2025雙城論壇12/27、28登場！ 藍憂陸委會「養套殺」

蔣萬安將會親赴上海，進行兩天一夜的行程。（圖／東森新聞）





2025台北上海雙城論壇，確定將在12/27、12/28舉辦，蔣萬安將會親赴上海進行兩天一夜的行程。不過這回陸委會很快就審查通過，相關人士擔心這背後有沒有其他政治盤算，恐怕是要對蔣萬安祭出的「養套殺」手法。

台北市長蔣萬安：「民進黨議員一方面反對我們舉辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇，反映小紅書的事情，立場前後矛盾，雙重標準。」

把雙城論壇和小紅書事件扯上邊，就是民進黨新的攻擊篇，眼看2025台北上海雙城論壇確定12/27、12/28舉行，行程縮短為兩天一夜，一切都還在推進當中。

台北市長蔣萬安：「我想不只是陸委會，還會有相關其他中央部會會聯合審查，那我們希望能夠在一定的期程之內，能夠完成相關程序。」

喊話中央審查期程別太慢，因為行程安排或許早就拍板在案，預計27日第一個行程就是雙城論壇，接著到中山醫院進行智慧醫療參訪，後續包括徐匯濱江治理，還有上海方宴請晚宴。28日要參訪上海動物園，看看小貓熊的家園，接著午餐由北市府回請上海，下午與台商會面，晚間回程，一切就要成。

台北市長蔣萬安：「還有水治理以及（技職）培訓，雙方動物園對於小貓熊物種的交換。」

這些參訪內容通通都符合陸委會所說，聚焦市政交流之中。不過這回陸委會幾乎光速通過申請案，沒有3個月前的太多刁難，讓不少人嗅出之中的糾纏。

陸委會副主委梁文傑：「第一個你要聚焦於市政交流，那第二個如果你行程有變動，還是要事先告訴我們。蔣市長如果想要的話，他也可以像馬英九前總統這樣，去個10天、10幾天，那個其實沒有人規定，但是我相信蔣市長不會這樣做。」

政治大學外交系教授黃奎博：「我們可以說，陸委會是不是覺得這個雙城論壇真的很重要，會不會是所謂的『養套殺』，也就是當蔣萬安去上海的時候，一定會說他什麼又是『賣台親中』。」

「養套殺」戲碼是否口袋戰術、請君入甕，這局蔣萬安不得不踏，小心兵不厭詐。

