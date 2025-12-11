2025雙城論壇拍板！蔣萬安12／27．28率團赴上海

2025台北上海雙城論壇，舉辦日期終於拍板。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）





2025台北上海雙城論壇，舉辦日期終於拍板！時間就在12月27以及28號，雖然這兩天是周末，行程還被縮短為兩天一夜，但大部分人依舊看好，有達到實質交流才是真正目的，不過這回陸委會很快就審查通過，相關人士擔心這背後有沒有其他政治盤算，恐怕是對蔣萬安祭出的養套殺手法。

2025台北上海雙城論壇，一延再延直接延到DEADLINE，12／27、28星期六日兩天登場，行程硬生生從三天兩夜縮短為兩天一夜，但有總比沒有好。

按照雙城論壇的慣例，通常台北與上海方都會簽訂合作備忘錄，而這回2025要簽訂的就如同東森新聞獨家報導過的推動水治理交流，這一部分中央他們說OK，但重點來了關鍵就在於，推動職業技能培訓的項目上面，中央認為內容有所不妥，要求台北市府與上海方必須重訂內容，之後再送然後通過。

推動技職教育培訓，卡關的最大原因在於我方人員必須到陸方，只是中央地方有不同解方，彼此沒有共識只好寫出新的篇章，在行程部分預計27號第一個行程就是雙城論壇，接著到中山醫院進行智慧醫療參訪，後續包括徐匯濱江治理參訪，還有上海方宴請晚宴，28號要參訪上海動物園，看看小貓熊的家園，接著午餐由北市府回請上海，下午與台商會面晚間回程，即便時間空間縮短又落在周末，但其實上海方明確釋出周末很歡迎的訊號，一切都算樂觀預兆。

台北市議員（國）張斯綱：「台北市議會很多的審預算的議程，正在進行當中，那相關的官員也沒有辦法這麼長的時間不在台北，所以這個時間上的選擇是不得不然的結果。」

台北市議員（國）柳采葳：「只要雙方能在有限的時間內，把該談的議題談深，把合作做細，論壇就能發揮它的價值。」

陸委會這回快速通過，背後有沒有動機。

政治大學外交系教授黃奎博：「（陸委會）幾乎是當天收到，當天就通過，我們可以說陸委會是不是覺得這個雙城論壇真的很重要，會不會是所謂的養套殺，也就是當蔣萬安去上海的時候，一定會說他是不是又什麼賣台親中。」

雙城論壇延期了三個月，國人看到的不只兩岸之間的駁火，更是中央地方互不信任的戰火。

