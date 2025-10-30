2025雄影票房破350萬創紀錄 日本國民女神吉岡里帆雄影學臺語

【緯來新聞網】2025高雄電影節26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過3萬人次進場觀影；「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，此次共推出35部XR作品，近7成節目完售。此次「XR DREAMLAND」展場不僅獲得2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，而且也在3週內創造了10萬人次到訪展場拍照參觀，皆創下高雄電影節紀錄。多位日韓影人包括日本國民女神吉岡里帆參與，吸引大批粉絲關注。

日本國民女神吉岡里帆出席映後座談，吸引大批影迷。（圖／高雄電影節提供）

今年影展集結超過300名國內外影人，本屆雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收穫滿滿；導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》映後邀請到變裝藝術家UG穿上制服復刻電影經典橋段，獲得滿堂彩。雄影兩場「神秘場」也是大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第一名；《人浮於愛：第1-2集》製作人、原著及編劇侯文詠與主演邵雨薇、范少勳現身映後獲得熱烈掌聲。「特別放映」則為《動物園：第1-2集》，當周即衝上觀眾排行第一。

日本導演山下敦弘到雄影出席映後。（圖／高雄電影節提供）

金馬影帝黃秋生（前排左三）除了出席映後，舉辦「大師講堂」也是氣氛熱烈。（圖／高雄電影節提供）

日本國民女神吉岡里帆、新生代男神水上恒司參與雙開幕片之一《九龍大眾浪漫》映後座談，吸引大批影迷滿座，兩人更以台語和中文和大家互動，無論在現場或社群都獲得極高關注，日前吉岡里帆更在東京國際影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，和臺灣演員劉冠廷一同展現臺灣味。另一部雙開幕片《左撇子女孩》同樣擁有高人氣，該片明年將代表台灣參與奧斯卡國際影片，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席映後座談，9歲童星葉子綺以丸子頭造型可愛亮相，萌翻全場。

《左撇子女孩》導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席雄影映後座談。（圖／高雄電影節提供）

多組日韓影人紛紛來到雄影分享創作歷程，日本京都醫科大學150週年紀念之作《幕末醫神》導演緒方明與製作人森重晃皆來到高雄參與世界首映與座談；《單細胞女孩與實習鬼事》導演金珉河、演員李和媛、皮智英同樣參與映後，現場出現幾乎滿席的盛況空前。「雄影好朋友」日本導演宇賀那健一，今年以「宇賀那健一3+1」單元，帶來3部新作與1部經典，其中《咒死你》更是今年雄影閉幕片之一，宇賀那也與製片鈴木祐介及演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷一同出席映後座談，現場粉絲互動踴躍，更送上整排花束熱情迎接。另一部閉幕片《南方時光》劇組於影展尾聲壓軸登場，導演曹仕翰與演員孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚及温傑恩齊聚雄影，與影迷分享拍攝秘辛。

