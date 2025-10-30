2025雄影票房破350萬創紀錄 日本國民女神吉岡里帆雄影學臺語
【緯來新聞網】2025高雄電影節26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過3萬人次進場觀影；「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，此次共推出35部XR作品，近7成節目完售。此次「XR DREAMLAND」展場不僅獲得2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，而且也在3週內創造了10萬人次到訪展場拍照參觀，皆創下高雄電影節紀錄。多位日韓影人包括日本國民女神吉岡里帆參與，吸引大批粉絲關注。
日本國民女神吉岡里帆出席映後座談，吸引大批影迷。（圖／高雄電影節提供）
今年影展集結超過300名國內外影人，本屆雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收穫滿滿；導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》映後邀請到變裝藝術家UG穿上制服復刻電影經典橋段，獲得滿堂彩。雄影兩場「神秘場」也是大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第一名；《人浮於愛：第1-2集》製作人、原著及編劇侯文詠與主演邵雨薇、范少勳現身映後獲得熱烈掌聲。「特別放映」則為《動物園：第1-2集》，當周即衝上觀眾排行第一。
日本導演山下敦弘到雄影出席映後。（圖／高雄電影節提供）
金馬影帝黃秋生（前排左三）除了出席映後，舉辦「大師講堂」也是氣氛熱烈。（圖／高雄電影節提供）
日本國民女神吉岡里帆、新生代男神水上恒司參與雙開幕片之一《九龍大眾浪漫》映後座談，吸引大批影迷滿座，兩人更以台語和中文和大家互動，無論在現場或社群都獲得極高關注，日前吉岡里帆更在東京國際影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，和臺灣演員劉冠廷一同展現臺灣味。另一部雙開幕片《左撇子女孩》同樣擁有高人氣，該片明年將代表台灣參與奧斯卡國際影片，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席映後座談，9歲童星葉子綺以丸子頭造型可愛亮相，萌翻全場。
《左撇子女孩》導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席雄影映後座談。（圖／高雄電影節提供）
多組日韓影人紛紛來到雄影分享創作歷程，日本京都醫科大學150週年紀念之作《幕末醫神》導演緒方明與製作人森重晃皆來到高雄參與世界首映與座談；《單細胞女孩與實習鬼事》導演金珉河、演員李和媛、皮智英同樣參與映後，現場出現幾乎滿席的盛況空前。「雄影好朋友」日本導演宇賀那健一，今年以「宇賀那健一3+1」單元，帶來3部新作與1部經典，其中《咒死你》更是今年雄影閉幕片之一，宇賀那也與製片鈴木祐介及演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷一同出席映後座談，現場粉絲互動踴躍，更送上整排花束熱情迎接。另一部閉幕片《南方時光》劇組於影展尾聲壓軸登場，導演曹仕翰與演員孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚及温傑恩齊聚雄影，與影迷分享拍攝秘辛。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
高淵慈濟幼兒園 校友親子班聯合淨灘
國際淨灘日，是由美國海洋保育協會發起的全球環保行動。馬來西亞高淵慈濟幼兒園校友親子人文班、聯合社區環保志工，一起到瓜拉古樓的海灘，用雙手撿起被遺忘的垃圾，守護海洋的純淨與生機。記者 余韶蓮：「雖...大愛電視 ・ 12 小時前
打造魔術版「無限城」！《出神入化3》揭史上最大魔術劫案
暌違近十年，系列全球票房狂賣220億的魔術犯罪大片《出神入化3》終於回歸！由執導過熱門動作大片《屍樂園》、《猛毒》、《秘境探險》的導演魯賓弗來舍執導，集結原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科，四位元祖「四騎士」強勢回歸。此次四騎士聯手新世代魔術師賈斯提斯史密斯、多明尼克塞薩與亞莉安自由時報 ・ 6 小時前
人權會兩公約獨立評估意見 籲落實逐步廢除死刑
（中央社記者高華謙台北30日電）針對政府今年8月提出「兩公約」國家報告，國家人權委員會獨立評估意見指出，以往法務部會表態逐步廢除死刑，但現在只能承諾「減少死刑」與「審慎執行死刑」，這部份有點倒退，無法回應國際人權公約標準，應落實逐步廢除死刑。中央社 ・ 6 小時前
慈大辦理職涯講座 強化學生求職安全與職涯意識
為拓展師生對多元職涯資源的認識，慈濟大學學務處生涯發展中心10月28日...TCnews慈善新聞網 ・ 5 小時前
瑞芳警消防協力山區搜救 婦人迷途公墓幸獲平安尋獲
【民眾網編輯方笙楠新北報導】新北市瑞芳區一名陳姓婦人10月29日上午前往海濱第18號公墓掃墓祭祖時，因山路錯綜 […]民眾日報 ・ 9 小時前
雄影完美落幕！總票房破350萬創新高 吉岡里帆台語秀「水啦」萌翻全場
2025高雄電影節於10月26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過3萬人次進場觀影；「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，此次共推出35部XR作品、逾萬售票席次、近千免費體驗席次，近7成節目完售。此次「XR DREAMLAND」展場設計精美，不僅獲得2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，而且也在3週內創造了10萬人次到訪展場三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
2025高雄電影節圓滿落幕 票房「突破350萬」創歷史紀錄
二○二五高雄電影節圓滿落幕，為期十七天的影展活動，總票房突破三百五十萬，本屆共放映一百七十二部長短片、超過三萬人次進場觀影；「XRDREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，這次共推出三十五部XR作品、逾萬售票席次、近千免費體驗席次，近七成節目完售。這次「XRDREAMLAND」展場設計精美，不僅獲得二○二五年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，而且也在三週內創造了十萬人次到訪展場拍照參觀，皆創下高雄電影節紀錄。(見圖)高雄市電影館今(卅)日說明，今年影展集結超過三百名國內外影人，其中「XRDREAMLAND」聚集超過五十位全球XR產業的主創團隊，齊聚高雄電影節出席超過百場影展活動。本屆雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
連道路也是甜的 南鐵地下化出土清領糖業遺構
（中央社記者張榮祥台南30日電）台南暱稱「全糖市」，連台南鐵路地下化工程也出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器等，再混雜滿地糖碎，讓人出現道路也是甜的想像空間。中央社 ・ 8 小時前
北台灣白天30度短暫回溫 入夜變天「北東急轉濕涼」
今天(30日)東北季風減弱，北台灣高溫會回升到30度，但氣象署提醒，到了晚上東北季風增強，水氣會增多，降雨先從北部開始，週五(31日)逐步擴大到東半部地區。中天新聞網 ・ 11 小時前
他點外送收到「劣質豆漿」！結塊發臭「激似未乾水泥」
生活中心／于士宸報導又發生食安危機！日前台南一名消費者在臉書爆料公社透露，自己透過外送平台購買知名連鎖鍋貼店的黑豆漿，沒想到打開後竟發現液體結塊、發出酸臭味，讓他感到相當震驚，於是發文提醒大家注意。對此，台南市衛生局也於今日派員到店進行稽查，強調若有缺失將依法開罰。民視 ・ 5 小時前
坣娜追思會傳12/15舉辦！好友田定豐悼念「你用生命教會我，什麼叫真正的修煉」
資深歌手坣娜驚傳在16日就已過世，享年59歲，昨29日消息曝光後，各界好友都相當不捨，本來有一說是因為紅斑性狼瘡復發，據悉她其實已經罹癌一陣子，最終是因為胰臟癌辭世，傳出追思會預計在12月15舉辦。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
心存僥倖！李岳沖繩自駕撞車 少做「這」件事結果慘賠數萬日元
藝人李岳日前他跟幾個好朋友快閃沖繩3天，沒想到竟然在租車自駕的過程中，意外發生了擦傷事故，賠了好幾萬塊日幣才順利解決。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
菜鳥耶薩維奇世界大賽展翅 「心跳很慢」主宰全場
（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）藍鳥22歲投手耶薩維奇今天7局12次三振改寫世界大賽新人紀錄。他僅花5個月從小聯盟1A升上大聯盟，球團高層形容他「心跳很慢」，在場上沉著冷靜，具備大將之風。中央社 ・ 6 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前