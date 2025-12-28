2025雙城論壇登場！主題聚焦AI科技 蔣萬安將和上海簽署兩項MOU

2025台北上海雙城論壇主論壇部分今（28）天上午正式登場，台北市長蔣萬安稍早台北搭機出發，10點左右抵達上海直奔會場，此次主題聚焦「科技改變生活」，將談及AI科技等市政議題，另外，蔣萬安也將和上海市長龔正簽署兩項重要的MOU，水治理和職能培訓，外界也相當關注雙方是否會有新的兩岸論述。

2025臺北上海雙城論壇終於將在今天舉行，今年舉辦過程一波三折，包含9月時因簽署的MOU遭到中央修改，讓時程從9月延期到12月，出發前夕更是遇上19日台北車站和中山隨機攻擊事件，蔣萬安為坐鎮台北指揮維安，決定縮短期程，原定2天的行程，最終只待了短短的半天就離開，出發前晚台北還發生規模7.0強震，震度達到四級，所幸只有出現零星輕微的災損。

蔣萬安今天上午如期出發上海，今天整個主論壇的活動11點展開，主題為「科技改變生活」，會談內容主要聚焦像是AI科技等等，此外，台北、上海也會簽署兩項重要的MOU，水治理以及職能培訓，希望這兩項能夠加強台北跟上海兩座城市的合作；而雙方是否會有一些針對新的兩岸論述，也都讓大家非常關注。

上海／黃品寧、蕭睿陞 責任編輯／張碧珊

