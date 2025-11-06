2025雙11必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，秋冬夢幻色一揹秒變高級|揪愛Mei推好物
秋冬到衣櫃換季，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到春天～
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
📝時尚小白必看！2025秋冬必收包型＆熱門色系、一次整理
今年秋冬的包款趨勢，「揪愛Mei」分享在選擇包型上可以則依功能與氣質而定：手提包、肩背包與托特包成為秋冬最實用選擇，既能通勤、又能假日出遊，輕鬆hold住各種場合。近年來很紅的流浪包，則適合喜歡隨性休閒風的時髦女孩，簡單線條中透出巧思細節！
在 顏色方面：深邃酒紅、墨綠、橄欖綠，以及大地色系和經典黑，都是本季必收色票。酒紅色優雅高級感、還很顯膚色白，墨綠與橄欖綠沉穩又不無聊，是文青與時髦的最佳交集；大地色&黑色則是永遠的經典，百搭時髦又有型。
建議時尚小白可以先從「一款亮色＋一款經典色」組合入手，一次鎖定經典不敗款，穿搭再也不用煩惱、，讓造型從手開始閃耀！
🔥年末購物趴！「揪愛Mei」搶搜秋冬必收包款TOP7🔥
❤️🔥2025秋冬必收包TOP1：Charles & Keith Cesia棕色流浪包 👉雙11必買，馬上入手
每年秋冬就是大地色系的主場，而小CK這款流浪包就是穩扎穩打的必收款～「揪愛Mei」最愛它的溫潤巧克力棕色，穩定又和諧的視覺感受，低調卻不失質感。半月型包身搭配垂墜金屬釦，簡約中帶有細節巧思，讓整體造型瞬間加分。可調節肩帶設計，不輕鬆肩背出門，實用又時尚。無論是搭配厚毛衣、長版大衣，還是針織裙，Cesia流浪包都能完美融入秋冬穿搭！
雙11必買❤️🔥金屬釦流浪包👉立馬下單 小CK雙11購物盛典🔥任選兩件以上指定商品，再享額外九折優惠👉立馬購
❤️🔥2025秋冬必收包TOP2：Charles & Keith Deyna酒紅肩背包👉雙11必買，馬上入手
秋冬造型怎麼能少了亮眼又實用的包包？今年秋冬、酒紅色正當道，「揪愛Mei」直接下單這顆小CK Deyna包，不只官網限定，獨特色號和專屬設計注入細膩巧思，酒紅色調為日常穿搭增添精緻亮點，價格更不到3千買到，手滑很可以。雙向拉鍊設計兼具功能性與視覺美感，實用又不失設計感，無論通勤或假日出遊都能輕鬆駕馭，搭配深色大衣或毛衣，打造溫暖而摩登的秋冬氛圍！
雙11必買❤️🔥酒紅肩背包👉立馬下單 小CK雙11購物盛典🔥任選兩件以上指定商品，再享額外九折優惠👉立馬購
❤️🔥2025秋冬必收包TOP3：JW Pei Elise手提包👉雙11必買，馬上入手
想要提升氣場、在深色穿搭中一秒脫穎而出的秘器，當然就是這顆JW Pei Elise包～「揪愛Mei」真心建議秋冬一定要入手一顆酒紅包，自帶成熟韻味與高級氛圍，加上頂置手柄的優雅輪廓與金色五金配件的精緻點綴，細節直接拉滿！更貼心的是可調節、可拆卸肩帶，手提展現氣勢、肩背增加俐落感，或斜背玩點法式隨性，風格切換毫不費力，氣質、實用、顏值一次到位～
雙11必買❤️🔥JW Pei Elise手提包👉立馬下單 👉FARFETCH雙11優惠❤️🔥新品75折這裡買
❤️🔥2025秋冬必收包TOP4：GIANNI CHIARINI橄欖綠翻蓋斜挎包 👉雙11必買，馬上入手
秋冬包包怎麼能少了一抹綠呢？來自義大利的輕奢品牌GIANNI CHIARINI，這次推出橄欖綠斜背包、低調卻不沉悶，完美呼應秋冬色系，又帶出一點新鮮感，冬日穿搭不再單調。「揪愛Mei」最愛它的小巧包身卻有驚人收納力，加上翻蓋輪廓俐落、金屬釦點睛、斜背設計解放雙手，日常通勤或週末出遊都超實用。搭配駝色大衣、針織毛衣、甚至丹寧褲都能輕鬆駕馭，讓妳不用費力就時髦。
雙11必買❤️🔥橄欖綠翻蓋斜挎包👉立馬下單 👉FARFETCH雙11優惠❤️🔥新品75折這裡買
❤️🔥2025秋冬必收包TOP5：MICHAEL KORS Lydia單肩包 👉雙11必買，馬上入手
想要經典不退流行，「揪愛Mei」大推這顆MK Lydia單肩包買了不後悔，還能揹很久。採用100% 小牛皮、質感滿分，低調中散發奢華氣息。可調節肩帶與背部插袋設計，兼顧功能性與便利性，金屬字母LOGO小巧細節立刻提升整體時尚感，按扣閉合更方便日常使用。無論是搭配大衣、針織衫，還是簡單牛仔褲都完美駕馭，輕鬆打造每天的高級感造型！
雙11必買❤️🔥MK Lydia單肩包👉立馬下單 FWRD限時促銷❤️🔥更多包款這裡找🛒
❤️🔥2025秋冬必收包TOP6：Vivienne Westwood Tasha麂皮肩背包 👉雙11必買，馬上入手
提到Vivienne Westwood的第一想法一定是「叛逆、個性、時尚女王」，但這款 Tasha肩背包卻讓人見識另一面，簡約也能性感，低調也能奪目！想要經典又時髦，「揪愛Mei」必須推爆Tasha，採用柔軟細膩的麂皮材質，手感細滑、質感滿分，超適合秋冬，咖啡紅棕的大地色系太好搭、一背就散發溫柔氣息。沒有浮誇的裝飾，卻以精準的比例、圓潤包型與可拆卸肩帶設計，展現出一種不費力的時髦～
雙11必買❤️🔥麂皮肩背包👉立馬下單 mytheresa🔥指定商品滿300歐元享20%折扣👉點此看更多
❤️🔥2025秋冬必收包TOP7：Longchamp My Pliage XS手提包 👉雙11必買，馬上入手
最近網上流傳一句話：買包的盡頭是Longchamp！想百搭時髦又不想撞包？「揪愛Mei」建議必收Longchamp My Pliage XS 手提包～低調中帶著法式時髦，不只是實用與品味並存的代表，而且還可以客製化專屬配色、名字縮寫，誰能不心動啦。可拆卸、可調式肩背帶自由切換手提或斜背造型，還貼心設有平口袋，小物收納不再手忙腳亂。尺寸雖是XS卻意外能裝，手機、錢包、口紅全包進去很可以！
雙11必買❤️🔥My Pliage 手提包👉立馬下單Longchamp經典再現，更多包款這裡找🛒
其他人也在看
金智媛、Krystal 示範「高智感穿搭」！秋冬必掌握穿搭法，3件單品穿出知性氛圍感
在這個時代，穿搭早已不只是追流行，而是一種展現品味與態度的方式。最近在小紅書、淘寶上爆紅的「高智感穿搭」，不是刻意嚴肅，而是透過簡約、知性與精準選品打造出的高質感風格。看起來輕鬆自然，卻自帶氣場，不用繁複疊穿也能穿出高級氛圍，是今年秋冬一定要掌握的穿搭關鍵字。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
2025秋冬必備工裝外套Barn Jacket！除了Barbour還有這5大品牌推薦
每一季總有幾件必買的摩登單品，而今年秋冬的主角之一，非「Barn Jacket」工裝外套莫屬。俐落的直筒剪裁、實用的大口袋設計與厚實面料，讓這件外套兼具時髦與機能。本季，從高端設計師品牌到平價時尚通路，全都以各自的語彙重新詮釋這款經典，不論在街頭、社群，或是伸展台上，都能見到它的身影。若你還不熟悉何謂 Barn Jacket，現在正是入坑的時候。bella儂儂 ・ 5 小時前
雙11鞋款購物指南：TOP8必收鞋櫃清單，瑪麗珍鞋兩千有找、樂福鞋優惠45折起！|揪愛Mei推好物
迎接冬天，衣櫃該換季、鞋櫃當然也要跟上時尚節奏，趁著年度大擋雙11的超級折扣，「揪愛Mei」整理了一秒變靚的勸敗級鞋款TOP8，無論是氣質文青系、潮流運動系，還是低調極簡系，都能踩出自己的風格，搭配優惠正划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
小資女必收質感包TOP5！RM、小CK、PEDRO…2千元起搞定整季時髦Look
小資包包推薦：ROBINMAY ELLY 1420 彎月肩背包這顆ROBINMAY ELLY 1420 彎月肩背包，選用頭層真皮與霧面磨砂元素，霧感皮革結合柔順弧線，勾勒出屬於初秋的柔和韻味，前側壓印 ELLY 經典梳子標誌，低調中藏有巧思，包身的切割縫線與立體結構相呼應，讓整體更顯層次。無論搭配...styletc ・ 2 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 4 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 15 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 10 小時前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 14 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 52 分鐘前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 23 小時前