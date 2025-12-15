2025雙城論壇27日登場 蔣萬安重申反台獨、支持九二共識

台北市長蔣萬安15日則強調，自己的立場始終如一，就是反對台獨、支持中華民國的九二共識，這樣的主張絕對有助於維持兩岸和平交流的關係。（邱芊攝）

2025台北上海雙城論壇確定12月27、28日舉辦，依例輪到上海市主辦，台北團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇，出訪前台北市長蔣萬安對於兩岸的態度備受關注。蔣萬安15日則強調，自己的立場始終如一，就是反對台獨、支持中華民國的九二共識，這樣的主張絕對有助於維持兩岸和平交流的關係。

蔣萬安今赴市政總質詢，國民黨台北市議員楊植斗提到，內政部長劉世芳曾提到要讓賴清德總統當台灣國主人，民進黨立委王義川還自稱「台灣國立委」，反問蔣萬安「你是什麼國家的市長？」蔣萬安回應，他的一貫立場就是 「反對台獨、堅定捍衛中華民國」。

廣告 廣告

楊植斗問，目前北市作為兩岸唯一和平交流、相處的機關，身為市長如何詮釋「九二共識」。蔣萬安表示，他所認知的九二共識，是符合《中華民國憲法》的九二共識，並強調這樣的主張有助於維持兩岸和平交流的關係，並再度重申，他的立場很清楚「遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由與法治。」

楊植斗也提及，日前內政部聲稱為了要打詐而封鎖小紅書，但各社群平台上的詐騙內容仍層出不窮，認為內政部真的有決心防止詐騙嗎？蔣萬安說，中央政府不應掛羊頭賣狗肉，假借打詐之名，行政治操作之實，說法一變再變，民眾其實很容易搓破民進黨的謊言，也就是看出民進黨真正的意圖是操作「抗中、仇中」，先射箭再畫靶。

楊植斗也追問，會認為中央封鎖小紅書究竟是打詐還是有意識形態的考量，蔣萬安則回應，外界好奇的是，詐騙訊息更加氾濫的社群平台，比如Facebook、LINE等，中央是否會以一致標準處理？如果以未落地作為封鎖理由，那麼針對已在台落地的平台打詐效果如何，但財損金額與詐騙件數反而更多、更高，他強調中央不應假借打詐名義操弄意識形態。

【看原文連結】