對是你的決勝武器！2025年秋冬各大頂級彩妝品牌紛紛推出限定眼影盤，將最華麗的靈感、最細膩的粉質、最夢幻的包裝注入這小小的方盒中。今年的限定眼影盤簡直是神仙打架，不只實用，更堪稱藝術收藏品。

嬌蘭OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版520

嬌蘭今年首次以精緻的「摺紙藝術」為靈感，推出奢華非凡的全新聖誕系列。眼影盤換上白、金、銀交織的全新包裝，化作獨一無二的節慶贈禮。這盤#520限定色，充滿了明亮和諧的聖誕氛圍，內含2款絕美的金屬光眼影（金色與銀色），搭配日常也實用的緞光棕和深裸色。粉質細膩，既能打造節慶派對的閃耀妝感，也能兼顧日常的深邃優雅，是一盤零廢色的藝術品。

嬌蘭 OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版520／3,580元（圖／廖怡婷 攝）

TOM FORD 太陽親吻限量高級訂製四格眼盤 #01 Chalet Mink

全新冬日光芒系列延續冬日雪地光芒靈感，今年再結合純白與銀色呈現包裝細節推出限定彩妝系列，其中高級訂製四色眼盤以光影堆疊出冬日眼神的深邃層次，四色柔霧光暈自香草米白、粉玫瑰至深梅可可色，細膩粉質服貼延展，輕刷即可呈現具透明感的煙燻效果。無論日間低調光澤或夜晚閃耀魅力，如陽光灑落雪面的微光流轉。

TOM FORD 太陽親吻限量高級訂製四格眼盤 #01 Chalet Mink／3,750元（圖／廖怡婷 攝）

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 S02霜華SOUKA

SUQQU WINTER COLOR COLLECTION推出限定3色眼影盤，其中模特兒使用的S02霜華 - SOUKA是帶有暗感色澤流露時尚氣息的淡紫色調、搭配紅感棕色調的組合，一款展現暖色調的眼彩盤。左上方蘊含纖細粉紅色珠光為主的光感色，閃耀柔和溫暖的光燦，賦予雙眸更添柔美，絕對是日常必備神隊友。

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤#S02霜華SOUKA／2,600元 （圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

迪奧經典五色眼影 奇幻星願#636烈焰馬戲

迎接聖誕佳節，《迪奧經典五色眼影》同步披上奢華金燦外衣，盤面綴以繁星點點的經典藤格紋與Dior LOGO，珠光粒子如星塵般閃耀，勾勒出華麗耀眼的聖誕氛圍。每盤眼影皆涵蓋 柔霧、緞光、珠光三種妝效。這盤「#636烈焰馬戲」以磚紅為核心色調，融合星燦金、古銅棕與珠光粉，交織出如烈焰般熱情奔放的華麗光彩。色彩層次豐富，宛如夜幕下舞動的火焰，閃爍出無可抗拒的魅力與活力。

迪奧經典五色眼影 奇幻星願#636烈焰馬戲／2,950元（圖／廖怡婷 攝）

RMK 微風之憩眼頰彩盤

今年年末RMK跳脫有別於常規的Holiday Collection。透過自然萬物令人感受到的一切，喚醒自身的五感，將這感受融入在每一款色彩的包裝之中，特別強調色彩碰撞的混搭感外與質感的對比，在開啟盒蓋時讓人驚豔的色彩對比、設計皆是亮點，打造出與以往不同的新穎雀躍的假日氛圍。RMK 微風之憩眼頰彩盤捕捉異國風情的陽光、砂粒的溫熱、綠葉映射陰影下的沁涼空氣，連同氣質氛圍也能襯托出靚麗雅緻的眼頰彩盤。

RMK 微風之憩眼頰彩盤／2,800元（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）





