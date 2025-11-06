2025限定眼影盤必買指南！Tom Ford、Dior、嬌蘭、SUQQU、RMK...5大品牌亮點、色號全解析
隨著年末鐘聲接近，空氣中開始瀰漫著派對與節慶的歡愉氣息。想在聖誕派對、跨年晚宴中成為最耀眼的存在，一款精緻的「限定眼影盤」絕對是你的決勝武器！2025年秋冬各大頂級彩妝品牌紛紛推出限定眼影盤，將最華麗的靈感、最細膩的粉質、最夢幻的包裝注入這小小的方盒中。今年的限定眼影盤簡直是神仙打架，不只實用，更堪稱藝術收藏品。
嬌蘭OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版520
嬌蘭今年首次以精緻的「摺紙藝術」為靈感，推出奢華非凡的全新聖誕系列。眼影盤換上白、金、銀交織的全新包裝，化作獨一無二的節慶贈禮。這盤#520限定色，充滿了明亮和諧的聖誕氛圍，內含2款絕美的金屬光眼影（金色與銀色），搭配日常也實用的緞光棕和深裸色。粉質細膩，既能打造節慶派對的閃耀妝感，也能兼顧日常的深邃優雅，是一盤零廢色的藝術品。
TOM FORD 太陽親吻限量高級訂製四格眼盤 #01 Chalet Mink
全新冬日光芒系列延續冬日雪地光芒靈感，今年再結合純白與銀色呈現包裝細節推出限定彩妝系列，其中高級訂製四色眼盤以光影堆疊出冬日眼神的深邃層次，四色柔霧光暈自香草米白、粉玫瑰至深梅可可色，細膩粉質服貼延展，輕刷即可呈現具透明感的煙燻效果。無論日間低調光澤或夜晚閃耀魅力，如陽光灑落雪面的微光流轉。
SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 S02霜華SOUKA
SUQQU WINTER COLOR COLLECTION推出限定3色眼影盤，其中模特兒使用的S02霜華 - SOUKA是帶有暗感色澤流露時尚氣息的淡紫色調、搭配紅感棕色調的組合，一款展現暖色調的眼彩盤。左上方蘊含纖細粉紅色珠光為主的光感色，閃耀柔和溫暖的光燦，賦予雙眸更添柔美，絕對是日常必備神隊友。
迪奧經典五色眼影 奇幻星願#636烈焰馬戲
迎接聖誕佳節，《迪奧經典五色眼影》同步披上奢華金燦外衣，盤面綴以繁星點點的經典藤格紋與Dior LOGO，珠光粒子如星塵般閃耀，勾勒出華麗耀眼的聖誕氛圍。每盤眼影皆涵蓋 柔霧、緞光、珠光三種妝效。這盤「#636烈焰馬戲」以磚紅為核心色調，融合星燦金、古銅棕與珠光粉，交織出如烈焰般熱情奔放的華麗光彩。色彩層次豐富，宛如夜幕下舞動的火焰，閃爍出無可抗拒的魅力與活力。
RMK 微風之憩眼頰彩盤
今年年末RMK跳脫有別於常規的Holiday Collection。透過自然萬物令人感受到的一切，喚醒自身的五感，將這感受融入在每一款色彩的包裝之中，特別強調色彩碰撞的混搭感外與質感的對比，在開啟盒蓋時讓人驚豔的色彩對比、設計皆是亮點，打造出與以往不同的新穎雀躍的假日氛圍。RMK 微風之憩眼頰彩盤捕捉異國風情的陽光、砂粒的溫熱、綠葉映射陰影下的沁涼空氣，連同氣質氛圍也能襯托出靚麗雅緻的眼頰彩盤。
看更多 CTWANT 文章
韓網爆火「縮短中庭」彩妝公式！4大步驟偷學韓妞「幼態臉」秘密，普女也能變女團臉
網瘋傳「十大邪修減肥法」！「恐怖食物」、「瘦子日記」、「醜照刺激」抑制食慾，奇葩減肥偏方比去健身房有用？
看起來就是狀態很好！4款「精緻姐姐」愛用好物：basiik、StriVectin、BOBBI BROWN 讓妳美得毫不費力
其他人也在看
補充「5營養素」預防白髮提早報到！營養師教你調整飲食 找回烏黑秀髮
每天面對鏡子，發現白髮持續增加，不禁讓人感到焦慮。營養師提醒，白髮出現不僅與壓力有關，營養不足同樣是關鍵因素。當頭髮無法獲得足夠養分時，黑色素生成受阻，白髮就會提早報到。若想擁有烏黑亮麗的秀髮，除了心健康2.0 ・ 1 天前
看起來就是狀態很好！4款「精緻姐姐」愛用好物：basiik、StriVectin、BOBBI BROWN 讓妳美得毫不費力
追求「顯年輕」，並不是要抹去所有歲月痕跡，而是要找回那份充滿活力的「精緻感」。關鍵就在於從髮根的蓬鬆度、肌膚的緊實度、底妝的細膩感到唇瓣的飽滿氣色，全方位地提升整體狀態。本文精選了四款分別針對髮、膚、妝、唇的話題單品，助妳輕鬆管理這些關鍵細節，重拾令人稱...styletc ・ 2 天前
瓶瓶罐罐OUT！學孫藝珍當個「常常請自己喝膠原的漂亮姐姐」輕鬆變美更有感！
亞洲女生以「看不出年紀」聞名，除了現代科技的助力外，精緻的保養更是我們的強項，尤其是韓國女生更是把保養當生活哲學。最近，韓國保養觀念再度升級。造咖 ・ 23 小時前
韓網爆火「縮短中庭」彩妝公式！4大步驟偷學韓妞「幼態臉」秘密，普女也能變女團臉
關鍵第一步：拉低眼位的「平行臥蠶」想打造無辜的幼態感，「縮短中庭」（從眼睛到鼻頭的距離）是關鍵第一步。而臥蠶的畫法，就是改變視覺比例的秘密武器。拋棄舊觀念：傳統的臥蠶是順著眼型畫出「微笑弧線」，但韓妞現在流行的是「平行臥蠶」，視覺上更能拉低眼位。畫法解析...styletc ・ 6 小時前
以為天氣變冷只要保濕？秋冬3大保養盲點曝光：陰天沒防曬、眼周乾紋狂長超顯老…
盲點一：以為秋冬沒太陽就不用防曬「陰天、冷天就能偷懶不擦防曬」是最大迷思！UVA穿透力超強，即便陰天、室內、通勤時，肌膚仍在默默被光老化，細紋、暗沉就是這樣養出來的。正因為肌膚在秋冬本來就容易乾敏，選對質地輕盈又有修護感的防曬，才能真的穩住皮膚狀態。像簡單JA...styletc ・ 1 天前
雙11必買！冬日最美唇色Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著一年一度的雙11優惠，各大平台推出的超級折扣，大推雙11必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！Yahoo夯好物 ・ 3 週前
週末就要當自己的貴婦！沉浸式自寵行程：來場頂級飯店下午茶、採買限量香氛唇膏，把奢華變成生活日常
文華東方青隅× Natura Bissé：從味蕾開始的頂級美肌儀式走進台北文華東方青隅，空氣裡的節奏立刻變得細緻，彷彿正式踏入一場專屬的肌膚療癒儀式。這裡的午後不是單純喝下午茶，而是把「保養」化作能被品味的感官體驗—由西班牙頂級護膚品牌Natura Bissé與青隅共同打造的《極緻...styletc ・ 22 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 3 小時前
不倫粿粿惹怒高層！王子爆遭喜鵲娛樂切割 經紀人首公開發聲不忍了
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，外傳經紀公司喜鵲娛樂震怒，全程採不介入、不出面方式讓他一個人去承擔過錯，火速切割並暫停他所有的演藝工作，對此經紀公司經過一天也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 2 小時前