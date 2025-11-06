2025雙11最強3C品牌優惠攻略｜Apple周邊盲包3折起、小米掃地機器人降萬元 三星、LG破盤價藏超深 必搶家電清單

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

一年一度的雙11購物節開打，3C品牌紛紛釋出破盤優惠！從手機配件、筆電電競、家電到軟體服務，優惠力度全面升級！像TOYSELECT推出手機殼兩件88折、CASETiFY iPhone 17手機殼65折起、Samsung三星演唱會神機直降4成、ASUS筆電滿萬送千、LG家電65折起、tokuyo按摩器對折價，甚至Adobe、NordVPN都祭出年度最低價。「揪愛Mei」小編幫大家整理出這份「2025雙11 3C品牌優惠攻略」，省去你比價的時間，連同熱銷品項一起推薦給你！

(圖片來源：恆隆行線上購、小米商城、LG官方商城、三星商城)

廣告 廣告

(圖片來源：TOYSELECT)

TOYSELECT從11/3開始，推出「年末狂歡派對」活動，優惠一路到明年1/1，誠意滿滿！有原創防摔BLAC冰川殼，站內最受歡迎的還有韓國文創品牌DINOTAENG短尾矮袋鼠、史努比、蠟筆小新及迪士尼等超人氣IP配件。年末狂歡優惠可從雙11一路買到跨年，客製化手機殼兩件享85折、年末跑趴神器A+B有88折。如果想要搶便宜，還有盲袋驚喜包，可以用3折價買到iPhone手機殼、MagSafe充電器等，非常划算！

🔥熱銷推薦：

(圖片來源：CASETiFY)

一年真的就一次，CASETiFY大規模優惠啟動了！「揪愛Mei」實際逛發現，真的誠意十足，像是最新的iPhone 17系列手機殼，揪好友一起買，四件最低有65折，iPhone 16、15、三星摺疊機等指定款最低單件就有6折，還有「揪愛Mei」自己也在用的Bounce Odyssey Apple Watch錶帶，當初換手錶等不到降價，就直接用原價買，雙11居然直接半價，價格是真的超猛必收！

🔥熱銷推薦：

（圖片來源：igogosport）

igogosport雙11優惠即日起到11/12，集結眾多品牌，每天中午12點開搶「天天爆品 1 元起」活動，有JLab喇叭、耳機111元；還可挑戰「天降購物金」遊戲，每日可試手氣一次，最高可獲得11,111的折價券。11/11雙11當天限定JLab POP+、TONES+任選兩件只要1,111元，這真的不搶不行！

🔥熱銷推薦：

（圖片來源：Adobe）

AdobeCreative Cloud Pro即日起到12/7，推出一整年最低優惠價，Creative Cloud Pro個人版，月繳型年度計畫，首年優惠價923/月，直接預付一整年為首年優惠價10,573/年；學生與教師更便宜，首年每月為693元。付費後可使用Photoshop、Illustrator、Premiere和Acrobat Pro，加上用於影像、影片和音訊的Adobe Firefly，需要的人推薦趁現在下手。

🔥Adobe首年享優惠👉全品項優惠價格點此看

（圖片來源：NordVPN）

NordVPN今年雙11推出史上最殺的「黑色星期五早鳥優惠」，2年的基本方案，再加碼贈送3個月，等於27個月費用從原價7,803元，折扣後為2,133元，降價達72%，平均一個月只需繳79元，這波雙11折扣是年度最划算的入手時機！

🔥黑五折扣：兩年方案＋加送3個月👉點此立即買

（圖片來源：小米商城）

小米雙11優惠活動即日起到11/17，包含旗艦機、智慧家居、影音設備等熱門產品線，提供年終最低價。「揪愛Mei」提醒，下單前先領券再買會更省，有92折券、1111現金券、300元手機券。智慧家電也超便宜，像是小米掃拖機器人直接省萬元，而且11/10 00:00至11/13 23:59，只要消費滿11,111元，就送500統一超商禮券1張，要買3C或家電的小米粉們，務必趁雙11一次買齊最省！

🔥小米限時優惠11/3-11/9各類品項搶購日👉點此看

（圖片來源：APPLE）

蘋果AirPods Pro 3趕在雙11前開賣，搭載最新H2 晶片改良佩戴貼合度與優化聲學架構，讓主動式降噪效果提升。同時加入心率感測功能，續航力最長可達8小時，支援「即時翻譯」功能，可即時翻譯多種語言。功能有感提升，但價格維持和上一代相同，皆為7,490元，還在觀望的朋友推薦可下手。

（圖片來源：三星商城)

現在於三星商城購買Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」最低只要6折，指定平板滿萬現折1,111；還有幾乎是一上架就秒殺，每日限時限量3C配件、45Ｗ快充頭，最低3.5折，另外，別忘記去巡一下隱藏版的Outlet 專區，讓你買到賺到！

🔥熱銷推薦：

（圖片來源：ASUS官方商城)

ASUS即日起至11/17止，雙11購買限定商品，滿萬即送千元購物金，入手精選Copilot+ PC機種，登錄送1,000 電子禮券。ROG電競裝備同步優惠，電競椅、滑鼠、鍵盤都有折扣。雙11想換筆電、電競周邊是入手最划算時機。

🔥熱銷推薦：

（圖片來源：LG官方商城）

LG雙11活動從11/4至11/13，全館家電最高可享65折起，涵蓋熱銷品項，全面降價。13公斤滾筒洗衣機蒸洗脫烘WD-S13VEW，現省5,789元，品牌熱賣的除濕機、清淨機現省超過4,000元。無線吸塵器即日起至11/12，最低62折起，最高省10,111元，指定型號輸入輸入折扣碼VCC1111，下單可再折1,111元。

🔥熱銷推薦：

（圖片來源：tokuyo)

tokuyo 1111超級優惠來了，早鳥優惠券領券最高折1,888元，超商滿499可享免運，天天至官網簽到還可以領好康，雙11期間下單加碼5％紅利回饋，還有6期零利率。雙11獨家組合，太陽穴升級版Eye舒服Plus＋眼部氣壓按摩器TS-185G，直接給出對折價，喜歡按摩療癒系商品的人要把握這波！

🔥熱銷推薦：

（圖片來源：恆隆行線上購)

恆隆行線上購即日起到11/10，每天早上11點11分，限時搶折價券，登入會員即可領取一張555元折價券及一張1,111元折價券，全站單筆消費滿額即可立即折抵。此外，11/11當天每筆訂單依結帳金額可享點數基本回饋2%＋雙11回饋3%＝5%點數回饋，每1點可折抵1元，一站入手全屋好物的絕佳檔期就是現在！

🔥熱銷推薦：

延伸閱讀》雙11優惠2025全攻略：機票8折起、飯店破盤價、樂園門票超殺、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明

延伸閱讀》雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物

延伸閱讀》行李箱推薦、雙11撿便宜！American Tourister瘋降5折起、Deseno買2送11超狂、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦