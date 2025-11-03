2025陸劇女將混戰開打！《山河枕》宋茜、《一笑隨歌》李沁、《錦月令》哈妮克孜 誰才是最強女將軍？

2025年有許多女將軍題材的陸劇。圖／愛奇藝

【文／孔渠】2025年的古裝出了好幾位各具特色的女將軍，有的披甲執銳所向披靡，有的充滿只謀與勇氣。從正在熱播中的《山河枕》宋茜、《錦月如歌》的周也，到即將開播的《逐玉》田曦薇，這些新一代古裝大女主共同構築出「強強聯手」的新敘事時代，以下就來解析她們各自魅力。

2025陸劇女將圖鑑：《山河枕》宋茜

《山河枕》宋茜展現出多層次魅力。圖／Disney+

宋茜飾演的楚瑜，出身將門世家，自幼隨父征戰沙場，英氣颯爽、膽識過人。然而，命運卻在一夕間崩塌，父兄遭陷害、家破人亡，為查清真相，她不得不隱忍鋒芒，潛入衛家成為衛韞（丁禹兮飾）的大嫂。此後，楚瑜以「衛家長媳」的身分行走朝堂與後宅之間，卸下鎧甲卻不失將門骨氣。她抱著靈位、帶著衛家老小冒雪求見皇帝的橋段，成為全劇最動人的瞬間之一，展現了柔中帶剛的女性力量。

劇中的「偽叔嫂」設定，讓兩人之間的情感天生被禁錮於禮法與道德的邊界。越是不能靠近，情愫反而越深；那份壓抑的情感，如同風雪中殘燃不滅的火光，既是禁忌，也是楚瑜堅守信念的象徵。

🍿《山河枕》線上看推薦

主演卡司：宋茜、丁禹兮

播出平台：Disney+

上線日期：10月30日

集數：40集

2025陸劇女將圖鑑：《錦月如歌》周也

《錦月如歌》周也帥度評價最高。圖／愛奇藝

周也飾演的禾晏，也是以悲劇開場，她先是成了哥哥的影武者，而後又歷經慘劇萬念俱灰，女扮男裝改名重生。她以利落的武戲與銳利眼神，展現從仇恨中重生的剛烈氣質，成為傳奇的「飛鴻將軍」，當她高喊「掖州衛將士何在！」時，那聲怒吼不只是對命運的宣戰，也是全劇最震動靈魂的反擊時刻。禾晏的力量來自信念，她不等待被錦月如歌拯救，而是親手奪回命運。她與肖珏（丞磊飾）之間是典型的「戰友式雙強CP」，兩人從猜疑、並肩作戰到惺惺相惜，愛情不是依附，而是信任的延伸，最後也有了圓滿結局。

🍿《錦月如歌》線上看推薦

主演卡司：周也、丞磊

播出平台：WeTV、愛奇藝

上線日期：8月6日

集數：36集

2025陸劇女將圖鑑：《一笑隨歌》李沁

《一笑隨歌》李沁擅長弓箭。圖／愛奇藝

李沁飾演的付一笑，是紅衣如火的神射手，從小就被訓練成死士，靠著情比金堅的兄弟情一路奠定自己的沙場地位，不過卻在立下大功的那一刻慘遭自己人背叛。她失去記憶後，卻與自己的死敵邂逅，劇中最讓觀眾印象深刻的，是與敵國王子鳳隨歌（陳哲遠飾）開場互殺，先是付一笑一箭射中鳳隨歌，隨後鳳隨歌反將她綑綁鞭打，以及後來在假夫妻身分下，不動聲色地互捏對方傷口的戲碼。這份從仇恨中建立的愛情，讓兩個強者在平等博弈中找到默契。關係從仇怨到情感，是典型的「宿敵變知己」設定。雙方從對峙到互補，在極致的情緒拉扯中建立起真正的平等關係。

🍿《一笑隨歌》線上看推薦

主演卡司：李沁、陳哲遠

播出平台：愛奇藝

上線日期：10月2日

集數：38集

2025陸劇女將圖鑑：《與晉長安》宋軼

《與晉長安》宋軼展現智將特色。圖／愛奇藝

宋軼在《與晉長安》中飾演的黎霜，是最典型的「智將型」角色。她生於將門，擅長在冷靜中用智謀解析局勢，不僅在於她能帶兵征戰，更在於她能在權力場上周旋，能處理許多複雜的問題，不過這一切卻在撿到晉安（丞磊飾）後命運就此改變。

黎霜與晉安的感情線，從她意外救下中蠱失憶的他開始，因血契而產生強烈連結。他們之間最具張力的情感戲，尤其那因血契引發的強吻、吮血等名場面，這讓兩人的情感帶有濃厚的宿命色彩與無法控制的張力。在歷經一番曲折後，結局兩人卸下各自的身分，只為彼此而活，讓人十分感動。

🍿《與晉長安》線上看推薦

主演卡司：宋軼、丞磊

播出平台：愛奇藝

上線日期：8月24日

集數：38集

2025陸劇女將圖鑑：《青川入夢》郭曉婷

《青川入夢》郭曉婷展現冷靜特色。圖／愛奇藝

郭曉婷飾演的墨青川，是冷冽與克制的化身。她作為「女師男徒」題材的主角，演出了情感的隱忍與權力的失衡。墨青川的復仇線帶著深沉悲劇色彩，愛情則是一場無聲的試煉。墨青川的個性總是擅長等待，尤其是十年隱忍後手刃背叛自己的下屬，展現出其愛恨分明的狠勁與過人的耐性。而冰山師父與直球徒弟的設定，讓這部短劇成為新一代觀眾心中的年下戀典範。

🍿《青川入夢》線上看推薦

主演卡司：郭曉婷、周曆傑

播出平台：愛奇藝、KKTV、LineTV

上線日期：6月16日

集數：18集

2025陸劇女將圖鑑：《錦月令》哈妮克孜

《錦月令》哈妮克孜是特務型將軍。圖／myvideo

哈妮克孜飾演的鳳作人，是待播名單中最受矚目的「特務型將軍」。她作為雪衣衛首領，精通情報、潛伏與偽裝，為了任務化身侯府溫柔小媽，卻邂逅了前朝太子薛和煦（黃俊捷飾） 。《錦月令》有望以情報戰與心理博弈，拓展「女將軍宇宙」的邊界，

將權謀、復仇、愛情等元素，以諜報探案的新形勢來呈現。

🍿《錦月令》線上看推薦

主演卡司：哈妮克孜、黃俊捷

播出平台：LineTV、KKTV、myvideo

上線日期：10月28日

集數：24集

2025陸劇女將圖鑑：《逐玉》田曦薇

田曦薇在《逐玉》中飾演屠戶出身的將軍。圖／ WeTV

田曦薇在《逐玉》中飾演樊長玉，一位出身屠戶的底層女子。她的外表甜美可人，實則天生神力、敢愛敢戰。這種「反差型」角色挑戰了古裝劇對女性力量的傳統定義，她不靠陰謀，也不靠血統，而是靠拳頭與意志翻轉命運。她與落難侯爺謝徵（張凌赫飾）於風雪中宿命相逢，一個父母雙亡要做女戶主，一個隱姓埋名報復十七年前血仇，二人各有目演出一場假婚真愛，令人期待兩人的火花。

🍿《逐玉》線上看推薦

主演卡司：田曦薇、張凌赫

播出平台：WeTV、愛奇藝

上線日期：待定

集數：40集

2025年的古裝劇已進入「女將軍時代」，她們不再是花瓶或陪襯，而是故事的主體，是集力量、智謀與柔情於一身的女性力量象徵。不僅有戰力、有智謀，還強強比肩，翻轉性別印象，讓觀眾在其中越看越過癮。